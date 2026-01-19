5 самых беспомощных танков в истории

С нами не соскучишься!

Танки перевернули ход сражения. Бронированные монстры сделали практически невозможной позиционную войну. Новые правила игры гласили: наступай — или проиграй. Но такого успеха техника достигла далеко не сразу. Конструкторы успели сформировать целую плеяду по-настоящему странных машин, которые годились разве что на металлолом.

Танк УПА

Pz-R

Прогрев-Т

Land-Wasser-Schlepper

Броневая каретка Шумана