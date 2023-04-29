14 небанальных карт мира, которые не найти в учебниках по географии

Политическая карта мира - это тривиально.

1. Глобальная карта интернет-пользователей

Интернет-юзеры в мире много, но количество их отличается на разных территориях. /Фото: leafclover.club

2. Карта авиарейсов

Это не рой светлячков или саранчи, а карта самолетных рейсов. /Фото: aboutspacejornal.net







3. Карта самых популярных интернет-ресурсов

Оказывается, гугл еще не захватил весь мир. /Фото: leadernet.org

4. Карта наиболее популярных видов спорта

Не зря футбол - игра миллионов, потому что кажется, что миллиардов. /Фото: biggggidea.com

5. Карта самых популярных в мире мест для фотографирования

Европа и Япония - самые фотографируемые места на планете. /Фото: obozrevatel.com

6. Карта, отображающая размеры суши для того количества населения Земли, которое будет в 2050 году

Занятная картинка о прогнозах на население в будущем. /Фото: leafclover.club

7. Карта распространения атомных электростанций

Во Франции, очевидно, решили, что атомных станций много не бывает. /Фото: planet-today.ru

8. Карта распространения штепсельных розеток различного вида

Оказалось, что даже розетки могут оказаться на карте. /Фото: futurestart.ru

9. Карта Антарктиды безо льдов

Антарктида продолжает хранить секреты от всех. Кроме картографов. /Фото: uk.ikscience.com

10. Пангея, «склеенная» из современных материков

Один материк из шести современных. /Фото: openculture.com

11. Карта уровня роботизации производств крупнейших стран мира

Роботов по миру становится все больше. /Фото: weforum.org

12. Карта стран, где нет ни одного McDonalds

Африканцы фаст-фудом не избалованы. /Фото: planet-today.ru

13. Карта частоты бездорожья

Теперь на картах отмечают не только дороги, но и их отсутствие. /Фото: nat-geo.ru

14. Карта населения по уровню IQ

Один взгляд даст понять, где больше всего умников. /Фото: biletik.aero