5 самых беспомощных танков в истории

Танки перевернули ход сражения. Бронированные монстры сделали практически невозможной позиционную войну. Новые правила игры гласили: наступай — или проиграй. Но такого успеха техника достигла далеко не сразу. Конструкторы успели сформировать целую плеяду по-настоящему странных машин, которые годились разве что на металлолом.
Танк УПА
Это странное создание создали товарищи Украинской повстанческой армии. Машинка показала себя на полях сражения 1943-го года — по счастью, не с лучшей стороны. На самом деле, вся конструкция представляла собой всего лишь небольшую часть корпуса и башню Т-26, установленную на шасси трактора СТ3-5. Стрелять машинка стреляла, вот только переворачивалась при отдаче.
Pz-R
Красавец, который не умеет ровным счетом ничего. По сути, Type R был лишь уменьшенной копией немецкого танка А7V, использовавшегося в Первой мировой войне. Конструкторы рассчитывали, что такая броня позволит одному пехотинцу удержать превосходящие силы противника. Практика показала полную неприспособленность конструкции к полевой работе: танкист, чья голова торчала из люка для обзора, просто не мог справиться ни с пушкой, ни с пулеметами.
Прогрев-Т
Давайте поприветствуем и русского монстра. Прогрев-Т предназначался для разминирования дорог — война в Афганистане налагала свои требования к армейскому вооружению. Гениальные умы советских инженеров смогли разработать вот это чудо техники: база шасси Т-54 и реактивный двигатель Миг-15 вместо пушки.
Land-Wasser-Schlepper
К 1940 году Германия сформировала планы нападения на основных противников, в числе которых была и Великобритания. Воевать с островным государством было не очень-то удобно — ребром стоял вопрос высадки тяжелой техники. Land-Wasser-Schlepper, земноводный трактор, мог вполне вопрос разрешить. Эта штуковина представляла собой бронированный тягач, оснащенный скомпонованной сзади пушкой. По морю околотанк ходил с трудом и норовил утонуть, на суше же становился легкой добычей: толщина брони была недостаточна даже для противодействия обычной пуле, выпущенной с близкого расстояния.
Броневая каретка Шумана
Каретка носила гордое название «Самоходный бронелафет». Легкая, подвижная конструкция цеплялась к упряжке лошадей — эдакий танк каменного века. Немцы пытались использовать каретки в первую мировую войну. Ими укреплялись (безуспешно) полевые позиции, а пару раз отряд кареток даже бросали в наступление. Нескольких лет хватило, чтобы продемонстрировать полную несостоятельность этого странного танка. Впрочем, швейцарцы умудрились снять каретку с производства только в 1947 году.
