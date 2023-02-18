Как слабоумный художник-иллюстратор создавал жутко-интересные сюжеты: Выдуманные истории Генри Дарге

На его творчество повлияло собственное здоровье и воспитание. И совсем неудивительно, что в миру он известен как один из типичных «художников-аутсайдеров», который часть своей жизни провёл в доме престарелых. Генри Даргер жил уединенной, скромной жизнью уборщика в различных больницах и церквях. Он был известен как приятный, хотя и немного эксцентричный персонаж, а также же как мастерский рассказчик фантастических историй о крылатых существах с завитыми хвостами, пролетающими над головами андрогинных детей, населяющих красочные и эпические пейзажи, запечатлённые в его иллюстрациях.
Неожиданное открытие
Генри Даргер. \ Фото: i0.wp.com.
В 1973 году, когда Натан Лернер убирал квартиру бывшего арендатора, он обнаружил тот самый удивительный мир в рисунках, наспех оставленных Генри Даргером, который, покинув это место, переехал в дом престарелых. Натан был удивлён, обнаружив необычайное количество произведений искусства и сопутствующей литературы, над которыми Генри работал всю свою жизнь. Все эти вещи были помещены среди странного беспорядка, оставленного художником.
Художник-аутсайдер
Зарисовки: История о девочках Вивиан, Генри Даргер. \ Фото: google.com.
Сегодня Генри известен как типичный художник-аутсайдер, а его картины и иллюстрации выставлены в известных музеях, таких как МоМА и Американский музей народного искусства. Его работы продаются за сотни тысяч долларов на престижных художественных ярмарках и аукционах, таких как Christie's. Искусство аутсайдера в настоящее время является популярным и коллекционным художественным стилем. Термин впервые был введён искусствоведом Роджером Кардиналом в начале 1970-х годов и является синонимом ранее существовавшего художественного стиля Art brut, который переводится как сырое или грубое искусство.
Искусство
Фейерверк, Адольф Вёльфли, 1926 год. \ Фото: wordpress.com.
Художники-аутсайдеры — это как правило художники-самоучки или наивные художники, которые не связаны и не подвержены влиянию или воздействию массовой культуры. В результате они закрепляют совершенно уникальный, индивидуальный стиль, который отклоняется от нормы. Искусство аутсайдеров славится тем, что передаёт нетрадиционные идеи, такие как фантастические страны, вымышленные миры и неведомые существа.
Учитывая эти определяющие характеристики, искусство аутсайдеров неразрывно связано с теми, кто находится на периферии основного общества, и практикуется ими. Например, художники-аутсайдеры могут быть пациентами психиатрической больницы, которые использовали свои произведения искусства как своего рода терапию, общение или способ побега.
Irren Anstalt Band Hain, Адольф Вёльфи, 1910 год. \ Фото: blogspot.com.
Например, другим известным художником-аутсайдером является Адольф Вёльфли, который в двадцатом веке создал бесчисленное множество произведений искусства из своей камеры в швейцарском приюте, где он провёл большую часть своей жизни. Его работа, которая состояла из стихов, коллажей и закодированных музыкальных композиций, которые он якобы играл на бумажной музыкальной трубе, привлекла внимание доктора Уолтера Моргенталера, одного из психиатров учреждения.
Без названия (Две девочки и собака в саду), Генри Даргер. \ Фото: lemurinn.is.
Вместо того чтобы воспринимать творческие излияния Адольфа просто как симптом психического заболевания, Уолтер признал их свидетельством врождённых художественных способностей и преданности ремеслу. Впоследствии он опубликовал подборку работ Вёльфли в публикации под названием «Душевнобольной как художник». Другие художники, которые, как известно, создали некоторые из своих самых известных работ, будучи институционализированными, включают Винсента Ван Гога и Эдварда Мунка.
Детство Генри
Слева направо: Жестокое обращение с Дженни, Генри Даргер. \ Ярмарка, Генри Даргер, 1940-1950 гг. \ Фото: collection.folkartmuseum.or.
Для Генри его художественная практика, по-видимому, мотивирована сочетанием терапии, общения и эскапизма. Биографы и историки искусства собрали воедино предысторию, которая изображает несколько трагическую жизнь. Генри родился в Чикаго в 1892 году и потерял мать из-за родильной горячки, когда ему было всего четыре года. Затем он прожил со своим отцом большую часть своего раннего детства, пока его отца не забрали в больницу Св. Дом Августина для престарелых. Подавая большие надежды в учёбе, Генри сначала был зачислен в государственную школу, но после смерти отца был отправлен в приют штата Иллинойс для детей с особыми потребностями, так как его психическое здоровье пошатнулось.
Бегство от институционализма
Преследование вниз по течению, Генри Даргер, 1950 год. \ Фото: google.com.
Считается, что Генри вёл там уединённое и довольно несчастное существование. Он был социально изолирован от своих сверстников из-за своего тихого характера и случайных вспышек, которые были приписаны его возможному синдрому Туретта. После смерти своего отца Генри боролся за то, чтобы сбежать из учреждения, и в конце концов сделал это успешно. С помощью дальнего родственника ему удалось найти случайную работу в католической больнице в качестве уборщика.
Зарисовки Генри Даргера. \ Фото: pinterest.ru.
С этого момента он жил жизнью, которая казалась обычной. Жизнь, управляемая рутиной и привычками, в которой он сохранял один и тот же вид занятости до самой своей смерти. У него было очень мало друзей. Несмотря на то, что Генри занимался обычными повседневными делами, такими как посещение ежедневной мессы, он также собирал и сохранял у себя дома разнообразный мусор с улиц. К 1930 году Генри поселился в квартире, расположенной в Норт-Сайде Чикаго, где в течение следующих сорока трёх лет работал над своими многочисленными произведениями искусства.
История девочек Вивиан
Им помогают выбраться из пещеры, иллюстрация к «Истории о девочках Вивиан», Генри Даргер. \ Фото: twitter.com.
Заключительный проект Генри — это увлекательное проникновение в его психическое состояние. Ведь в какой-то степени его собственное воспитание и детские переживания сформировали и повлияли на его работу. Работа «История о девочках Вивиан» рассказывает о войне между двумя нациями на безымянной вымышленной планете, где Земля идентифицируется как Луна. Главными героинями этой истории являются семь сестёр Вивиан, или принцесс Аббиенни, которые борются за справедливость против жестоких и злобных правителей Гланделинии, известных порабощением и жестоким обращением с детьми.
В лесу, иллюстрация к «Истории о девочках Вивиан», Генри Даргер. \ Фото: pinterest.com.
Христианская нация Аббиеннии в конце концов одерживает победу и убеждает своих заклятых врагов гланделинцев прекратить свои злые дела. Однако этот счастливый конец не обходится без испытаний и невзгод. Как сказано в Галерее Карла Хаммера: «Битвы, которые вызывает Генри, полны ярких событий: смена армий, зловещие захваты, штормы и взрывы, появление демонов и драконов». Действительно, в то время как герои этого сложного мира достигают своего счастливого будущего, этот вывод возможен только после того, как они подверглись порабощению, пыткам и варварскому насилию. Все это визуализируется Генри в кропотливых и часто шокирующих деталях.
Методы и материалы
Без названия (Портреты гланделинских и высокопоставленных аббианнских генералов), Генри Даргер, 1950 г. \ Фото: prabook.com.
Методы и материалы, которые использовал Генри, чтобы рассказать эту историю, неоднозначны. Похоже, он был не уверен в собственных художественных способностях и часто полагался на технику прорисовки фигур, используя свою коллекцию каталогов и журналов. Затем он расположил их в виде больших пейзажей и композиций, похожих на коллажи, где некоторые были двусторонними и шириной до девяти метров. Некоторые из них также были увеличены фотографически, чтобы их можно было проследить заново, добавляя дополнительные функции. Для раскрашивания своих иллюстраций он полагался преимущественно на акварели и разнообразную палитру с интенсивным использованием жёлтого, зелёного, серого и красного цветов.
Мотивация
Фрагмент из «История о девочках Вивиан», Генри Даргер. \ Фото: google.com.ua.
Искусствоведы и психологи выдвинули множество теорий, касающихся Генри и его творчества. Его рисунки обнажённых детей привели к некоторым предположениям, что он мог быть педофилом, однако это так и не было доказано. Общепринятая теория состоит в том, что он использовал своих вымышленных принцесс-детей как метафору детской невинности, которую он сам потерял в детстве.
Без названия (религиозный коллаж с Мадонной и младенцем), Генри Даргер, 1950 год. \ Фото: olkartmuseum.org.
Поэтому многие воспринимают работу Генри как полуавтобиографическую и интерпретируют её как его потребность защитить детей от гланделинцев реальной жизни. Например, авторитетные деятели детского дома и приюта не справились со своими обязанностями по уходу и воспитанию уязвимых детей, находящихся под их опекой.
Наследие
Без названия (Это всего лишь маленькие дети), Генри Даргер. \ Фото: blogspot.com.
Творчество Генри - прекрасный пример того, как искусство может быть использовано для передачи мощного и значимого повествования как для художника, так и для аудитории. После его смерти художник-аутсайдер получил значительное признание и известность. Его работы были представлены на выставках в авторитетных музеях. Его работы также включены в постоянные коллекции Музея современного искусства и Музея американского народного искусства, расположенного в Нью-Йорке.
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