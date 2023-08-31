Как живёт и чем занимается «жидкий робот» из второй части фильма «Терминатор»: Роберт Патрик

Среди множества лент, созданных кинематографистами, есть поистине культовые картины, которые видели если не все любители кино, то очень многие. В фильме «Терминатор 2» был весьма нетривиальный персонаж – противник героя Арнольда Шварценеггера – робот T-1000. Эту роль исполнил Роберт Патрик, продемонстрировав и физическую выносливость, и умение сдерживать собственные эмоции и мимику. Для съёмок в фильме актёр проделал масштабную работу над собой и даже обилие компьютерной графики в боевике не смогло затмить талантливую игру Роберта Патрика.
Путь в профессию
Роберт Патрик – старший из пяти детей банкира Роберта М. Патрика и его жены Надин. Он родился 5 ноября 1958 года и в детстве вовсе не думал о том, чтобы стать актёром. Ему вообще не нравились школьные постановки, куда больше будущую звезду привлекали занятия спортом. Он увлекался лёгкой атлетикой и футболом, а однажды, когда его уговорили принять участие в ученическом спектакле и предложили роль Питера Пэна, Роберт категорически отказался облачаться в костюм своего героя. Он считал неподобающим наряжаться в полагавшиеся Питеру Пэну зелёные колготки.
Роберт Патрик. / Фото: www.kinopoisk.ru
После окончания школы юноша поступил в университет Bowling Green State, однако так его и не окончил. Именно в то время у него появился интерес к театру и кино, поэтому Роберт Патрик бросил учёбу, устроился на работу маляром и много времени посвящал раздумьям о своём будущем. Несчастный случай, произошедший на озере Эри, когда он катался на лодке вместе со своим братом и его друзьями, заставил его круто изменить свою жизнь. Лодка разбилась о камни, и Роберт в течение трёх часов спасал потерпевших крушение. Он сам едва не утонул, но всех удалось спасти.
Он переехал в Лос-Анджелес, устроился на работу в бар, жил в собственной машине и начал понемногу осваиваться в мире кино. Поначалу он играл небольшие роли, причём всегда это были отрицательные герои, брутальные «плохие» парни. Он успел сняться в нескольких фильмах, в том числе и в «Крепком орешке 2», прежде чем прошёл кастинг на роль Т-1000, того самого жидкого робота.
Звёздная роль
Роберт Патрик. / Фото: www.mobilmusic.ru
По словам режиссёра фильма Джеймса Кэмерона, выбор в пользу Роберта Патрика он сделал из-за его внешности, полностью соответствовавшей образу. Привлекал особое внимание взгляд претендента на роль, буквально пронзающий своим холодом. Актёру на самом деле очень повезло, изначально предполагалось, что Т-1000 сыграет музыкант Билли Айдол, однако последний повредил ногу незадолго до начала работ и не мог сниматься. В то время Патрик остро нуждался в деньгах, он жил в дешевой квартире со своей девушкой Барбарой, на которой он женится уже во время съемок.
Роберт Патрик. / Фото: www.ebay.com
Актёр готовился к роли очень тщательно, он тренировался по несколько часов в день, учился сохранять дыхание после пробежек и перед зеркалом отрабатывал свой «фирменный» взгляд. Он научился не моргать и не вздрагивать от выстрелов, а ещё мог часами сидеть неподвижно, когда компьютер «считывал» его внешность для последующего создания сцен трансформации робота в жидкие формы. Согласно сюжету, у него не должно было проявляться никаких эмоций во время работы в образе, и актёр отработал умение «держать лицо» до автоматизма.
Роберт Патрик. / Фото: www.mobilmusic.ru
Роберт Патрик учился не глядя заряжать пистолет, чтобы делать это, фокусируя взгляд на герое Арнольда Шварценеггера. В одной из сцен он так увлёкся, что догнал мотоцикл Джона Коннора, позже этот момент пришлось переснимать, потому что по сценарию Коннор должен был его обогнать. Талант Роберта Патрика не остался незамеченным, и после выхода на экраны фильма «Терминатор 2: Судный день» его всё чаще стали приглашать на съёмки.
Жизнь после «Судного дня»
Роберт Патрик. / Фото: www.kinogallery.com
Роберт Патрик называет «Терминатора 2» настоящим стартом своей карьеры, ведь всё, что он делал раньше, проходило почти незамеченным как для зрителей, так и для режиссёров, продюсеров и критиков. Но после «Судного дня» он стал появляться на экранах довольно часто. Актёр ещё дважды снялся в образе Т-1000, в фильмах «Мир Уэйна», «Герой последнего боевика» и в переиздании фильма 1991 года «Т2 3-D: Битва во времени». Еще его можно увидеть в главных ролях в картинах «Внешнее спокойствие», «Гонконг'97», «Западня», «Обратный ход», «Траур», «Агент под прикрытием», «Братство. Мгла», «Захар Беркут» и прочих. Снимался он ещё в «Секретных материалах», «От заката до рассвета» и многих других, всего на счету актёра 87 работ в кино и сериалах.
Роберт Патрик. / Фото: www.kinopoisk.ru
С актрисой Барбарой Хупер, на которой он женился во время съёмок «Терминатора 2», актёр живёт до сих пор. У супругов двое детей, сын Самуил и дочь Остин, получившая своё имя в честь полицейского, в которого превратился Т-1000 в фильме «Терминатор 2». Актёр продолжает сниматься в кино и сегодня, а ещё он занимается озвучиванием, считает себя счастливчиком и вовсе не унывает от того, что так и не получил актёрского образования. Роберт Патрик является страстным мотогонщиком и состоит в мотоклубе Boozefighters.
В 2022 году в одном из своих интервью Роберт Патрик рассказал о том, что после переезда в Лос-Анджелес увлёкся употреблением алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. Ради съёмок в «Терминаторе 2» он отказался от своих пагубных привычек, потому что они мешали ему сосредоточиться. На время работы в этом проекте актёр перестал пить и употреблять запрещённые вещества. Он убедил себя в том, что просто «сделал паузу», и собирался сразу по окончании съёмок вернуться к привычному образу жизни и «ударить по-крупному», раз он смог добиться такого успеха.
Роберт Патрик действительно погрузился в привычный мир, на протяжении нескольких лет он всё также веселился, пока не понял, что роль Т-1000, прославившая его, может остаться первой и последней звёздной его работой. Тогда он окончательно отказался от алкоголя и наркотиков, набрал вес, отрастил бороду и волосы, чтобы показать: Роберт Патрик – это не только Т 1000, он может играть и другие роли. И это сработало. Сегодня 64-летнего актёра называют легендой Голливуда, к нему относятся с огромным уважением ещё и потому, что актёр смог превзойти самого себя, преодолеть всё и стать счастливым, успешным и знаменитым.
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