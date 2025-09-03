5 французских десертов, перед которыми невозможно устоять

Франция — родина лучших в мире шеф-поваров по приготовлению десертов, известна своими богатыми и декадентскими угощениями от лёгких воздушных macaron до эклеров с шоколадной начинкой и многим другим. Некоторые из самых популярных французских десертов включают шоколадный мусс, лимонное суфле, блинчики креп-сюзетт, а также классические кондитерские изделия, такие как круассаны и макароны.
1. Яблочный тарт
Яблочный тарт. \ Фото: monpetitfour.com.
Яблочный тарт — классический французский десерт, сочетающий сладость и терпкость яблок с мягкой маслянистой корочкой. Из него получается отличная закуска или лёгкое и освежающее угощение в конце трапезы. Есть несколько способов приготовить тарт из яблок, но сегодня будет один из самых популярных и вкусных рецептов.
Ингредиенты:
• Сливочное масло – 1 пачка (180 г);
• Тесто слоёное – 300 г;
• Яблоки сладких сортов – 5-6 шт;
• Тростниковый сахар – 1 стакан;
• Корица молотая – по вкусу.
Тарт из яблок. \ Фото: static01.nyt.com.
Способ приготовления:
• Яблоки вымыть;
• Вытереть бумажными полотенцами;
• Очистить;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Нарезать дольками;
• Форму для запекания смазать сливочным маслом;
• На дно выложить яблоки;
• Посыпать сахаром и корицей;
• Накрыть тестом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать-сорок минут;
• Готовый тарт остудить и подать к столу, порционно нарезав.
2. Крем-брюле
Крем-брюле. \ Фото: seriouseats.com.
Крем-брюле, сливочный, насыщенный десерт во французском стиле, на протяжении веков был одним из основных блюд мировой высокой кухни. Он прост в приготовлении и требует всего нескольких ингредиентов: сливок, сахара, яиц и духовки для запекания.
Ингредиенты:
• Сливки – 800 мл;
• Молоко цельное – 300 мл;
• Желтки – 10 шт;
• Сахар – 1 стакан;
• Соль – опционально;
• Коричневый сахар – по вкусу.
Нежный французский десерт со сливочным вкусом. \ Фото: upload.wikimedia.org.
Способ приготовления:
• В сотейник налить сливки;
• Добавить сахар и немного соли (примерно щепотку);
• На медленном огне довести до кипения, постоянно помешивая;
• После снять с огня на пятнадцать-двадцать минут;
• Затем вновь вернуть на огонь и вскипятить;
• Белки отделить от желтков;
• Растереть с сахаром;
• После смешать с желтками;
• Керамические формочки на три-четверти наполнить яичной массой;
• Поставить в глубокий противень;
• Налить горячую воду в противень так, чтобы её уровень доходил на половину формочек для запекания;
• Отправить в разогретую до 160 градусов духовку на двадцать минут;
• Затем вынуть и остудить;
• Аккуратно соединить со сливками и подать к столу.
3. Профитроли с шоколадом
Профитроли. \ Фото: eatlittlebird.com.
Профитроли, культовое блюдо французской кухни — это восхитительный десерт, приготовленный из маслянистого заварного теста и сливок. Его часто подают со свежими фруктами и сдабривают такими ингредиентами, как шоколад, карамель и другие сладкие начинки.
Ингредиенты:
• Мука пшеничная – 1 стакан;
• Масло сливочное – 100 г;
• Яйца – 3 шт;
• Шоколад горький – 3 плитки (по 100 г);
• Молоко – 0,5 стакана;
• Сливки жирные – 4 ч.л;
• Вода – 1 стакан;
• Соль – опционально.
Профитроли с шоколадом. \ Фото: ichef.bbci.co.uk.
Способ приготовления:
• Воду вылить в сотейник с толстым дном;
• Довести до кипения;
• Добавить сливочное масло и щепотку соли;
• Максимально уменьшить огонь;
• Аккуратно всыпать муку, постоянно помешивая, довести до однородной консистенции;
• Заварное тесто переложить в миску;
• Поочередно вбить яйца, каждый раз тщательно вымешивая;
• Нарезать тесто небольшими кружками (размером с грецкий орех);
• Выложить на противень, смазанный сливочным маслом и присыпанный мукой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на десять минут;
• Затем повысить температуру до 220 градусов;
• Выпекать пятнадцать минут;
• Как только профитроли будут готовы, проколоть тонким ножом с одной стороны;
• Переложить на решётку;
• Дать остыть;
• Две плитки шоколада натереть на крупной тёрке;
• Молоко смешать со сливками и вскипятить;
• Добавить туда натёртый шоколад;
• Как следует перемешать;
• Получившимся кремом наполнить профитроли;
• Оставшуюся плитку растопить и полить сверху профитроли;
• Остудить и подать к столу.
4. Бананово-персиковое суфле
Суфле. \ Фото: media.eggs.ca.
Бананово-персиковое суфле – вкусный и неповторимый десерт. В нём сочетается насыщенный сливочный вкус традиционного французского суфле со сладким и слегка терпким вкусом свежих фруктов.
Ингредиенты:
• Молоко – 150 мл;
• Сливки жирные – 1 ст.л;
• Персики – 2 шт;
• Банан – 1 шт;
• Яйца – 3 шт;
• Сахар коричневый – опционально;
• Лимонный сок – опционально;
• Соль – опционально.
Бананово-персиковое суфле. \ Фото: tastingtable.com.
Способ приготовления:
• Молоко смешать со сливками;
• Вскипятить;
• Банан очистить;
• Размять вилкой;
• Белок отделить от желтка;
• Желтки смешать с двумя столовыми ложками сахара;
• Взбить до состояния густой пены;
• Добавить банан и снова взбить;
• Соединить с заварным молоком;
• Варить на среднем огне около пяти-шести минут;
• Персики вымыть;
• Снять кожицу;
• Удалить косточку;
• Мякоть перебить блендером до состояния пюре;
• Смешать с бананово-молочной массой;
• Формы для запекания смазать сливочным маслом;
• Посыпать сверху сахаром;
• Убрать в холодильник на полчаса;
• Белки взбить с лимонным соком и сахаром;
• Смешать с основной массой;
• Равномерно распределить банановую смесь по формам;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятнадцать минут;
• Готовое суфле остудить и подать к столу.
5. Бланманже
Бланманже с гранатом. \ Фото: images.food52.com.
Бланманже — это простой, но элегантный десерт, похожий на пудинг или мусс, который обычно подают во Франции. Зачастую его готовят из размягчённого желатина, который смешивают с молоком, сливками, сахаром и любыми другими добавками.
Ингредиенты:
• Миндаль очищенный – 200 г;
• Сахар – 1 стакан;
• Сливки жирные (35%) – 1,5 стакана;
• Гранаты крупные спелые – 2 шт;
• Молоко – 0,5 л;
• Желатин – 1 пакетик (25 г).
Нежный, лёгкий и воздушный десерт. \ Фото: veganuary.com.
Способ приготовления:
• Желатин развести в небольшом количестве воды;
• Дать разбухнуть;
• Сахар с миндальными орехами перебить до состояния муки;
• Молоко перелить в сотейник;
• Довести до кипения;
• Всыпать миндально-сахарную муку;
• Перемешать и проварить около тридцати секунд;
• Получившуюся смесь процедить через очень мелкое сито;
• Добавить желатин, предварительно отжав его;
• Влить взбитые сливки;
• Поставить в холодильник на три-четыре часа;
• Гранаты очистить;
• Столовую ложку зёрен отложить для украшения;
• Остальные измельчить в блендере;
• Процедить через мелкое сито;
• Смешать с сахаром и остудить;
• Бланманже выложить на тарелку;
• Полить гранатовым сиропом и подать к столу.
