Полезные кухонные советы

Каждый из нас заботится о своем доме, следит за порядком и создает уют. Но зачастую бытовые хлопоты наваливаются как снежный ком. Особенно много их на кухне. Здесь и приготовление блюд, и уборка, и правильное хранение продуктов.







А в сутках для этого слишком мало часов. К счастью, мы знаем несколько бытовых секретов, которыми с радостью поделимся с вами.

1. Сохраняем свежесть луковицы

2. Моем ножи блендера без труда

3. Не даем картофелю потемнеть

4. Проверка покупного сока

5. Польза от луковой шелухи

С их помощью вы сможете существенно облегчить себе быт и даже сэкономить семейный бюджет.Сливочное масло поможет сохранить свежесть луковицыХранение продуктов всегда требует тщательной подготовки. Нельзя просто отправить овощи в холодильник в надежде, что они долго останутся свежими. Взять хотя бы луковицу, которая всегда остается после приготовления блюда. Чаще всего в готовку идет ее половина, а вторая просто засыхает на полке холодильника. Но есть у нас есть проверенный совет, который позволит этого избежать.Если вы хотите, чтобы половина луковицы как можно дольше оставалась свежей, просто смажьте ее сливочным маслом. Такое простое действие займет пару секунд, а эффект будет радовать вас намного дольше. Смазав луковицу маслом, отправьте ее на хранение в холодильник. Она не засохнет и не завянет. И к следующей готовки у вас будет свежий лук.Очищаем ножи блендера за пару секундМытье посуды отнимает у нас время ежедневно. Но если с обычными столовыми приборами все понятно, то с блендером не все так просто. Многие хозяйки просто не знают, как тщательно отмыть его. А о том, чтобы сделать это быстро, не приходится и мечтать.Но мы точно знаем, как это можно сделать.Все, что вам понадобиться – немного смекалки. Возьмите высокий стакан и наполните его водой, добавив в нее средство для мытья посуды, после чего погрузите блендер в стакан и включите его на несколько секунд. Этого будет достаточно, чтобы ножи очистились и стали выглядеть как новые.Просто добавьте молоко в водуПравильное распределение времени на домашние дела – половина успеха. Зачастую хозяйки стараются подготовить продукты к ужину с утра, чтобы после работы заняться сразу готовкой. Но проблема в том, что не все продукты могут простоять весь день. Взять, к примеру, очищенный картофель.Дело в том, что если почистить картошку и оставить ее до вечера, она легко может потемнеть. Чтобы этого избежать, необходимо применить нашу бытовую хитрость. Просто залейте картофель холодной водой, а после добавьте к ней немного молока. Такой раствор позволит картофелю простоять весь день и не потемнеть.Просто прокипятите сокДомашние эксперименты могут быть не только увлекательными, но и очень полезными. Вы когда-нибудь задумывались над качеством покупного сока. Кажется, мы так привыкли брать его в магазине, что совершенно перестали интересоваться его составом. А ведь это очень важно.Благодаря нашему следующему совету, вы сможете без труда определить качество сока в домашних условиях. Достаточно лишь вылить немного сока в сотейник и прокипятить его. Если в нем содержаться большое количество сахара, то он начнет карамелизироваться, образуя небольшие комки. Если это произошло, значит производитель обманул насчет того, что сок не содержит сахара. А вот если при кипячении текстура сока осталась неизменной, перед вами хороший и качественный продукт.Шелуха спасет вашу морковьУдивительно, как обычные вещи могут облегчать быт. К примеру, луковая шелуха. Обычно мы просто отправляем ее в мусор, не задумываясь. А оказывается, она может очень помочь в организации хранения. Особенно когда речь идет о моркови.Известно, что морковь достаточно быстро портиться. А после сезона, когда дома остается большое количество этого овоща, то и вовсе большинство приходится выкидывать. Но этого легко можно избежать. Просто пересыпьте морковь в ящик и засыпьте ее луковой шелухой. Именно она позволит надолго сохранить свежесть моркови. Хранить ящик лучше всего на балконе.