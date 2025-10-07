7 способов нетрадиционного использования напитка

Редко какая вечеринка, пикник или просмотр футбольного матча в компании друзей обходятся без пива. Для таких случаев пенный напиток традиционно покупается в больших количествах и бывает, что после мероприятия остается недопитая банка или бутылка. Выдохшееся пиво обычно выливают в канализацию, даже не подозревая, что его можно не только пить.
1. Маринад для мяса
Пиво – прекрасная база для маринования любых мясных блюд. /Фото: draftmag.com Пиво – превосходный маринад для мясных блюд. Пенный напиток любое мясо насыщает ароматом, делает его мягким и вкусным. Очень популярно его использование для приготовления шашлыка. Мясо маринуют в пенном напитке несколько часов (3-6) с луком и специями. Пиво вообще отлично подходит для создания самых разнообразных маринадов, так как хорошо сочетается с множеством ингредиентов. Например, можно добавить соевый или другие азиатские соусы и поэкспериментировать даже с джемами и фруктами для получения разнообразных вкусов. Так, свинина, замаринованная в пиве с добавлением кусочков ананаса и ананасового сока с имбирем, приобретет оригинальный кисло-сладкий вкус.
2. Приготовление курицы
Курица, приготовленная на банке с пивом – прекрасное блюдо для любого стола. /Фото: traegergrills.com.au Очень вкусной получается курица, если запечь ее в духовке с использованием пива. Еще одно достоинство рецепта – легкость и простота приготовления. Вымытую курицу подсушивают бумажной салфеткой и натирают смесью специй (соль, перец, чеснок, оливковое масло и т.п.) по своему вкусу. В банку наливают пиво и надевают на нее тушку так, чтобы она плотно села.разогретую духовку. В процесс приготовления пиво испаряется и насыщает мясо хлебным ароматом, делает его нежным и сочным. Полезный совет: Чтобы концы крыльев не подгорели, их можно замотать в фольгу. На противень желательно налить воды, тогда капающий с тушки жир не будет подгорать. Но воды должно быть немного, не более 1-1,5 см, иначе курица получится не запеченной, а тушеной.
3. Замешивание теста
Пиво – превосходный ингредиент для замешивания теста. /Фото: i0.wp.com Хозяйкам, у которых нет времени заниматься с дрожжевым тестом или оно не получается из-за недостатка опыта, пиво тоже придет на помощь. Выпечка на пенном напитке всегда удается, а замесить можно разные виды теста: слоеное, песочное или даже бисквитное. Самый простой рецепт: в муку (500 гр) добавить соль, перемешать и туда порубить в крошку или натереть на терке пачку масла или маргарина (200 гр), затем влить стакан холодного пива (200 мл) и понемногу подсыпая муку, замесить тесто. Можно масло растопить – это будет быстрее, и хотя тесто будет уже неслоистым, оно подойдет для выпекания пиццы или пирожков. Если домашние любят блюда во фритюре, то очень вкусную хрустящую корочку можно сделать из кляра на пиве. Вот один из несложных рецептов: в миске смешивают муку (3 столовые ложки), соль, перец и специи по вкусу, добавляют соус чили (2 чайные ложки), вливают пиво (100 мл) и перемешивают до однородности. Смесь оставляют «отдохнуть» на 10 минут и затем начинают обжаривать продукты.
4. Уход за мебелью
Пиво может служить средством для полировки мебели. /Фото: linesofflight.co Пиво – одно из народных средств по уходу за деревянной мебелью. Напиток смешивают с растительным маслом в пропорции 1 к 1 и получают полирующее средство. Пользуются им так же, как и магазинным полиролем – в растворе смачивают мягкую тряпочку и натирают поверхность мебели. А вот мебель из дуба очень любит такой состав: один стакан перекипяченного и охлажденного пива смешивают с одной столовой ложкой сахара и 20 граммами воска. Даже если нет желания специальным образом использовать пиво как полироль, то можно не переживать если во время вечеринки напиток опрокинут на столик. Просто тщательно вытирают и полируют столешницу мягкой тряпочкой.
5. Пивная ванна для кожи
Ванна из пенного напитка вполне способна заменить SPA-процедуру в салоне. /Фото: img.bumppy.com Пиво – настоящий кладезь полезных компонентов и природных ферментов. В нем содержатся пивные дрожжи, солод и целый комплекс аминокислот, витаминов группы В и минеральных веществ, благотворно влияющих на кожу и волосы. Если при приеме ванны вылить туда бутылку пива, это деликатно смягчит и подпитает кожу, окажет расслабляющий и оздоровительный эффект. Если есть склонность к повышенному потению, с этим также помогут справиться водные процедуры с пивом. Нужно немного полежать в ванне с теплой водой, в которую добавлена бутылка пива. После нескольких процедур потоотделение нормализуется.
6. Уход за волосами
Маски на основе пива сделают волосы крепкими и здоровыми. /Фото: photo-3-baomoi.zadn.vn Свойство пива укреплять волосы и стимулировать их рост известно с давних времен. Самый простой способ его использования – это ополаскивание вымытых волос теплым напитком. Эффект будет сильнее, если смоченные пивом локоны накрыть шапочкой и подержать так 10-15 минут. Затем волосы хорошо промывают проточной водой. На основе пива также делают различные маски для волос: питательные, восстанавливающие, укрепляющие, стимулирующие рост волос или придающие прическе объем. Например, для роста волос пиво можно смешать с аптечными витаминами в виде масляного раствора и в ампулах – А, Е, В6, В12. Смесь втирают в кожу головы, укрывают волосы шапочкой и укутывают полотенцем, после чего оставляют на 40-60 минут. По окончании процедуры волосы промывают с шампунем.
7. Удобрение для растений
Живое пиво – неплохая подкормка для растений. /Фото: milliyetemlak.com Если в доме есть цветы в горшках, то недопитое пиво станет для них хорошим удобрением. Напиток содержит дрожжи и другие питательные вещества, которые стимулируют рост корней и улучшают цветение растений. Это также хорошая подкормка для рассады. Для полива используют уже выдохшийся напиток и разводят его водой в отношении 1 к 10. Совет относится только к живому пиву, пастеризованное для растений бесполезно и даже вредно.
