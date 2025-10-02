С нами не соску...
Список киноцитат, после которых захочется пересмотреть любимые фильмы

Крутыми фильмы делают не только блистательные актеры и лихо закрученный сюжет. Часто всего одна мысль, озвученная самым ярким персонажем, может раскрыть суть картины. Такие фразы остаются в памяти, мы размышляем над ними и именно их вспоминаем, когда имеем в виду тот или иной фильм. А иногда слова героев, услышанные в нужный момент, способны даже перевернуть жизнь.


Американская история X

Зеленая миля

Бойцовский клуб

Крестный отец

Престиж

Хроники Риддика

Законопослушный гражданин

Области тьмы.

Бойцовский клуб

Сверхъестественное

Время

Правила съема: Метод Хитча

Турист

Ешь, молись, люби

Обмани меня

Сонная лощина

Леон

Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»

Секс по дружбе

Темный рыцарь

