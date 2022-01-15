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Как выглядит дом перфекциониста

Вот женщина, на которую надо равняться всем любителям откладывать уборку на потом. Знакомьтесь, 31-летняя Алехандра Костелло. Она профессиональный организатор, в ее идеальном доме для каждой вещи, даже самой маленькой и незначительной, всегда найдется место.

Как выглядит дом перфекциониста

Алехандра, как истинный перфекционист, даже вошла в список пяти самых организованных людей во всей Америке. Итак, давайте посмотрим на дом самой аккуратной и организованной женщины, может быть, что-нибудь полезное почерпнем для себя.

Как выглядит дом перфекциониста

Профессиональный организатор — Алехандра Костелло.

Как выглядит дом перфекциониста

Алехандра с гордостью показывает тщательно упорядоченную кладовую в своей кухне.

Как выглядит дом перфекциониста

Здесь ничего нельзя перепутать, ведь специи и витамины находятся на отдельных вращающихся подносах, рядом с которыми размещены таблички.

Как выглядит дом перфекциониста

У Алехандры даже есть отдельный чайный органайзер, где пакетики с чаем разделены по типу.

Как выглядит дом перфекциониста

Алехандра уделяет внимание каждой детали. Чтобы столовое серебро не двигалось при открытии ящика, она установила разделители.

Как выглядит дом перфекциониста

Сковороды уложены вертикально, чтобы их было легче вытащить.

Как выглядит дом перфекциониста

Домашний офис Алехандры также выполняет роль ее личной мастерской.

Как выглядит дом перфекциониста

Расходные материалы хранятся в прозрачных контейнерах и висят на наборной доске.

Как выглядит дом перфекциониста

Ленты тоже висят на наборной доске, а папки с файлами упорядочены по цветам.



Как выглядит дом перфекциониста

Работа по дому и занятия фитнесом расписаны в календаре.

Как выглядит дом перфекциониста

Стойка для оберточной бумаги (слева) и места для файлов и папок (справа).

Как выглядит дом перфекциониста

У Алехандры также есть отдельные ячейки для почты, поэтому она никогда ни о чем не забывает.

Как выглядит дом перфекциониста

Ручки, карандаши, маркеры, листочки для заметок, резинки и клей — у всего этого есть свое место.

Как выглядит дом перфекциониста

Алехандра вешает длинные ожерелья на крючки, чтобы они не запутывались.

Как выглядит дом перфекциониста

Одежда разделена на категории с помощью ярлыков.

Как выглядит дом перфекциониста

Цветные клипсы на вешалках помогают Алехандре быстро понять, на какой тип одежды она смотрит.

Как выглядит дом перфекциониста

Алехандра использует вешалку для полотенец для шарфов в своем шкафу.

Как выглядит дом перфекциониста

Чтобы избежать беспорядка в ванной, женщина держит аксессуары для волос и макияжа на задней стороне двери.

Как выглядит дом перфекциониста

А за занавеской для душа скрываются карманы для мыла и щеток для волос.

Как выглядит дом перфекциониста

На дверцу аптечки Алехандра повесила лист металла, что позволяет ей хранить наиболее часто используемые элементы на магнитах.

Как выглядит дом перфекциониста

Любимым местом Алехандры является бельевой шкаф, где она хранит лекарства и солнцезащитный крем в прозрачных контейнерах.

Как выглядит дом перфекциониста

Женщина с мужем превратили застекленную террасу в комнату для хранения вещей.

Как выглядит дом перфекциониста

Спортивный инвентарь хранится в клетке, сделанной из растягивающегося шнура.

Как выглядит дом перфекциониста

Даже для батареек у Алехандры есть отдельный органайзер, где они разделены по размеру.

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