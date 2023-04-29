14 небанальных карт мира, которые не найти в учебниках по географии

Политическая карта мира - это тривиально.
При упоминании такого явления, как карта, большинство сразу вспоминают разноцветное изображение с обозначением стран со столицами или гор с морями и океанами. Вот только на самом деле шедевры картографии давно вышли за пределы того, что публикуют в школьных атласах и учебниках географии. Многие из таких карт наглядно демонстрируют особенности распространения современных тенденций и реалий, в которых существует человечество, а значит, они представляют для нас интерес. Вашему вниманию 14 нетривиальных карт мира, которые не найдешь в учебнике по географии, однако они определенно заслуживают внимания.
1. Глобальная карта интернет-пользователей
Интернет-юзеры в мире много, но количество их отличается на разных территориях. /Фото: leafclover.club
Конечно, о том, что Всемирная паутина проникла буквально в каждый уголок планеты, известно давно. Однако даже сегодня его распространение неравномерно: в разных частях планеты количество пользователей Интернета различно. Поэтому в какой-то момент и была создана карта, отображающая сколько юзеров Сети в находится в определенной стране: чем насыщеннее на карте красный цвет, тем больше пользователей.
2. Карта авиарейсов
Это не рой светлячков или саранчи, а карта самолетных рейсов. /Фото: aboutspacejornal.net
Гражданская авиация, как бы это иронично не звучала, давно уже находится на взлете. Однако плотности и частота рейсов в планетарном масштабе отличается в разных частях мира. Карта, показывающая направление и количество полетов самолетов в определенные районы планеты больше похожа на рой каких-нибудь светлячков.
При этом она достаточно наглядна и имеет обозначения: там, где на карте проглядываются своеобразные «чёрные дыры» - это значит, что государство, которое там расположено, находится в состоянии войны, и воздушное пространство над ней закрыто.
3. Карта самых популярных интернет-ресурсов
Оказывается, гугл еще не захватил весь мир. /Фото: leadernet.org
Интернет предлагает немалое количество ресурсов, в том числе поисковых или информационных, которые достаточно доступны, чтобы пользователь выбрал их на свой вкус. Однако, в силу различных обстоятельств, зачастую на определенной территории популярен какой-то один ресурс.
Карта наиболее популярных сайтов как раз отображает тенденции распространения последних по миру. Так, в странах Европы и Соединенных Штатов лидером предсказуемо держится Google, а вот на отечественных просторах вполне ожидаемо пальма первенства давно закрепилась за Яндекс.
4. Карта наиболее популярных видов спорта
Не зря футбол - игра миллионов, потому что кажется, что миллиардов. /Фото: biggggidea.com
В мире существуют сотни самых разных видов спорта - от массовых и всем известных до наиболее оригинальных. При этом их популярность также распространяется неравномерно. Поэтому нет ничего удивительного, что в разных частях света приоритеты отличаются.
Карта наиболее популярных видов спорта наглядно демонстрирует, как минимум, две вещи: футбол - это действительно увлечение миллионов, если не миллиардов, а хоккей на самом деле можно назвать национальной игрой канадцев. А вот о том, насколько любят крикет в Австралии, известно, пожалуй, немногим.
5. Карта самых популярных в мире мест для фотографирования
Европа и Япония - самые фотографируемые места на планете. /Фото: obozrevatel.com
Ежедневно в самые разные уголки Земли приезжают тысячи туристов. И, чтобы оставить напоминание об увиденном в том или ином месте, его, естественно фотографируют. Но не во всех странах туристы будут снимать одинаковое количество памятных мест.
Ката самых популярных в мире мест для фотографирования дает понять, что наиболее часто камера туриста щелкает в странах Западной Европы и, что удивительно, в Японии - ей проигрывает даже Америка. А вот отечественные просторы почему-то визитеры из-за рубежа не очень жалуют съемкой. Возможно потому, что до прекраснейший пейзажей гор или тайги - не только же архитектурные памятники снимать - большинство туристов туда попросту не доезжают по причине труднодоступности тех мест.
6. Карта, отображающая размеры суши для того количества населения Земли, которое будет в 2050 году
Занятная картинка о прогнозах на население в будущем. /Фото: leafclover.club
Научно-технический прогресс, достижения в медицине и общая тенденция к соблюдению здорового образа жизни - все это позволяет говорить о том, что в будущем население Земли будет только увеличиваться. Но вот вопрос: хватит ли суши для всех этих людей?
Несколько энтузиастов решили создать карту Земли согласно тем предполагаемым объемам населения, которые будут на каждом материке к 2050-му году. Картина получилась интересная: население на американских континентах сократиться, а вот Ближний Восток, судя по всему станет центром увеличения населения планеты.
7. Карта распространения атомных электростанций
Во Франции, очевидно, решили, что атомных станций много не бывает. /Фото: planet-today.ru
С учетом нынешних мировых тенденций в вопросах энергетической безопасности и экологии, нет ничего странного в том, что все больше государств начинают говорить об отказе от получения того же электричества с помощью «мирного атома». Однако, пока большинство АЭС на земле все еще работают, есть возможность оценить их распространение на планете.
Карта расположения атомных электростанций наглядно демонстрирует, что больше всего последних находится, как ни странно, во Франции - больше полусотни ядерных реакторов обеспечивает государство светом в домах практически на три четверти от общего потребления, что соответствует мощности в 63,1 ГВт. В России же данный показатель следующий: действующих реакторов - 35, их общая мощность - 27,9 ГВт.
8. Карта распространения штепсельных розеток различного вида
Оказалось, что даже розетки могут оказаться на карте. /Фото: futurestart.ru
Трудно подсчитать, сколько розеток всего на планете. Но еще сложнее представить, что кому-то пришло в голову составить карту, которая показывает, где распространены штепсельные розетки, и какие их виды можно встретить в определенной стране.
Интересно то, что среди шести типов розеток, представленных на карте (хотя, по информации Novate.ru, в реальности их намного больше), большинство из них имеют не два штыря - фазный и нулевой, а три - там присутствует так называемый заземляющий штырь. Однако в Европе, США, Мексике и ряде стран Латинской Америки используют розетки как раз с тремя штырями.
9. Карта Антарктиды безо льдов
Антарктида продолжает хранить секреты от всех. Кроме картографов. /Фото: uk.ikscience.com
Проблема таяния ледников на Северном и Южном полюсах - это огромная опасность для планеты и человечества. Однако, нужно признать, что было бы интересно посмотреть на то, что скрывает под собой вечная мерзлота Антарктиды. А вот картографы решили помочь нам утолить это любопытство, причем в совершенно безопасный для людей способ.
Так, стало ясно, что, на самом деле, южный материк без снега и льда представляет собой целое богатство и горных цепей, нефункционирующих вулканов и даже настоящего кратера с огромным диаметром в 490 километров. Кроме того, горы Антарктиды не так уж и малы: самая высокая вершина - гора Винсон - по высоте догоняет отнюдь не маленький Эльбрус.
10. Пангея, «склеенная» из современных материков
Один материк из шести современных. /Фото: openculture.com
Любой, кто помнит курс школьной географии, помнит, что миллионы лет назад суша Земли представляла собой один огромный материк под названием Пангея, который со временем под воздействием тектонических процессов разделился на отдельные части, что впоследствии стали шестью континентами. Примерную карту древней Пангеи можно найти в атласах или учебниках.
А вот в Интернете можно отыскать карту, которая показывает, как бы выглядела Пангея, если бы ее «склеили» из материков в том виде, в котором они находятся сегодня причем с контурами современных государств. Вот и получается, что из Антарктиды можно уйти в Индию, а их Нигерии - в Бразилию. Появился и Тетис - единственный и неделимый мировой океан, куда можно попасть...из Волги.
11. Карта уровня роботизации производств крупнейших стран мира
Роботов по миру становится все больше. /Фото: weforum.org
Одной из наиболее развивающихся вех современного научно-технического прогресса является создание роботов. Собственно, роботизация производства во многих странах мира перестала быть чем-то из будущего, а вот где-то о ней пока только слышали краем уха.
Карта, отображающая уровень роботизации производства в мире, является частью отчёта Bank of America за 2016 год. Правда, для ее составления брали объемы только промышленных роботов. В любом случае, неудивительно, что пальма первенства находится в Японии. Также среди других лидеров можно найти США, Китай, Германия и Южная Корея.
12. Карта стран, где нет ни одного McDonalds
Африканцы фаст-фудом не избалованы. /Фото: planet-today.ru
McDonalds - это, пожалуй, самая известная сеть фаст-фуда из всех ныне существующих. Поэтому сложно представить, что есть еще на планете государства, где никогда не пробовали легендарные гамбургеры или чизбургеры.
А вот карта отсутствия McDonalds наглядно демонстрирует, что такие страны действительно есть, причем больше всего их на африканском континенте. Также туристам - любителям фаст-фуда важно будет знать, что они не смогут полакомиться им в государствах Ближнего Востока, Монголии и Папуа Новой Гвинеи.
13. Карта частоты бездорожья
Теперь на картах отмечают не только дороги, но и их отсутствие. /Фото: nat-geo.ru
Бездорожье остается проблемой для многих стран мира, несмотря на все достижения техники - все-таки, некоторые районы планеты слишком труднодоступными, чтобы проложить там качественные пути. Возможно, именно поэтому Россия продолжает удерживать первенство по бездорожью в мире, ведь построить качественную дорогу в условиях тайги. А вот налаженной инфраструктурой могут похвастаться большинство стран Европы, Япония и Соединенные Штаты Америки.
14. Карта населения по уровню IQ
Один взгляд даст понять, где больше всего умников. /Фото: biletik.aero
Многие из нас проходили тест на IQ, и примерно столько же людей отрицают или, как минимум, сомневаются в эффективности этого исследования человеческого интеллекта. Однако тем, же, кто проявляет интерес к данному тесту, карта населения по уровню IQ определенно вызовет интерес.
Так, наиболее высокие оценки интеллекта (более 100 единиц) получают жители Японии, Китая, Северной и Южной Кореи, Монголии, Великобритании, Италии, Норвегии и Исландии. Отечественный показатель IQ составляет от 91 до 99 баллов, то есть, приближенный к максимальному. Наиболее низкие показатели IQ фиксируются среди населения Мозамбика, Конго и Гвинеи - в численном эквиваленте это от 59 до 67 единиц.
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