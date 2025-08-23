Американка купила списанный Boeing 727 и превратила его в роскошные апартаменты

Учитывая стоимость недвижимости в крупных развитых городах, неудивительно, что некоторые их жители идут обходными путями, чтобы обрести крышу над головой. В ход идут контейнеры, бочки, списанный автотранспорт и даже летательные аппараты, которые отслужили свой век в авиации. Старый авиалайнер Boeing 727, например, вдохновил неугомонную Джо Энн Ассери на неожиданный эксперимент с трансформацией его в комфортабельный особнячок, который еще и прославил женщину на всю страну.
Списанный Boeing 727 может превратиться в роскошные апартаменты, если проявить фантазию и приложить руки. | Фото: autoevolution.com.
Джо Энн Ассери приложила немало усилий, чтобы отслуживший свой век пассажирский самолет Boeing 727, превратить в уютный дом (Боливар, США).
Весьма мотивирующая история произошла в Соединенных Штатах еще задолго до массового увлечения движением Tina House («Крошечный дом»). В 1993 году Джо Энн Ассери (Jo Ann Ussery), как и многие жители Бенуа (штат Миссисипи), осталась без дома, который полностью был разрушен штормом, что заставило мать двоих несовершеннолетних детей искать выход из тяжелого положения. В тот самый период умер и супруг Джо Энн, что еще больше усложнило задачу.
Трансформацией списанного пассажирского авиалайнера Boeing 727 Джо Энн Ассери занималась самостоятельно (Боливар, США).
Оставшись без денег, без дома и с двумя детьми, о которых нужно заботиться, женщина начала искать варианты покупки мобильного дома. Однако за 5 тыс. долларов, которые она была готова потратить на первом этапе, мало-мальски пригодного жилища не находилось. Помог случай. Предложение родственника мужа Джо Энн Боба, работающего авиадиспетчером в ближайшем аэропорту, стало той спасительной соломинкой, за которую и ухватилась Ассери, даже несмотря на то, что была далека от строительства или любых других ремонтных дел. В этот аэропорт был доставлен списанный Боинг 727-224 Continental Airlines, активно эксплуатирующийся в период с 1968 по 1993 года. В аэропорту Гринвуда его должны были разобрать на металлолом, а непригодные для переработки детали планировали попросту утилизировать.
Энтузиастке понадобилось 30 тыс. дол и 1 год упорного труда, чтобы списанный авиалайнер Boeing 727 превратился в комфортабельный особнячок (Боливар, США).
Кстати сказать, переоборудование авиалайнеров не такое уж редкое увлечение в США и любых других странах, где стоимость недвижимости просто ошеломляет.вариантом для тех, у кого нет стартового капитала при этом у покупателей появляется возможность стать собственником недорогого полноразмерного дома. В дополнение к небольшим затратам на переоборудование, многие отмечают, что обогрев и охлаждение обходится недорого, поскольку корпус самолета спроектирован так, чтобы противостоять стихиям и выдерживать экстремально низкие температуры на больших высотах, что значительно упрощает процесс утепления.
Схема салона Boeing 727.
Справка: Boeing 727 — узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный американскими конструкторами, на протяжении десятка лет являлся самым массово производимым гражданским авиалайнером в мире. Длина модели Боинг 727-224 составляет 46,7 метра, ширина салона – 3,28 метра, высота (от земли) – 10,4 метра, вес пустого авиалайнера – 44,3 тыс. кг, количество пассажиров при условии, что в салоне места только эконом-класса – 189 человек. Общая площадь внутреннего пространства 147 кв. м.
Авиалайнер Boeing 727 установили так, чтобы передняя его часть нависала над водной гладью (Боливар, США).
После предварительных расчетов, за металл компания авиаперевозок могла выручить около 2 тыс. дол., что и составляло стоимость гражданского лайнера, который администрация готова была продать без разборки (сам процесс разборки требует немалых финансовых и временных затрат). Правда, для транспортировки списанного Boeing 727 на участок в пригороде Боливара, принадлежащей семье Джо Энн, пришлось выложить еще 4 тыс. дол, но это было гораздо дешевле, нежели покупать те же контейнеры или крошечный дом, в котором семье из трех человек было бы совсем тесно.
С тех самых пор и начались незабываемые приключения для косметолога по образованию, которая представления не имела, что делать с гигантским авиалайнером, да и средства для того, чтобы нанять подрядчиков, также отсутствовали.
Грузовой отсек, находящийся на дне салона, использовался для прокладки коммуникаций и в качестве дополнительных систем хранения (Боливар, США). | Фото: autoevolution.com.
Первым этапом преобразования стала установка Боинга на берегу озера и закрепление его с помощью бетонного постамента. Авиалайнер установили так, чтобы создать иллюзию полета, когда находишься в передней его части. С решением этой задачи справились специалисты с помощью тяжелой строительной техники, ну а демонтажем оборудования, кресел и перегородок женщине пришлось заниматься самостоятельно. Для того чтобы Boeing 727 был пригоден для круглогодичного проживания, требовалось провести дополнительные утеплительные мероприятия. Для этого женщина сняла всю обшивку, уложила несколько слоев теплоизоляционного материала, после чего панели были возвращены на место. Если с этим процессом новоиспеченная хозяйка справилась сама, то для проведения инженерных коммуникаций (электропроводка, водопроводные трубы и канализация) приглашала профессионалов, чтобы избежать неприятных ситуаций в дальнейшем.
В доме Джо Энн имеется сразу две ванны (Боливар, США). | Фото: hotworldreport.com.
Стоит отметить, что все 76 боковых окон-иллюминаторов и 10 окон кабины пилота были оставлены на прежних местах, чтобы в жилище проникало как можно больше света. Также остались не тронутыми багажные отсеки в салоне, что позволило экономить напольное пространство, при этом в полном объеме обеспечить жилище необходимыми системами хранения, без которых порядка в доме не добьешься, а здесь они конструктивно предусмотрены. А вот багажное отделение хвостовой части было задействовано сполна, как и кабина пилота, в которой любительница водных процедур установила гигантских размеров джакузи, а рядом – овальную отдельно стоящую ванну.
В кабине пилота Boeing 727 установлена гидромассажная ванна, что позволяет наслаждаться водными процедурами в окружении панорамных окон и некоторых деталей самолета Boeing 727 (Боливар, США).
В итоге оказалось, что ванная комната занимает треть всего внутреннего пространства, но хозяйка ничуть не жалеет о таком распределении имеющейся площади. Кстати сказать, в носовой части остались не только масштабные окна, но и штурвалы, в качестве колоритных экспонатов (значительно позже, ее внуки скажут за такую игрушку особое спасибо).
Интерьер спальных комнат в пассажирском авиалайнере Boeing 727, которые превратили в жилую резиденцию (Боливар, США).
Из былых структурных единиц остался лишь один туалет, который используется по предназначению, остальные два – Джо Энн полностью демонтировала, чтобы организовать максимально открытое жилое пространство. Поскольку избежать линейной планировки жилых зон не удалось (помним, что ширина салона составляет всего 3,28 метра), хвостовую часть занимает две спальных комнаты, они отгорожены друг от друга и от гостиной с помощью шкафов-комодов, чтобы создать более уединенную обстановку во время сна и отдыха.
Интерьер гостиной-столовой, где хозяйка может почувствовать себя приветливой стюардессой (Боливар, США). | Фото: hotworldreport.com.
В середине загородной резиденции, как раз в том месте, где предусмотрена дверь с подъемным трапом (очень удобное приспособление для защиты жилища от посягательств недоброжелателей) располагается зона гостиной-столовой с массивными кожаными креслами, мягким диваном с красочной обивкой и большим деревянным столом. Здесь частенько любили задерживаться друзья и знакомые, ведь не всем представляется такая возможность побывать в самолете, переоборудованном под жилые апартаменты.
Кухонная зона в переоборудованном самолете Boeing 727 (Боливар, США). | Фото: autoevolution.com.
Между гостиной и ванной находится вполне современная благоустроенная кухня с полноценным кухонным гарнитуром, мойкой, газовой плитой, посудомоечной машиной, микроволновой печью, холодильником, стиральной машиной, рабочей поверхностью, множеством ящиков и полочек. Учитывая, что в новоиспеченном доме имеется такая кухня, хозяйка запросто могла побаловать детей и гостей вкусной едой. Особенное если учесть, что застолье можно устраивать и на улице, при благоприятных погодных условиях, конечно же. Это стало возможным благодаря тому, что авиалайнер установлен в природной зоне, где имелся довольно большой земельный участок, позволяющий организовать зону отдыха на свежем воздухе.
Большой участок в пригороде Боливара позволил обустроить зоны отдыха и барбекю на свежем воздухе (Боливар, США).
Спустя 4 года она уже смогла приобрести традиционный дом и переехать в город, а самолет использовался в качестве загородной резиденции для семьи и друзей. Со временем его даже начали сдавать в аренду для тех, кто мечтал пожить в столь неординарных условиях на лоне природы. Стоит отметить, что это место было очень популярным до тех пор, пока хозяйка не решила перевезти переоборудованный самолет поближе к своему новому дому. Во время транспортировки произошло непредвиденное, авиалайнер-резиденцию плохо закрепили, он сорвался с платформы тягача и был значительно поврежден. О дальнейшей его судьбе пока ничего не известно.
