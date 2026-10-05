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Что делать если дует из окна

С наступлением холодов сразу становится понятно, насколько хорошо плотно ваши окна закрываются, есть ли сквозняк, продувает ли из окна. Если вы чувствуете сквозняк, то можно попробовать устранить причину самостоятельно!

Что делать если дует из окна

В первую очередь, проверьте уплотнитель. Он должен быть мягким и при нажатии на него быстро возвращаться в исходную форму.

Если уплотнитель «запал», то его можно поменять. Сделать это очень легко: старый уплонитель убирается и вставляется новый.

Что делать если дует из окна

Также проверьте, переведены ли ваши окна на зимний режим. Для этого найдите на створке окна цапфу или эксцентрик, поверните «точку» в сторону квартиры. Тогда крепление будет сильно прижато, и при закрытии окна никакого сквозняка не будет. Такой же эксцентрик есть и с другой стороны створки окна, если окно открывается на проветривание.

Что делать если дует из окна

Если продолжает дуть из окна, то снимите заглушку сбоку снизу от окна и отверткой выкрутите болт. Механизм, таким образом, сместится ближе, и окно будет более плотно прилегать к раме.

Что делать если дует из окна

Наконец, если всё ещё продолжает дуть, то вдоль подоконника смажьте жидким пластиком, распределите просто пальцем. Он закроет мельчайшие щели, через которые сквозняк всё ещё пробивается в квартиру. Эти небольшие, но полезные советы должны помочь вам решить проблему со сквозняком!

Что делать если дует из окна

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