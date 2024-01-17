5 реальных локаций, ставших местом съемок культовых фильмов

Татавин

Место съёмок культовой киносаги. /Фото: tunispro.ru

Берберы неожиданно подарили отличную локацию для съёмок. /Фото: youroute.ru

Татавин в фильме «Звездные войны». /Фото: jj-tours.ru

Пустыня Вади Рам

Пустыня Вади Рам. /Фото: bugaga.ru

Уникальные пейзажи подарили месту возможность поучаствовать в съёмках. /Фото: turbina.ru

Кадр из фильма «Марсианин»./Фото: wall.alphacoders.com

Больница в штате Орегон

Серая больница стала частью легенды. /Фото: fotostrana.ru

Серый корпус - идеальное место для съёмок лечебницы. /Фото: filmopotok.ru

Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»./Фото: cinematheque.ru

Новая Зеландия

Новая Зеландия - кладязь локаций для съёмок. /Фото: zelenyimir.ru

Практически любой необычный предмет в деревне можно увидеть и в кинотрилогии. /Фото: zelenyimir.ru

Кадр из трилогии о хоббитах. На заднем плане - тот самый указатель. /Фото: ruinformer.com

Живописные новозеландские джунгли. /Фото: livejournal.com

Кинг-Конг в этих зарослях чувствовал бы себя как дома. / Фото: cosmo.ru

Мост Гэпстоу

Отдельным местом для съёмки может стать и небольшой мост. /Фото: moya-planeta.ru

Нью-йоркский мост Гэпстоу. /Фото: rambler.ru

Любой фанат комедии узнает это место. /Фото: livejournal.com