Что известно про первый Крестовый поход: 5 исторических личностей, сыгравших ключевую роль

Папа Урбан II

Витражное изображение XIX века, изображающее Урбана, принимающего святого Ансельма, изгнанного из Англии Вильгельмом Красным во время спора об инвеституре. \ Фото: commons.wikimedia.org.

Слева направо: Папа Урбан II на Клермонском соборе благословляет крестовый поход. \ Памятник Урбану II в Клермон-Ферране

Слева направо: Папа Урбан II на соборе в Клермоне, около 1474 года.\ Урбан в Клермоне (миниатюра XIV века).

Слева направо: Византийский император Алексей I Комнин. \ Император Алексей I Комнин перед Христом (Миниатюра, XIII-XIV век, библиотека Афинского колледжа).

Годфрид Бульонский

Слева направо: Готфрид Бульонский и бароны в императорском дворце Алексея I Комнина. \ Портрет Готфрида Бульонского, созданный на основе его статуи в Инсбруке, XIX век.

Готфрида Бульонского ведут к Храму Гроба Господня. \ Фото: flickr.com.

Годфри Бульонский, провозглашённый лордом города. \ Фото: el.m.wikipedia.org.

Гробница Готфрида Бульонского в Храме Гроба Господня. \ Фото: twitter.com.

Балдуин I Иерусалимский

Коронация Балдуина I, рисунок XIII века. \ Фото: varldenshistoria.se.

Иллюстрация XIII века, изображающая Иду Лотарингскую, прощающуюся со своими сыновьями, когда они отправляются в Первый крестовый поход. \ Фото: motoride.sk.

Балдуин принимает дань уважения от армян в Эдессе. \ Фото: twitter.com.

Раймунд IV

Слева направо: Руководители Первого крестового похода. \ Раймунд IV Тулузский.

Раймунд Тулузский даёт клятву освободить Иерусалим. \ Фото: google.com.

Крестоносцы забрасывают за стены Никеи головы убитых врагов, миниатюра, конец XIII века. \ Фото: engagingpeace.com.

Продвижение армии Раймунда Тулузского. \ Фото: lij.wikipedia.org.

Роберт II

Роберт II Благочестивый.

Отлучение Роберта Благочестивого, Жан-Поль Лоран, 1875 год, Музей Орсэ. \ Фото: tuttartpitturasculturapoesiamusica.com.

Битва при Дорилее, Гюстав Доре, XIX век. \ Фото: cocardeetudiante.com.