13 уловок, которые используют фуд-стилисты, чтобы еда в рекламе выглядела идеально

Чтобы еда выглядела совершенной на экране, в жизни ее апгрейдят совсем не съедобными примочками.

1. Спагетти

Чтобы каждая вермишелина выглядела идеально, ее попросту...не доваривают. /Фото: afisha.ru

2. Курица

Автозагар и краска для курочки - норма, если она снимается в рекламе. /Фото: marketing-r.com.ua

3. Равиоли

В рекламных равиоли одно сплошное тесто, приправленное...клеем. /Фото: kommersant.ru

4. Каша

Каша в роликах - гарантировано с содержанием крахмала или желатина. /Фото: incrivel.club

5. Мясо

Мясо для рекламы готовят особенным образом. /Фото: fishki.net

Мясо на гриле для рекламы, собственно, гриля не требуют. /Фото: zernova.com.ua

6. Картофель фри

Чтобы картошка фри была аккуратной в упаковке, также придется идти на уловки. /Фото: klevo.net

Красивой картошку фри в рекламе делает...губка с зубочистками. /Фото: klevo.net

7. Пар

Что только не идет в ход, чтобы над едой в рекламе поднимался красивый пар. /Фото: publish.com.ua

8. Холодные газированные напитки

Лед в рекламной газировке, мягко говоря, несъедобный. /Фото: businessman.ru

А в рекламе шампанского обычно шампанского вообще нет. /Фото: subscribe.ru

9. Бутерброды

Рекламный бутерброд, вид сбоку. /Фото: bigpicture.ru

Бургеры в рекламе всегда выглядят идеальными, но для еды не подходят. /Фото: klevo.net

10. Салаты

Самый аппетитный в салате из рекламы...лак для волос. /Фото: klevo.net

11. Десерты

Тортик до и после апгрейда картонкой и кремом. /Фото: zernova.com.ua

Оказывается, самые симпатичные сливки на десертах - из пены для бритья. /Фото: businessman.ru

12. Тако и другие мексиканские блюда

В тако из рекламы нет ничего съедобного. /Фото: vix.com

Мексиканская еда совершенная на вид только в телевизоре. /Фото: pauligpromo.ru

13. Кофе

В рекламе кофе, зачастую вообще нет кофе. /Фото: villacafe.com.br

С пенкой в рекламном кофе тоже не все так просто. /Фото: genial.guru