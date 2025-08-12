Подробный взгляд на медузу

Испанский фотограф Jordi Benitez Castells сделал в Каталонии невероятные снимки, которые позволяют рассмотреть медузу во всей ее красе.



Рассмотрим медузу подробно со всех сторон, как её еще никто никогда не рассматривал.







Большинство снимков сделаны на глубине около 3 метров.







Они — одни из самых древних обитателей нашей планеты, живших на Земле еще 500 — 700 миллионов лет назад.

Медузы кажутся сверхъестественными созданиями, инопланетными существами во многом благодаря своим странным формам и расцветкам. Природа создала их согласно своим, каким-то невероятным чертежам: их тело напоминает зонтик , или колокол, иногда шар.Свое имя медуза получила из-за сходства с шевелящимися волосами-змеями легендарной Медузы Горгоны из греческой мифологии.Существует около 2 000 различных видов медуз. Некоторые живут в пресной воде, другие встречаются в морях и океанах.Как уже говорилось, медузы жили на Земле еще 500 — 700 миллионов лет назад. Это очень давно. Например, первые динозавры появились приблизительно 225 млн лет назад, а самые древние представители акул существовали около 420–450 млн лет назад…Строение медуз тоже невероятно: они состоят примерно на 95% из воды, 3-4% — из соли и 1-2% — из белка. У них нет ни сердца, ни глаз, ни системы кровообращения, ни жабр…Большая часть медуз состоит из трех частей: 1) студенистое тело ; 2) щупальца, которые жалят и ловят добычу; 3) рот, который поглощает пищу.Впрочем, медузы сохраняют свою форму только в воде. Выньте медузу из воды, — и убедитесь сами, как она тот час же стремится превратиться в плоскую дрожащую каплю.Древние инопланетные существа питаются планктоном , икрой рыб, маленькими рачками.Знаменитые щупальца медуз, имеющие нитевидную структуру, заманивают добычу, загоняя ее себе в ротовую полостьНесмотря на невнятные органы чувств, медуза может обонять, ощущать запахи, отличать свет от темноты.При помощи специальных отсеков, расположенных по бокам ее «колокола», медуза сохраняет равновесие в воде. Плыть медузе помогают подводные течения. Против течения медуза плывет самостоятельно, передвигаясь реактивным способом, выталкивая воду из полости своего «колокола».Медуза дышит всем телом, поскольку у нее нет легких и жабр, а также любого другого органа дыхания. Стенки ее студенистого тела очень тонки, поэтому молекулы кислорода свободно проникают через желеобразную «кожу» прямо во внутренние органы. Получается, что медуза дышит всей поверхностью своего тела.Медузы имеют самые разнообразные размеры. Диаметр их «купола» может составлять от 3 миллиметров, размером с наперсток до 2.5 метров. Самыми распространенными являются медузы величиной с блюдце.Обитают медузы на разных глубинах . некоторые плавают у поверхности, другие погружаются на глубину до 10 тысяч метров!