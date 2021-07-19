20 самых загадочных народов мира

С нами не соскучишься!

Несмотря на старания историков и этнографов, история этих народов до сих пор хранит свои загадки.



1. Русские

2. Майя

3. Лапландцы

4. Пруссы

5. Казаки

6. Парсы

7. Гуцулы

8. Хетты

9. Шумеры

10. Этруски

11. Армяне

12. Цыгане

13. Евреи

14. Гуанчи

15. Хазары

16. Баски

17. Халдеи

18. Сарматы

19. Калаши

20. Филистимляне