Путешествие по скандинавской Венеции
Алесунд – самый красивый город Норвегии. Знаю: «самым красивым» я называл практически каждый норвежский город, где мы останавливались, но ничего не могу с собой поделать. Действительно, «самый» – самый подходящий эпитет к большинству населенных пунктов на западе Скандинавского полуострова.
Чем же так покорил Алесунд?
Так вот, если поднять квадрокоптер, наслаждаться видами можно бесконечно:
Алесунд – один из немногих сохранившихся городов, построенных в стиле «ар нуво». Это само по себе является главной достопримечательностью для туристов со всего света. В городе проживают 40 тысяч счастливчиков:
Над городом высится Холм Аксла, на вершину которого ведет лесенка из 418 ступенек. Там, собственно, и находится смотровая площадка, с которой я запускал дрона:
Некоторые ступени подписаны порядковым номером. Логики в том какая ступень пронумерована, а какая нет – я не нашёл. Если вдруг знаете, напишите в комментариях:
На смотровой площадке жёстко установлена деревянная подставка, куда по идее должны вставать фотографы и снимать посетителей (ракурс позволяет сделать портрет без перил ограждения). Однако под влиянием новых тенденций, туристы начали использовать её для селфи:
А вот и наши любимые замочки, тут как тут.
Как вообще образовался город? Изначально Аллесунд был обычным деревянным городком, и ничего не предвещало нынешней красоты. Но в 1904 году на городском заводе начался пожар. Ветер дул в сторону города, и он практически полностью сгорел. 10 000 человек остались без крова, 1 погиб. В Норвегии тогда был кризис, и многие безработные начали стягиваться в Аллесунд в надежде получить место и работу:
Архитекторы обучались в Европе, где был популярен ар нуво, поэтому город был выстроен заново в этом стиле:
Корабль в центре кадра – первый в Норвегии автомобильный паром, грузоподъемностью 1-2 машины. Сейчас стоит как памятник:
Маяк – это номер для новобрачных при местном отеле. Недавно тут прошла нашумевшая свадебная церемоний, когда 79-летних жених приплыл к свой невесте во время шторма:
Памятник в честь местного историка, который создал путеводитель по всем памятникам города. Поставили, кстати говоря, при жизни. Интересно, упомянул ли он этот памятник в своей книге?
Монумент основателю города и основоположнику Нормандской династии, к которой принадлежал английский король Вильгельм I Завоеватель:
Девочка бросает странный жесть, похожий на «зигу», мальчик пытается её остановить:
Кинотеатр в старой каменной башне:
Здание оперы. На стенах ноты из «Времен года» Вивальди:
Самый узкий дом в Аллесунде. Он настолько узок, что даже не имеет своей лестницы и войти можно лишь через соседний дом. У первого хозяина не было денег на нормальный участок, но он всё равно хотел свой дом в центре города и вот так вышел из ситуации:
Странное дерево:
В Алесунде расположен самый большой океанариум в северной Европе. Он стоит прямо на берегу, для детей тут рай:
Очень прикольная штука: у ребят в руках «плотины», которыми можно перекрывать «реки» из фонтана:
Еще одна развлекуха – откопать скелет кита. Причем я не знаю что меня поразило больше: сама идея или то, что каждый вечер сотруднику океанариума приходится «хоронить» кита обратно:
Пингвины живут под открытым небом:
Очень крутой аттракцион «Поймай краба». Надо на скрепку насадить креветку или кусок рыбы и достать крабика. Развлечние вызывает негодование у «зеленых» и полный восторг у детей:
Развлекуха работает два часа в день, в остальное время крабы отдыхают:
Ещё есть аквариум, где можно потрогать морских гадов:
Клешни и другие опасные части запечатаны:
Аквариумам с рыбами:
Главное шоу океанариума – кормление трески. «Трапеза» происходит в определенное время и собирает множество зрителей. Вода выглядит мутноватой, но это, видимо, потому что она берется из океана:
Водолаз опускается с сумкой в аквариум и достает из нее рыбешек. Диктор читает небольшую лекцию на тему «В мире животных»:
Когда «обед» подходит к концу, водолаз подплывает к стеклу и жестами общается с детворой:
Еще ездили смотреть красивый маяк в получасе езды от города:
Трек нашей прогулки по городу:
