Бесполезные вещи, которые хотят сейчас почти все школьники

О том, что не нужно ребенку в школе.
В век высоких технологий рынок гаджетов просто переполнен. Глаза разбегаются! В том числе и у детей, которые уже пошли в школу и увидели у своего соседа в руках очередную электронную новинку, а теперь убеждают родителей, что её обязательно нужно купить. В этом обзоре «пятёрка» таких популярных у детей и абсолютно бесполезных гаджетов.
1. Электронные книги
Книга должна быть из бумаги.
Электронная книга вещь удобная и практичная, способная сэкономить немало места в сумке. Полезно иметь под рукой, когда нужно поехать куда-то далеко. Сотня-тысяча книг в одном планшете. Однако не нужно покупать такую ребенку. Книги в детстве должны быть настоящие, тяжелые и из бумаги, в них должны мяться кончики страниц и обязательно быть закладка.
2. Браслеты с датчиком слежения
Не так полезно, как кажется.
В последние несколько лет, стало «модным» рекламировать всевозможные детские браслеты с системами слежения, хотя бы с GPS. Знать где ребенок – полезно. Для родителя. Но полезно ли это будет для самого ребенка? Чувство того, что за каждым твоим шагом постоянно следят – не самое лучшее. «Благие» рекламные намерения в духе «если вашего ребенка украдут» звучат соблазнительно, но хороший родитель скорее сможет донести до ребенка информацию о том, что не нужно ходить, где попало, общаться с незнакомцами и всегда информировать старших, как у тебя дела.
3. Ноутбук для школьника
Для чего он нужен.
Встречаются на рынке специальные модели мобильных устройств и компьютеров для детей младшего возраста. Производители любят утверждать, что такая техника не боится даже самого варварского отношения к себе, а ее прочности и надежности позавидуют армейские ноутбуки, создающиеся для работы в тяжелых условиях. Зачем покупать такой ребенку – вопрос без ответа. Прививать любовь к цифровым технологиям у чада стоит уже в старшем возрасте, при помощи полноценной техники и здорового интереса к этим самым технологиям, например к программированию.
4. Интерактивные карты и глобусы
Самая бесполезная вещь на свете.
Найти можно и такие диковинки. «Умные» карты и глобусы со стилусом должны помочь в изучении географии. Такие озвучивают названия рек, стран, гор и всех прочих объектов. Как много детей интересуется географией – еще один вопрос без ответа. Другой вопрос – зачем нужная такая вещь, когда существуют куда более совершенные карты в сети интернет. Такой глобус, скорее всего, будет пылиться на полке уже через два дня с момента покупки.
5. «Умная» техника
Интересные часы.
Не стоит покупать ребенку из одной лишь прихоти дорогую «умную» технику. Во-первых, она ломается. Во-вторых, привлекает к ребенку или подростку абсолютно не нужное внимание посторонних. В-третьих, в руках ребенка «умные» часы, треккеры, спикеры и многое другое не несет никакой практической нагрузки. Лучше всего, купить ребенку обычные, надежные механические или электронные часы, с хорошим уровнем защиты. Купить простой, но функциональный смартфон, с емкой батареей, который всегда позволит чаду связаться с родителями или попасть в интернет. Благо, в ценовой категории до 300 долларов хватает замечательных образцов мобильной техники.
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