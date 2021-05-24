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Необычная пересадка орхидеи

Орхидеи — растения, которые могут активно расти и развиваться даже без субстрата. Пересадить орхидею в систему без субстрата очень просто. Главное — очень тщательно подготовить корневую систему.

Прежде чем ставить орхидеи, купленные в супермаркетах и магазинах, рядом с другими цветами, их необходимо оставить на карантине вдали от других растений и обязательно обработать спреем от вредителей.
Необычная пересадка орхидеи
После того, как растение некоторое время пробудет на карантине, можно переходить к пересадке. Если орхидея была заражена или цветы начали увядать, обрежьте цветонос оставив необрезанными несколько почек. Аккуратно извлеките орхидею из горшочка и тщательно очистите корни от налипшего субстрата. Промойте растение под душем и удалите сухие и подгнившие корешки.
Необычная пересадка орхидеи
После очистки и удаления субстрата и налипшей коры поместите орхидею в подходящую по размеру емкость.
Необычная пересадка орхидеи
Так как корни растения не привыкли расти без субстрата, они могут начать подсыхать. Поэтому пересаженную в систему без субстрата орхидею важно обрызгивать каждый день. Если погода стоит жаркая и сухая, то количество обрызгиваний можно увеличить до 3х в день.
На дно емкости можно добавить небольшое количество воды. Будет отлично, если вам удастся найти горшочек с небольшими выступами, благодаря которым корни не будут прислоняться к воде, что убережет их от загнивания.


Необычная пересадка орхидеи
Следите за тем, чтобы на корни не попадали прямые лучи солнца. Через неделю повторно обработайте пересаженную орхидей спреем от вредителей.
Необычная пересадка орхидеи
Лучше всего пересаживать орхидеи в системы без субстрата весной и летом, то есть когда растения находятся в фазе активного роста.
Подробный процесс пересадки орхидеи в систему без субстрата можно посмотреть на видео:


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