Вся жизнь в одной книге: 7 нетипичных литературных автобиографий

Наверняка мемуары известных людей можно назвать одним из самых увлекательных и познавательных жанров литературы. Чужой опыт в достижении успеха всегда полезно изучать, а если это ещё и автобиография, написанная необычно и захватывающе, то к пользе добавляется ещё и удовольствие от чтения. В нашем сегодняшнем обзоре семь нетипичных литературных автобиографий, которые вряд ли смогут кого-то оставить равнодушным.
Маша Трауб, «Моя бабушка – Лермонтов»
Маша Трауб, «Моя бабушка – Лермонтов». / Фото: www.worldpodium.ru
Книгу современной писательницы и журналистки Маши Трауб (Марии Киселёвой) даже трудно назвать автобиографией в полном смысле этого слова. Это яркие, ироничные и весёлые, а иногда и слегка грустные истории из её детства. Центральным персонажем каждой миниатюры является удивительная женщина, получившая прозвище Лермонтов от своих односельчан. Именно с бабушкой жила большую часть своего детства Маша Трауб, с ней связаны её воспоминания и истории.
Книга написана настолько живо, а образы её героев прорисованы столь ярко, что у читателя ни разу не возникнет желание закончить чтение раньше, чем будет перевёрнута последняя страница. Впрочем, после захочется снова вернуться и снова прочесть о фотографе Алике и юном журналисте Романе, хозяйке местного кафе Альбине и, конечно, о бабушке по прозвищу Лермонтов.
Сергей Бубновский, «Я выбираю здоровье! Выход есть!»
Сергей Бубновский, «Я выбираю здоровье! Выход есть!». / Фото: www.articlerus.ru
Эта книга-посвящение отцу автора рассказывает не только о его личном опыте борьбы с серьёзными травмами, но и позволяет читателю определиться, что для него в жизни является самым важным. Сергей Бубновский сам проходил на костылях 27 лет, а затем выбрал здоровье. Сегодня он имеет звание доктора медицинских наук, является преподавателем кафедры медицинской реабилитации РУДН и руководит реабилитацией паралимпийцев российской сборной по фехтованию на колясках. Обо всём этом, а ещё о том, как научиться получать удовольствие от жизни, автор и пишет в своей книге.
Евгений Попов, «Мой знакомый гений. Беседы с культовыми личностями нашего времени»
Евгений Попов, «Мой знакомый гений. Беседы с культовыми личностями нашего времени». / Фото: www.moymir.ru
Его называют народным писателем и самым весёлым анархистом русской словесности. Его взлёт от неизвестного писателя до уважаемого автора был стремительным, а опыт интервьюирования самых знаменитых и почитаемых людей ХХ века, несомненно, заслуживает внимания. Несмотря на весьма сложные темы, которые затронуты в книге Евгения Попова, читать сборник легко, а расставаться с его героями не хочется даже после того, как прочитаны последние строки.
Александр Чудаков, «Ложится мгла на старые ступени»
Александр Чудаков, «Ложится мгла на старые ступени». / Фото: www.books.ru
Роман-идиллия, ставший последним произведением Александра Чудакова, рассказывает историю большой семьи сквозь призму исторических событий, происходивших в России. Книга стала лауреатом «Русского Букера десятилетия», хотя и вызвала весьма неоднозначные отзывы читателей. Отсутствие ровной сюжетной линии не помешало Александру Чудакову передать тёплую семейную атмосферу и увлечь читателя, заставив полюбить каждого героя повествования. Особый интерес представляет преподнесение некоторых исторических фактов в том ключе, в котором видели их простые граждане.
Татьяна Снежина, «Свеча на ветру. Биография, стихи, воспоминания»
Татьяна Снежина, «Свеча на ветру. Биография, стихи, воспоминания». / Фото: www.eksmo.ru
Татьяне Снежиной было всего 23 года, когда она трагически погибла. И знаменитой она стала уже после своего ухода, благодаря тому, что песня на её стихи «Позови меня с собой» исполнила в конце 1990-х Алла Пугачёва. Тем более живой интерес представляет книга, где биография талантливой поэтессы и исполнительницы переплетается с её изумительными стихами, а воспоминания брата позволяют познакомиться с настоящей Татьяной Снежиной: поэтом, композитором, певицей.
Ольга Савельева, «Два сапога»
Ольга Савельева, «Два сапога». / Фото: www.mybook.biz.ua
Автор книги уже давно завоевала признание в интернет-среде как полуполярный блогер, у неё довольно обширная читательская аудитория. Книги стали как бы продолжением личного блога Ольги Савельевой, которая умеет на примере личного опыта в решении проблем рассказать читателю о счастье, об умении находить выход из любой ситуации и сохранять при этом позитивное отношение к жизни вообще и собственной семье в частности.
Харуки Мураками, «О чём я говорю, когда говорю о беге»
Харуки Мураками, «О чём я говорю, когда говорю о беге». / Фото: www.pinimg.com
Популярность японского писателя переоценить очень трудно. Его книги давно стали бестселлерами, а сам автор – звездой мирового масштаба. Однако в книге «О чём я говорю, когда говорю о беге» перед читателями предстаёт совсем другой Харуки Мураками: бегун-марафонец, который когда-то бросил вызов своей судьбе и смог построить свою жизнь по собственному усмотрению.
Мураками говорит не только о беге и своём опыте борьбы с лишним весом. Он говорит о борьбе и возможности стать сильнее благодаря своим физическим недостаткам, рассуждает об образовании и умении управлять собой. И всё это написано великолепным языком, без всякого занудства и менторского тона. Приятным бонусом для читателей станет возникающее после прочтения желание подняться с дивана и отправиться на пробежку.
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