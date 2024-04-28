Мебель, которая растёт прямо на деревьях

Новый тренд в мире мебели - мебель, которая растет прямо на деревьях! Необычные и креативные дизайнеры создают кресла, столы и другие предметы мебели, используя корни деревьев как основу.







Эта уникальная идея не только придает дачному участку натуральный и органический вид, но и способствует сохранению природы и экологии. Откуда это появилось и удобно ли на этом сидеть.





Мебель можно вырастить



Новая волна осознанности и ответственности перед природой побуждает все больше людей выбирать мебель из натуральных материалов вместо пластика. Действительно, мебель из дерева, бамбука, ротанга или других природных материалов не только выглядит красиво, но и обладает целым рядом экологических преимуществ.



Первым и, пожалуй, самым очевидным аргументом в пользу использования мебели из натуральных материалов является их биоразлагаемость. В отличие от пластика, который разлагается сотни лет, дерево, бамбук или ротанга могут природно разлагаться, не заражая окружающую среду вредными веществами.





Об экологии нужно заботиться



Кроме того, мебель из натуральных материалов обладает целым рядом эстетических и практических преимуществ. Она чаще всего имеет природный и экологичный вид, придавая интерьеру уют и теплоту. Также такая мебель часто обладает повышенной прочностью и долговечностью, что в конечном итоге позволяет сэкономить средства и ресурсы на её замене в будущем.



Однако стоит отметить, что для создания мебели из натуральных материалов также требуется древесина. Из-за этого все равно приходится рубить деревья, что вредно для экосистемы и биоразнообразия, что не хорошо сказывается на экологии в целом.



Однако, идея использования самих деревьев как основы для мебели, прямо от ствола, без непосредственной вырубки дерева впервые появилась в 20 веке у американского банкира Джона Крубсака, он совершил прорыв, вырастив стул из бузины за 11 лет. Пример Крубсака вдохновил других дизайнеров, таких как доктор Крис Каттл, который специализировался на выращивании табуретов. Эти усилия в конечном итоге послужили катализатором для Гэвина Манро, основателя FullGrown, который расширил сферу выращиваемых объектов.





Это целая ферма



Манро описывает свою работу и работу своей команды как создание «художественных форм, которые предлагают уникальный способ объединить близость к природе с эстетическим наслаждением». Здесь деревья выращиваются и формируются таким образом, что они создают естественные формы кресел, столов и бенчей. Такая мебель является не только уникальным произведением искусства, но и удобной и функциональной.



Процесс создания мебели из корней деревьев длительный и трудоемкий. Для начала необходимо выращивать деревья таким образом, чтобы их корни формировались в нужные формы. Затем специалисты проводят тщательную обработку корней, сушку и обработку специальными веществами, чтобы предметы мебели были прочными и долговечными.





Придание формы будущим стульям



Природа становится мастерской в FullGrown для создания уникальной мебели через живые формы, используя инновационный метод, подобный 3D-печати с использованием органических материалов. Гэвин Манро занимается выращиванием молодых саженцев в уникальных пластиковых контейнерах, которые он специально создал для этой цели. Он аккуратно подрезает и ориентирует ветви в соответствии с требуемой формой, а затем проводит прививку ветвей друг на друга, чтобы создать прочные связи между ними. Этот процесс подразумевает направленное формирование молодой древесины с помощью индивидуальных каркасов, которые направляют их рост. В результате образуются непрерывные структуры, сравнимые с монолитными 3D-объектами.



Этот экологически чистый подход, продвигаемый FullGrown, использует только воздух, почву и солнечный свет в качестве строительных блоков. После достижения желаемой формы дерево оставляют дозревать до нужной прочности. Затем, в период покоя, его бережно срезают и подвергают естественной сушке. С наступлением нового роста объект полируют и покрывают защитным слоем.





Экологичней не придумаешь



Применяя данный подход, он уже разработал несколько моделей и заботится о своем участке в графстве Дербишир, где в настоящий момент выращивает урожай из 400 столовых столов, стульев и плафонов. Он планирует собрать их в следующем году. Ряды стульев из ивы растут в соответствии с заданной формой, и Манро надеется подготовить их к продаже в 2017 году.



Создание каждого стула — это многолетнее путешествие, которое занимает от четырех до восьми лет, что отражает терпеливый и устойчивый характер этого новаторского метода.





Выращивание абажуров



Манро в основном применяет стремительно развивающуюся иву для создания будущих сооружений, а также проводит исследования с использованием платана, ясеня, лещины, дикого яблока, скального дуба и красного дуба. Этот нестандартный подход пришёл к нему в голову во время работы садовником в Сан-Франциско, когда он занимался изготовлением мебели из корней в свободное время. Он вспомнил старинное бонсай-дерево, растущее в саду своей матери, напоминавшее ему трон. Это натолкнуло его на мысль о том, что выращивание мебели напрямую может быть более быстрым способом, чем создание мебели из готовых деревянных элементов.



В компании культивируют стулья, столы и светильники из растений, но также активно разрабатываются технологии для производства более сложных изделий, таких как книжные стенды и шкафы. Манро планирует, что данные изделия поступят в продажу в 2017 году по цене в диапазоне от 1000 до 1500 фунтов стерлингов, что будет зависеть от их размеров, кресло будет оцениваться в 2500 британских фунтов. Мебель уже имеет предварительные заказы, хотя ещё только начинает создаваться.





Создатель с абажуром



Производство ограничено лишь 50 предметами в год, что обусловлено сложностью процесса: из каждых ста деревьев, требующих пристального внимания, прорастает тысяча ветвей. Такое производство скорее ассоциируется с искусством, нежели с обычным промышленным процессом.



Искусство выращивания и формирования деревьев существует у человечества уже тысячелетиями, даже древние египтяне и греки, как полагают ученые, были первопроходцами в выращивании деревьев в качестве формы мебели. Древние китайцы также использовали этот метод для создания стульев со спинками.





Есть и столы



И компания FullGrown использует лучшие методы и лайфхаки, накопленные за это время. Каждый раз, когда они используют дерево для создания предмета мебели, они уверены, что оно продолжит свое существование, отрастая новые побеги. Их методы ухода за деревьями включают в себя естественные и пермакультурные приемы для стимуляции здорового роста.



Пермакультура - представляет собой систему сельскохозяйственных практик, направленных на создание устойчивых и самоподдерживающихся экосистем, способных к выращиванию разнообразных органических культур, используя местные семена, адаптированные к специфическим условиям земельного участка. Это устойчивое сельское хозяйство, способствующее накоплению гумуса и балансированию водного режима; интеграция индивидуальной экосистемы в окружающую среду; объединение различных видов овощей, трав и зерновых культур на единой высокой грядке, и т.д.





Масштабная плантация



Конечно, создать мебель из корней деревьев стоит дороже обычной, так как она создается вручную и требует большого количества времени и усилий. Но для тех, кто ценит экологичность, уникальность и креативный подход к дизайну, такая мебель станет отличным выбором.



Действительно, мебель из натуральных материалов не только придает интерьеру теплоту и уют, но и обладает рядом преимуществ по сравнению с пластиковой мебелью. А уж мебель выращенная прямо в саду это нечто невероятное. Такая мебель действительно долговечнее и крепче, чем пластиковая, например, корни деревьев невероятно прочны. Древесина и бамбук имеют прочную структуру, что обеспечивает длительный срок службы.





А можно оставить мебель на дереве

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