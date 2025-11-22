Учёные выяснили, когда появились первые блондинки

Бытует мнение, что современные мужчины предпочитают блондинок. И только недавно учёные выяснили, что пещерные люди имели точно такие же предпочтения. В отчёте исследователей из Университета Сент-Эндрюса говорится, что светлые волосы и голубые глаза стали появляться у женщин Северной Европы еще в конце ледникового периода, причем по вполне определенной причине. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Evolution and Human Behavior.
Три университета в Японии провели детальное исследование генов людейсеверной Европы. Было установлено, что генетическая мутация, которая привела к появлению светлых волос, произошла около 11 000 лет назад. Согласно отчету японцев, из-за нехватки продовольствия примерно 11 000 лет назад мужчины все чаще были вынуждены отправляться в рискованные и длительные охотничьи экспедиции. В то время они обычно охотились на мамонтов, бизонов и северных оленей.Довольно много охотников-мужчин так и не возвращались из этих экспедиций, что привело к банальной нехватке партнеров для продолжения рода. Распространенность людей со светлыми волосами в Европе. Несложно догадаться, что мужчины, которые возвращались, были очень востребованы среди женщин в своих поселениях. А когда человек сталкивается с тем, что ему нужно выбрать из нескольких потенциальных партнерш «равной ценности», он будет стремиться выбрать ту, «которая выделяется из толпы». Поэтому из-за внезапного изменения соотношения количества женщин и мужчин светлые волосы возникли как генетическая необходимость. Мужчин привлекали женщины с золотыми локонами и голубыми глазами, поэтому в этом районе и появились голубоглазые блондинки, а потом точно такие же дети.
Реконструкция статуи блондинки из Акрополя, ок. 480 г. до н.э. Итак, популярность блондинок, которые выделялись из толпы, выросла. А с научной точки зрения это означало высокую вероятность размножения. Поэтому неудивительно, что их популяция начала увеличиваться в течение нескольких поколений. Сегодня в Европе встречается более семи различных оттенков светлых волос. Но как же возникла настолько большая разница за относительно короткий период времени в этом географическом регионе. Ученые предполагают, что различные оттенки светлых волос развивались в ответ на нехватку продовольствия в северных европейских районах, где женщины не могли собирать пищу для себя и поэтому полностью зависели от мужчин-охотников. Богиня Гера, изображенная со светлыми волосами В северной и восточной Европе существует очень большое разнообразие цветов человеческих волос и глаз, а их появление в течение относительно короткого периода эволюции указывает на своего рода отбор.явно не новые и ведутся с доисторических времен. Часть картины «Благовещение» Леонардо да Винчи с изображением белокурой Девы Марии (примерно 1472-1475) В 2006 году исследователи из Лондонского городского университета обнаружили, что сейчас мужчинам больше нравятся фотографии брюнеток и рыжих, по сравнению с фотографиями блондинок. Профессор психологии в Лондонском городском университете Питер Айтон, который возглавлял исследование, сказал, что темные волосы в нынешние времена могут считаться более сексуальным символом, чем светлые. Согласно исследованию, поскольку гетеросексуальные отношения не стояли на месте и развивались, мужчин, возможно, больше начали привлекать умственные способности (которые у них начали более ассоциироваться с брюнетками), нежели первичное физическое влечение к светловолосым. Фрагмент портрета наследного принца Польши Сигизмунда Казимира Васы (примерно 1644 год) с характерными светлыми волосами, потемневшими со временем, что подтверждается его более поздними изображениями. «По мере развития человеческого общества изменилось то, что ожидают мужчины от женщин, - объясняет профессор Айтон. - Они теперь ищут более интенсивные, равные партнерские отношения, и внешность играет большую роль. Возможно даже, что определенные цвета волос могут указывать на опыт человека». Вскоре эти дебаты уйдут в прошлое. Исследование Всемирной организации здравоохранения предсказало, что естественные блондинки, вероятно, исчезнут в течение следующих двух столетий, поскольку слишком мало людей несут в себе ген светлых волос.
