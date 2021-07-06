Актеры-полиглоты и прочие знаменитости

Несмотря на бытующее мнение о том, что для актера главное – неординарная внешность и умение перевоплощать, знание иностранных языков также может хорошо способствовать актерской карьере.









Мы решили познакомить вас с самыми выдающимися полиглотами большого экрана. И вы удивитесь многим из знаменитостей, которые здесь окажутся.



Американка Натали Портман с родным английским, также знает идиш, немецкий, японский, французский, испанский и арабский языки.







Англичанин Том Хиддлстоун, помимо родного языка, неплохо говорит на французском, испанском и итальянском языках.







Кроме родного испанского, певица Шакира легко изъясняется на английском, португальском, арабском и даже немного на итальянском языке.







Тот факт, что Джонни Депп равнозначно говорит на французском и английском языках, совсем неудивителен. У них с Мэрилином Мэнсоном есть имения во Франции, да и самая продолжительная романтическая связь актера родом из страны виноградников.







Актеров и актрис, знающих два языка, предостаточно. Но не всем приходилось учить основной язык общения не с рождения. Шарлиз Терон родом из ЮАР, где она общалась на африкаанс. Ради карьеры пришлось выучить английский.







Сальма Хайек – не только актриса, но и весьма публичная личность в вопросах благотворительности вот ее список языков: родной испанский, французский, арабский, португальский, английский.

Не самый звездный актер Вигго Мортенсен один из самых больших специалистов по изучению языков в актерской среде: английский, датский, испанский, итальянский , французский, норвежский, шведский языки.Американский ведущий на радио и телевидении Монтел Уильямс удивил. Он кроме английского знает и русский язык . Учил американец язык Булгакова и Достоевского не самостоятельно. Он был разведчиком и обучался в специальной военной академии.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)