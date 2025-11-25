С нами не соску...
Путешествие по скандинавской Венеции

Путешествие по скандинавской Венеции

Алесунд – самый красивый город Норвегии. Знаю: «самым красивым» я называл практически каждый норвежский город, где мы останавливались, но ничего не могу с собой поделать. Действительно, «самый» – самый подходящий эпитет к большинству населенных пунктов на западе Скандинавского полуострова.

Чем же так покорил Алесунд?
Он находится на перешейке между большой землей, где на небольшом клочке суши уютно расположились симпатичные домики. Некоторые из них прямо-таки нависают над водой, что вызывает ассоциации с Венецией. Если забраться на смотровую площадку, вид города открывается во всём своём великолепии. А если ещё поднять над ней коптер…

Путешествие по скандинавской Венеции

Так вот, если поднять квадрокоптер, наслаждаться видами можно бесконечно:

Путешествие по скандинавской Венеции

Алесунд – один из немногих сохранившихся городов, построенных в стиле «ар нуво». Это само по себе является главной достопримечательностью для туристов со всего света. В городе проживают 40 тысяч счастливчиков:

Путешествие по скандинавской Венеции

Путешествие по скандинавской Венеции

Над городом высится Холм Аксла, на вершину которого ведет лесенка из 418 ступенек. Там, собственно, и находится смотровая площадка, с которой я запускал дрона:

Путешествие по скандинавской Венеции

Некоторые ступени подписаны порядковым номером. Логики в том какая ступень пронумерована, а какая нет – я не нашёл. Если вдруг знаете, напишите в комментариях:

Путешествие по скандинавской Венеции

На смотровой площадке жёстко установлена деревянная подставка, куда по идее должны вставать фотографы и снимать посетителей (ракурс позволяет сделать портрет без перил ограждения). Однако под влиянием новых тенденций, туристы начали использовать её для селфи:

Путешествие по скандинавской Венеции

Путешествие по скандинавской Венеции

А вот и наши любимые замочки, тут как тут.
К счастью, пока ещё их немного:

Путешествие по скандинавской Венеции

Как вообще образовался город? Изначально Аллесунд был обычным деревянным городком, и ничего не предвещало нынешней красоты. Но в 1904 году на городском заводе начался пожар. Ветер дул в сторону города, и он практически полностью сгорел. 10 000 человек остались без крова, 1 погиб. В Норвегии тогда был кризис, и многие безработные начали стягиваться в Аллесунд в надежде получить место и работу:

Путешествие по скандинавской Венеции

Архитекторы обучались в Европе, где был популярен ар нуво, поэтому город был выстроен заново в этом стиле:

Путешествие по скандинавской Венеции

Корабль в центре кадра – первый в Норвегии автомобильный паром, грузоподъемностью 1-2 машины. Сейчас стоит как памятник:

Путешествие по скандинавской Венеции

Маяк – это номер для новобрачных при местном отеле. Недавно тут прошла нашумевшая свадебная церемоний, когда 79-летних жених приплыл к свой невесте во время шторма:

Путешествие по скандинавской Венеции

Памятник в честь местного историка, который создал путеводитель по всем памятникам города. Поставили, кстати говоря, при жизни. Интересно, упомянул ли он этот памятник в своей книге?

Путешествие по скандинавской Венеции

Монумент основателю города и основоположнику Нормандской династии, к которой принадлежал английский король Вильгельм I Завоеватель:

Путешествие по скандинавской Венеции

Девочка бросает странный жесть, похожий на «зигу», мальчик пытается её остановить:

Путешествие по скандинавской Венеции

Кинотеатр в старой каменной башне:

Путешествие по скандинавской Венеции

Здание оперы. На стенах ноты из «Времен года» Вивальди:

Путешествие по скандинавской Венеции

Самый узкий дом в Аллесунде. Он настолько узок, что даже не имеет своей лестницы и войти можно лишь через соседний дом. У первого хозяина не было денег на нормальный участок, но он всё равно хотел свой дом в центре города и вот так вышел из ситуации:

Путешествие по скандинавской Венеции

Странное дерево:

Путешествие по скандинавской Венеции

В Алесунде расположен самый большой океанариум в северной Европе. Он стоит прямо на берегу, для детей тут рай:

Путешествие по скандинавской Венеции

Очень прикольная штука: у ребят в руках «плотины», которыми можно перекрывать «реки» из фонтана:

Путешествие по скандинавской Венеции

Еще одна развлекуха – откопать скелет кита. Причем я не знаю что меня поразило больше: сама идея или то, что каждый вечер сотруднику океанариума приходится «хоронить» кита обратно:

Путешествие по скандинавской Венеции

Пингвины живут под открытым небом:

Путешествие по скандинавской Венеции

Очень крутой аттракцион «Поймай краба». Надо на скрепку насадить креветку или кусок рыбы и достать крабика. Развлечние вызывает негодование у «зеленых» и полный восторг у детей:

Путешествие по скандинавской Венеции

Путешествие по скандинавской Венеции

Развлекуха работает два часа в день, в остальное время крабы отдыхают:

Путешествие по скандинавской Венеции

Ещё есть аквариум, где можно потрогать морских гадов:

Путешествие по скандинавской Венеции

Путешествие по скандинавской Венеции

Клешни и другие опасные части запечатаны:

Путешествие по скандинавской Венеции

Аквариумам с рыбами:

Путешествие по скандинавской Венеции

Главное шоу океанариума – кормление трески. «Трапеза» происходит в определенное время и собирает множество зрителей. Вода выглядит мутноватой, но это, видимо, потому что она берется из океана:

Путешествие по скандинавской Венеции

Водолаз опускается с сумкой в аквариум и достает из нее рыбешек. Диктор читает небольшую лекцию на тему «В мире животных»:

Путешествие по скандинавской Венеции

Путешествие по скандинавской Венеции

Путешествие по скандинавской Венеции

Когда «обед» подходит к концу, водолаз подплывает к стеклу и жестами общается с детворой:

Путешествие по скандинавской Венеции

Путешествие по скандинавской Венеции

Еще ездили смотреть красивый маяк в получасе езды от города:

Путешествие по скандинавской Венеции

Трек нашей прогулки по городу:

Путешествие по скандинавской Венеции

