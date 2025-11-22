Учёные выяснили, когда появились первые блондинки

Бытует мнение, что современные мужчины предпочитают блондинок. И только недавно учёные выяснили, что пещерные люди имели точно такие же предпочтения. В отчёте исследователей из Университета Сент-Эндрюса говорится, что светлые волосы и голубые глаза стали появляться у женщин Северной Европы еще в конце ледникового периода, причем по вполне определенной причине. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Evolution and Human Behavior.



Три университета в Японии провели детальное исследование генов людейсеверной Европы. Было установлено, что генетическая мутация, которая привела к появлению светлых волос, произошла около 11 000 лет назад. Согласно отчету японцев, из-за нехватки продовольствия примерно 11 000 лет назад мужчины все чаще были вынуждены отправляться в рискованные и длительные охотничьи экспедиции. В то время они обычно охотились на мамонтов, бизонов и северных оленей.Довольно много охотников-мужчин так и не возвращались из этих экспедиций, что привело к банальной нехватке партнеров для продолжения рода. Распространенность людей со светлыми волосами в Европе. Несложно догадаться, что мужчины, которые возвращались, были очень востребованы среди женщин в своих поселениях. А когда человек сталкивается с тем, что ему нужно выбрать из нескольких потенциальных партнерш «равной ценности», он будет стремиться выбрать ту, «которая выделяется из толпы». Поэтому из-за внезапного изменения соотношения количества женщин и мужчин светлые волосы возникли как генетическая необходимость. Мужчин привлекали женщины с золотыми локонами и голубыми глазами, поэтому в этом районе и появились голубоглазые блондинки, а потом точно такие же дети.

До этого у всех людей были каштановые волосы и карие глаза. У североевропейцев сегодня самое большое разнообразие цвета волос и глаз, какое только можно найти на планете. И это, как считает ведущий автор исследования, канадский антрополог Питер Фрост, обусловлено сексуальной привлекательностью этих признаков.Реконструкция статуи блондинки из Акрополя, ок. 480 г. до н.э. Итак, популярность блондинок, которые выделялись из толпы, выросла. А с научной точки зрения это означало высокую вероятность размножения. Поэтому неудивительно, что их популяция начала увеличиваться в течение нескольких поколений. Сегодня в Европе встречается более семи различных оттенков светлых волос. Но как же возникла настолько большая разница за относительно короткий период времени в этом географическом регионе. Ученые предполагают , что различные оттенки светлых волос развивались в ответ на нехватку продовольствия в северных европейских районах, где женщины не могли собирать пищу для себя и поэтому полностью зависели от мужчин-охотников.Богиня Гера, изображенная со светлыми волосами В северной и восточной Европе существует очень большое разнообразие цветов человеческих волос и глаз, а их появление в течение относительно короткого периода эволюции указывает на своего рода отбор.Разумеется, речь идет об отборе по половому признаку. Поэтому споры относительно того, кто «лучше», блондинки или брюнетки, явно не новые и ведутся с доисторических времен.Часть картины «Благовещение» Леонардо да Винчи с изображением белокурой Девы Марии (примерно 1472-1475) В 2006 году исследователи из Лондонского городского университета обнаружили, что сейчас мужчинам больше нравятся фотографии брюнеток и рыжих, по сравнению с фотографиями блондинок. Профессор психологии в Лондонском городском университете Питер Айтон, который возглавлял исследование, сказал, что темные волосы в нынешние времена могут считаться более сексуальным символом, чем светлые. Согласно исследованию, поскольку гетеросексуальные отношения не стояли на месте и развивались, мужчин, возможно, больше начали привлекать умственные способности (которые у них начали более ассоциироваться с брюнетками), нежели первичное физическое влечение к светловолосым.Фрагмент портрета наследного принца Польши Сигизмунда Казимира Васы (примерно 1644 год) с характерными светлыми волосами, потемневшими со временем, что подтверждается его более поздними изображениями. «По мере развития человеческого общества изменилось то, что ожидают мужчины от женщин, - объясняет профессор Айтон. - Они теперь ищут более интенсивные, равные партнерские отношения, и внешность играет большую роль. Возможно даже, что определенные цвета волос могут указывать на опыт человека». Вскоре эти дебаты уйдут в прошлое. Исследование Всемирной организации здравоохранения предсказало, что естественные блондинки, вероятно, исчезнут в течение следующих двух столетий, поскольку слишком мало людей несут в себе ген светлых волос.