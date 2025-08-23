Американка купила списанный Boeing 727 и превратила его в роскошные апартаменты

Списанный Boeing 727 может превратиться в роскошные апартаменты, если проявить фантазию и приложить руки. | Фото: autoevolution.com.

Джо Энн Ассери приложила немало усилий, чтобы отслуживший свой век пассажирский самолет Boeing 727, превратить в уютный дом (Боливар, США).

Трансформацией списанного пассажирского авиалайнера Boeing 727 Джо Энн Ассери занималась самостоятельно (Боливар, США).

Энтузиастке понадобилось 30 тыс. дол и 1 год упорного труда, чтобы списанный авиалайнер Boeing 727 превратился в комфортабельный особнячок (Боливар, США).

Схема салона Boeing 727.

Авиалайнер Boeing 727 установили так, чтобы передняя его часть нависала над водной гладью (Боливар, США).

Грузовой отсек, находящийся на дне салона, использовался для прокладки коммуникаций и в качестве дополнительных систем хранения (Боливар, США). | Фото: autoevolution.com.

В доме Джо Энн имеется сразу две ванны (Боливар, США). | Фото: hotworldreport.com.

В кабине пилота Boeing 727 установлена гидромассажная ванна, что позволяет наслаждаться водными процедурами в окружении панорамных окон и некоторых деталей самолета Boeing 727 (Боливар, США).

Интерьер спальных комнат в пассажирском авиалайнере Boeing 727, которые превратили в жилую резиденцию (Боливар, США).

Интерьер гостиной-столовой, где хозяйка может почувствовать себя приветливой стюардессой (Боливар, США). | Фото: hotworldreport.com.

Кухонная зона в переоборудованном самолете Boeing 727 (Боливар, США). | Фото: autoevolution.com.

Большой участок в пригороде Боливара позволил обустроить зоны отдыха и барбекю на свежем воздухе (Боливар, США).