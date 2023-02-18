Как слабоумный художник-иллюстратор создавал жутко-интересные сюжеты: Выдуманные истории Генри Дарге

Неожиданное открытие

Генри Даргер. \ Фото: i0.wp.com.

Художник-аутсайдер

Зарисовки: История о девочках Вивиан, Генри Даргер. \ Фото: google.com.

Искусство

Фейерверк, Адольф Вёльфли, 1926 год. \ Фото: wordpress.com.

Irren Anstalt Band Hain, Адольф Вёльфи, 1910 год. \ Фото: blogspot.com.

Без названия (Две девочки и собака в саду), Генри Даргер. \ Фото: lemurinn.is.

Детство Генри

Слева направо: Жестокое обращение с Дженни, Генри Даргер. \ Ярмарка, Генри Даргер, 1940-1950 гг. \ Фото: collection.folkartmuseum.or.

Бегство от институционализма

Преследование вниз по течению, Генри Даргер, 1950 год. \ Фото: google.com.

Зарисовки Генри Даргера. \ Фото: pinterest.ru.

История девочек Вивиан

Им помогают выбраться из пещеры, иллюстрация к «Истории о девочках Вивиан», Генри Даргер. \ Фото: twitter.com.

В лесу, иллюстрация к «Истории о девочках Вивиан», Генри Даргер. \ Фото: pinterest.com.

Методы и материалы

Без названия (Портреты гланделинских и высокопоставленных аббианнских генералов), Генри Даргер, 1950 г. \ Фото: prabook.com.

Мотивация

Фрагмент из «История о девочках Вивиан», Генри Даргер. \ Фото: google.com.ua.

Без названия (религиозный коллаж с Мадонной и младенцем), Генри Даргер, 1950 год. \ Фото: olkartmuseum.org.

Наследие

Без названия (Это всего лишь маленькие дети), Генри Даргер. \ Фото: blogspot.com.