5 бытовых лайфхаков на каждый день

Уборка в доме – занятие постоянное. Оно требует нашего внимания, времени и сил. Но, к счастью, есть бытовые секреты, которые помогают сделать этот процесс более легким и приятным. Именно ими мы и поделимся с вами в сегодняшней статье.



Лук отмоет любую духовку.Многие из нас любят баловать домочадцев выпечкой собственного приготовления.Однако духовка после таких кулинарных подвигов выглядит не лучшим образом. Использовать бытовую химию не всем нравится. К счастью, есть вариант экологичный и натуральный.И поможет нам в этом вопросе самый обычный лук. Именно с его помощью можно отмыть всю духовку без использования бытовой химии. Просто разрежьте луковицу пополам. После чего одну половину наткните на вилку. Разогрейте духовку. Теперь натрите ее изнутри луковицей. Удивительно, но луковый сок отлично расщепляет жиры. Попробуйте сами.Шкафчик перестанет заедать.Порой даже самые небольшие бытовые проблемы доставляют массу неудобств. Например, застревающие выдвижные ящики шкафов. Конечно же, в идеале сменить крепления на новые. Но до этого времени вполне можно обойтись и помощью бытовых секретов.Если ваши ящики начали застревать, значит, пришло время вооружиться хозяйственным мылом. Именно оно поможет быстро избавиться от неприятных моментов. Для этого тщательно смажьте им пазы. Результат появится незамедлительно.Шерсть перестане скапливаться на ковре.Считается, что ковры и домашние животные несовместимы. Но это вовсе не так. По крайней мере, для тех, кто знает парочку бытовых секретов.Если вы тоже не желаете отказываться от уютных ковров, то наш следующий совет вам точно пригодится.Вы наверняка замечали места, где шерсти на ковре скапливается особенно много. В следующий раз, после того, как пропылесосите это место, вспомните о нашем совете. Разведите кондиционер для белья с водой в пропорции один к одному. Залейте получившийся раствор в бутылку с пульверизатором. И распылите его на тот участок ковра, где шерсть собирается в больших количествах. Кондиционер обладает антистатическим свойством. Так что шерсть больше не будет оседать на вашем ковре. А вы меньше времени будете тратить на уборку.Больше никакой пыли на комнатных растениях.Кажется, что для уборки в доме можно использовать лишь специализированные средства. Но это далеко не так. Мы часто делимся с вами советами, как обычные вещи могут по-новому использоваться в быту. Вот и сегодня мы хотим рассказать, как обычная кожура от банана может пригодиться в домашних делах.Если у вас дома есть комнатные растения, то наш совет вам точно пригодится. Банановой кожурой можно протирать листья растений, чтобы на них дольше не скапливалась пыль. Более того, это придаст им необходимое увлажнение и питание. Попробуйте сами и напишите нам о ваших успехах.Избавляемся от неприятных запахов в стиральной машинке.А мы продолжаем знакомить вас с бытовыми хитростями, для которых подойдут самые обычные вещи. Все они наверняка есть у вас дома. К примеру, ополаскиватель для рта. Мы каждое утро используем его по назначению, но никогда не задумывались над тем, что он может пригодиться в быту. А он может.Вы когда-нибудь сталкивались с неприятным запахом в стиральной машинке? Это может происходить из-за застрявшей грязи или накопленной извести. К счастью, совсем необязательно вызывать мастера. Можно справиться самостоятельно. И поможет нам в этом ополаскиватель для рта. Залейте пару колпачков в барабан стиральной машинки и запустите режим Полоскание. Этого будет достаточно, чтобы неприятный запах исчез навсегда.