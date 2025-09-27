Мама будет рада: 8 вещей из СССР, которые снова в моде

Мы не устаем повторять, что мода циклична, и то, что было актуально много лет назад, может вернуться на fashion-Олимп. Лишнее тому подтверждение – одежда, перечисленная в статье Novate.ru. Рассказываем, как вещи времен СССР вы смело можете достать из маминого или бабушкиного шкафа, и стать в них иконой стиля.
1. Отложные воротники
Воротники с заостренными концами зрительно удлиняет шею
В 1959 году на большие экраны вышел фильм «Сверстницы» режиссера Василия Ордынского. Главная героиня картины Кира в исполнении Маргариты Кошелевой встречала Новый год в пышном платье из тафты с вырезом, декорированным широким отложным воротником. Этот наряд сыграл далеко не последнюю роль в том, что в 60-80-х годах прошлого века такие воротники стали невероятно актуальными.
В современную моду они вернулись благодаря сериалу «Корона» 2016 года. Дизайнеры стали использовать тренд как отличную возможность смягчить образ, сделать его более хрупким, романтичным и женственным. Одежду с отложными воротниками представили в своих коллекциях Gucci, Chanel, Miu Miu, Prada и Erdem, противопоставив их маскулинности и сделав своеобразной альтернативой унисекс-моде.
Данная деталь, особенно с заостренными концами, зрительно удлиняет шею, вытягивает силуэт, а потому идеально подходит для коррекции силуэта. Однако очень важно не перешагнуть тонкую грань и не переборщить с соотношением пропорций и размерами, иначе есть риск добиться абсолютно противоположного эффекта – шея исчезнет, а фигура станет приземистой.
2. Яркие вязаные вещи
Разноцветные вязаные свитера
Разноцветные свитера ярких цветов в советское время были не редкостью.индивидуальный стиль.
3. Калоши
Советские калоши и модель от Bottega Veneta
Одним из самых неоднозначных вариантов обуви являются калоши. Фанаты фильмов о Гарри Поттере наверняка помнят, как мистер Уизли, изучающий маглов, спрашивал у Гарри, зачем вообще нужна эта странная вещь. В Советском Союзе калоши обожали за практичность. Учитывая отсутствие нормальных дорог и постоянную грязь, данная обувь была настоящим спасением и для мужчин, и для женщин. Сейчас же ее рассматривают, как модную деталь образа. Блогеры, инфлюенсеры, модели на дизайнерских показах гордо демонстрируют калоши публике. Самым ярким примером является экземпляр Bottega Veneta. Бренд позиционирует эту модель, как отличную возможность выглядеть ярко, стильно и современно, даже сели на улице дождь.
4. Косынка
Косынка из категории практичных вещей перешла в разряд модных
Помните, как раньше этот аксессуар ассоциировался у нас исключительно с образом бабушки у подъезда? А ведь косынки обожали такие знаменитые модницы, как Одри Хепберн и Грейс Келли, и они совсем не выглядели в них старыми и малопривлекательными. Что касается советских женщин, то они носили платки круглый год. И эта была дань не моде, а комфорту и практичности, ведь косынки защищали от палящего солнца, холода и ветра, а выглядели намного лучше ушанок.
Сегодня аксессуар популярен во всем мире. Причем его добавляют в свой гардероб не только женщины, но и мужчины. Вторые вдохновились образами рэпера Asap Rocky, который часто дополняет свои образы яркой косынкой. Платки носят традиционно, завязав концы спереди, в качестве банданы, чалмы, ободка или резинки на волосы. А некоторые даже используют их как пояс или просто завязывают бантом на одной из шлевок брюк. Косынка гармонично вписывается в любой образ, начиная со спортшика, и заканчивая деловым аутфитом. Самыми популярными считаются дутые экземпляры, изделия из шелка, атласа, кружева, органзы и шерсти.
5. Ситцевые платья
Ситцевые платья романтичные и женственные
Одним из самых дешевых материалов в СССР был ситец, поэтому неудивительно, что платья из этой ткани отличались особой актуальностью и популярностью. В начале 30-х годов фабрики выпускали материалы с серпами, молотами и звездами, а во второй половине столетия главным трендом стал цветочный принт.
Современный fashion-мир также неравнодушен к легкому и деликатному ситцу. Летом только ленивые девушки не надевали женственные платья, ведь они выглядели очень мило, нежно и романтично. Наряды настолько сильно запали в душу модницам, что они решили адаптировать их и к зиме. Сейчас платья надевают поверх кашемировых водолазок с высоким горлом, накидывают на них худи, шерстяные кардиганы или уютные вязаные свитера. Обувь также разнообразна – одни красотки отдают предпочтение высоким ботфортам, а другие играют на контрастах и надевают грубые ботинки на массивной подошве, казаки или ботильоны на блочном каблуке.
Также в качестве контраста можно выбрать дутые куртки, объемные шубки из экомеха. Платья отлично «дружат» и с классическим пальто-халатом, дубленкой оверсайз-кроя, например, авиатор.
6. Сумки-авоськи
Авоськи вписываются в концепцию защиты экологии
Сейчас на пике популярности концепция защиты окружающей среды, а также борьбы за экологию. А что может вписаться в нее лучше актуальных в СССР авосек? В советское время эти сумки были скорее необходимостью – нужно было во что-то складывать многочисленные продукты и другие, купленные в магазине вещи. А в 2022 году на аксессуар смотрят, как на символ отказа от пластика. Плюс авоська делает образ намного интереснее. Ее используют не только соло, но и в паре с обычной сумкой – смотрится весьма оригинально.
7. Босоножки на носках
Босоножки на носках - настоящий тренд
Еще один неоднозначный тренд из Советского Союза, который вновь стал актуальным. Он понятен далеко не всем, однако когда это останавливало неуемную фантазию дизайнеров? Модели в носках и босоножках все чаще появляются на подиумах и модницы сначала смотрят на это с интересом, а затем и сами примеряют смелое сочетание. В СССР подобная комбинация служила разве что для комфорта и удобства, а сейчас она воспринимается как хорошая возможность добавить изюминку в образ и привлечь внимание к своей персоне.
8. Одежда с подплечниками
Пиджаки с подплечниками отражают характер волевых, целеустремленных женщин
Несмотря на то, что первые наряды с подплечниками появились в 30-х годах ХХ века благодаря итальянскому модельеру Эльзе Скиапарелли, в Советском Союзе они стали популярными только спустя 50 лет. Многие восприняли их как символ уверенности, силы и бесконечных возможностей. Подплечники наилучшим образом отражали характер волевых, целеустремленных женщин, знающих себе цену, поэтому совсем не удивительно, что они стали символом феминизма. Деловые костюмы с этой деталью называли «одеждой для успеха». Одновременно с маскулинным силуэтом становились популярными наряды с пышными плечами и узкой талией. «Виновниками торжества» подплечников в романтичном стиле стали иконы стиля Грейс Джонс и Мадонна.
Сегодня эта деталь вновь на пике популярности, о чем ярко свидетельствуют коллекции таких модных домов, как Tom Ford, Miu Miu, Balmain, Gareth Pugh. Однако самым ярым поклонником подплечников является грузинский дизайнер Демна Гвасалия. С тех пор, как он стал креативным директором модного дома Balenciaga, модельер постоянно играет с пропорциями женских силуэтов, уделяя особое внимание линии плеч. Подобная одежда не только позволяет сделать силуэт четким и графичным, скрыть массивные плечи, но также наглядно демонстрирует актуальные сегодня идеи феминизма.
Самым популярным предметом гардероба с подплечниками являются пиджаки.
