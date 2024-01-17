5 реальных локаций, ставших местом съемок культовых фильмов

Ежегодно мировая киноиндустрия выпускает в прокат десятки новых фильмов. И в процессе их просмотра можно увидеть не только фантастические пейзажи, сотворенные компьютерной графикой, или же отстроенные декорации, а настоящие улицы, деревушки и города. И порой они настолько удивительные, что невозможно поверить, будто они – не плод воображения дизайнеров и режиссеров. Вашему вниманию 5 реально существующих мест, где снимались ставшие легендарными фильмы.
Татавин
Место съёмок культовой киносаги. /Фото: tunispro.ru
Во время просмотра культовых «Звездных войн» невольно поражаешься работе постановщиков, которые, кажется, всю свою фантазию вложили в разработку экстерьеров и интерьеров для съемок. Вот только целый ряд локаций – это отнюдь не графика поверх «зеленого экрана», а реальные места на нашей планете.
Берберы неожиданно подарили отличную локацию для съёмок. /Фото: youroute.ru
К их числу можно отнести и город Татавин, расположенный в южной части Туниса. Именно там проходили съемки «Звездых войн». Режиссер Джордж Лукас был настолько впечатлен удивительным внешним видом берберских зернохранилищ, которые и поучаствовали в съемках, что решил увековечить название этого места. Планета Татуин, фигурирующая в фильме, была названа именно в честь тунисского города.
Татавин в фильме «Звездные войны». /Фото: jj-tours.ru
Интересный факт: сам Татавин также стал ассоциироваться с космосом не только из-за культовой киносаги, но и благодаря необычному случаю – в 1931 году там нашли упавший метеорит, который состоял из очень редкого на Земле минерала диогенита.
Пустыня Вади Рам
Пустыня Вади Рам. /Фото: bugaga.ru
Даже когда речь идет не о фэнтези, а просто о научной фантастике, кажется, что для создания достоверной картинки необходим по большей мере труд специалистов по компьютерной графике. Однако есть на нашей планете место, которое с легкостью может претендовать на звание главной локации для съемок фильмов про другие планеты, ибо пейзажи там действительно немного «неземные».
Уникальные пейзажи подарили месту возможность поучаствовать в съёмках. /Фото: turbina.ru
Все это о пустыне Вади Рам, расположенной в Иордании, в 60 километрах от Акабы и Эйлата. Она часто становится местом для съемок фантастических фильмов, а все благодаря своим уникальным пейзажам. Огромные рельефные скалы, ярко-желтый песок, который на закате становится красным – Вади Рам уже давно стал неотъемлемой частью сафари-туризма. А увековеченные в кинолентах потрясающие виды лишь добавляют этому месту популярности.
Кадр из фильма «Марсианин»./Фото: wall.alphacoders.com
В Вади Рам было снято уже несколько фильмов, такие как «Марсианин» и «Красная планета». Также здесь снимались и вышеупомянутые «Звездные войны»: пустыня «играла роль» родной планеты главного героя. А за свои «неземные» пейзажи Вади Рам удостоилась собственного прозвища от туристов и фанатов фильмов – «Лунная долина».
Больница в штате Орегон
Серая больница стала частью легенды. /Фото: fotostrana.ru
История попадания этого места на киноленту вообще имела место быть во многом потому, что два управленца – кинематографический и больничный – сумели найти общий язык и успешно взаимодействовали на протяжении съемочного процесса. В результате получился уникальный фильм, ставший культовым. Кинорежиссер Милош Форман, собираясь снимать свое легендарное творение «Пролетая над гнездом кукушки», довольно кропотливо подошел к подбору локации лечебницы – главного места действия. Выбор пал на больницу в штате Орегон, которая неказистым видом серых стен как нельзя лучше подходила для съемок.
Серый корпус - идеальное место для съёмок лечебницы. /Фото: filmopotok.ru
Вопреки распространенному критическому отношению руководителей медучреждений к сотрудничеству с деятелями кино, главврач этой больницы Дин Брукс с энтузиазмом отнесся к идее превратить часть вверенной ему территории в локацию для фильма. Он не только отдал в распоряжение съемочной группе полупустое здание из больничного комплекса, но и выступил в качестве консультанта режиссера.
Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»./Фото: cinematheque.ru
Интересный факт: на этом предприимчивый врач не остановился. Он привлек к процессу съемок собственных пациентов в качестве актеров массовки, причем сделал это не из праздного или шкурного интереса, а в чисто терапевтических целях. Эта практика в некотором смысле стала прообразом арт-терапии, которая сегодня успешно используется многими специалистами.
Новая Зеландия
Новая Зеландия - кладязь локаций для съёмок. /Фото: zelenyimir.ru
Порой для съемок пригодны не только определенные места или здания, но и целые населенные пункты, и огромные территории. Подобными локациями богата Новая Зеландия, которая, на удивление, умудрилась стать одновременно Родиной хоббитов и пристанищем для Кинг-Конга.
Одним из «туристических Мекк» последних лет является деревня с довольно говорящим названием Хоббитон. Именно здесь проходили съемки ставших уже легендарными киносаг «Властелин колец» и «Хоббит». Теперь это место является излюбленной точкой на карте для фанатов-толкиенистов и просто любителей фэнтези.
Практически любой необычный предмет в деревне можно увидеть и в кинотрилогии. /Фото: zelenyimir.ru
Причины столь необычного выбора локации для съемок две. Во-первых, местность в деревушке, живописная и колоритная, идеально подходила для съемок Средиземья. И во-вторых, постановщик фильмов Питер Джексон – новозеландец, и он точно знал, что на его родине найдутся подходящие пейзажи.
Кадр из трилогии о хоббитах. На заднем плане - тот самый указатель. /Фото: ruinformer.com
Уникальна в Новой Зеландии и природа. Едва ли не все там можно использовать для красивой съемки - от величественных скал до непроходимых джунглей. Именно последние и были увековечены на кадрах киноленты.
Живописные новозеландские джунгли. /Фото: livejournal.com
В 2005 году вышел «возрожденный», заново отснятый фильм «Кинг-Конг». В нем, наравне с нью-йоркскими шедеврами урбанизма, были сняты и новозеландские джунгли, которые, казалось, созданы для того, чтобы по ним бродил огромный зверь.
Кинг-Конг в этих зарослях чувствовал бы себя как дома. / Фото: cosmo.ru
Мост Гэпстоу
Отдельным местом для съёмки может стать и небольшой мост. /Фото: moya-planeta.ru
Иногда на огромной местности невозможно найти ни единого кусочка, способного удовлетворить придирчивый взгляд режиссера. А порой в каменных джунглях большого города удается приметить маленькое местечко, которое потом навсегда останется на кадрах кинопленки.
Нью-йоркский мост Гэпстоу. /Фото: rambler.ru
Так произошло с нью-йоркским мостом Гэпстоу, одной из достопримечательностей Центрального парка. Небольшой каменный мостик стал локацией для съемок культового фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Именно под этим серым переходом разворачивалась кульминация сюжета. Кроме истории о потерявшемся в огромном мегаполисе ребенке, мост Гэпстоу успел «сняться» в таких кинофильмах как «Жестокие игры» и «Дьявол носит Прада».
Любой фанат комедии узнает это место. /Фото: livejournal.com
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