С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Anmi
    интересно!20 фотографий вре...
  • Ирина Серафимова (Микова)
    Автор излагает с множеством ошибок, как-будто иностранец пишет. Трудно читать.За что стильно од...
  • Ингерман Ланская
    реальная совдепия, которая совкам сильно не нравитсяСоветское морожен...

Подробный взгляд на медузу

Испанский фотограф Jordi Benitez Castells сделал в Каталонии невероятные снимки, которые позволяют рассмотреть медузу во всей ее красе.

Рассмотрим медузу подробно со всех сторон, как её еще никто никогда не рассматривал.

Подробный взгляд на медузу

Большинство снимков сделаны на глубине около 3 метров.

Подробный взгляд на медузу

Они — одни из самых древних обитателей нашей планеты, живших на Земле еще 500 — 700 миллионов лет назад.



Подробный взгляд на медузу

Медузы кажутся сверхъестественными созданиями, инопланетными существами во многом благодаря своим странным формам и расцветкам. Природа создала их согласно своим, каким-то невероятным чертежам: их тело напоминает зонтик, или колокол, иногда шар.

Подробный взгляд на медузу

Свое имя медуза получила из-за сходства с шевелящимися волосами-змеями легендарной Медузы Горгоны из греческой мифологии.

Подробный взгляд на медузу

Существует около 2 000 различных видов медуз. Некоторые живут в пресной воде, другие встречаются в морях и океанах.

Подробный взгляд на медузу

Как уже говорилось, медузы жили на Земле еще 500 — 700 миллионов лет назад. Это очень давно. Например, первые динозавры появились приблизительно 225 млн лет назад, а самые древние представители акул существовали около 420–450 млн лет назад…

Подробный взгляд на медузу

Строение медуз тоже невероятно: они состоят примерно на 95% из воды, 3-4% — из соли и 1-2% — из белка. У них нет ни сердца, ни глаз, ни системы кровообращения, ни жабр…

Подробный взгляд на медузу

Большая часть медуз состоит из трех частей: 1) студенистое тело; 2) щупальца, которые жалят и ловят добычу; 3) рот, который поглощает пищу.

Подробный взгляд на медузу

Впрочем, медузы сохраняют свою форму только в воде. Выньте медузу из воды, — и убедитесь сами, как она тот час же стремится превратиться в плоскую дрожащую каплю.

Подробный взгляд на медузу

Древние инопланетные существа питаются планктоном, икрой рыб, маленькими рачками.
Знаменитые щупальца медуз, имеющие нитевидную структуру, заманивают добычу, загоняя ее себе в ротовую полость

Подробный взгляд на медузу

Несмотря на невнятные органы чувств, медуза может обонять, ощущать запахи, отличать свет от темноты.

Подробный взгляд на медузу

При помощи специальных отсеков, расположенных по бокам ее «колокола», медуза сохраняет равновесие в воде. Плыть медузе помогают подводные течения. Против течения медуза плывет самостоятельно, передвигаясь реактивным способом, выталкивая воду из полости своего «колокола».

Подробный взгляд на медузу

Медуза дышит всем телом, поскольку у нее нет легких и жабр, а также любого другого органа дыхания. Стенки ее студенистого тела очень тонки, поэтому молекулы кислорода свободно проникают через желеобразную «кожу» прямо во внутренние органы. Получается, что медуза дышит всей поверхностью своего тела.

Подробный взгляд на медузу

Медузы имеют самые разнообразные размеры. Диаметр их «купола» может составлять от 3 миллиметров, размером с наперсток до 2.5 метров. Самыми распространенными являются медузы величиной с блюдце.

Подробный взгляд на медузу

Обитают медузы на разных глубинах. некоторые плавают у поверхности, другие погружаются на глубину до 10 тысяч метров!

Подробный взгляд на медузу

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
jordi benitez castells
наверх