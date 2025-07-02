Средства, которые уберут неприятный запах в холодильнике

Настроиться на уборку холодильника так же сложно, как и на мытье окон. Мы постоянно откладываем решение этой проблемы на потом, а в итоге открываем дверцу холодильника и чувствуем ужасный запах, который потом преследует нас по всей квартире. Сегодня мы расскажем, как с ним бороться при помощи подручных средств.

Средство 1: Уксус

Средство 2: Овсяные хлопья

Средство 3: Сода

Средство 4: Активированный уголь

Средство 5: Цитрусовые

Средство 6: Туалетная бумага

Бонус: Советы по уходу за холодильником

Смочите тряпку в уксусе и протрите полкиЧаще всего причиной появления неприятных запахов становятся испорченные или залежавшиеся продукты. После того, как вы найдете и устраните «виновников торжества», нужно будет тщательно помыть и проветрить холодильник. Для удаления стойких, резких ароматов идеально подойдет уксусный раствор. Обратите внимание, что большое содержание кислоты может повредить некоторые детали холодильника, а также участки из эмали, поэтому концентрация уксуса в воде должна быть не более 50%.Возьмите миску, налейте в нее 100 миллилитров воды и пять столовых ложек уксуса. Хорошо размешайте, после чего смочите салфетку из микрофибры, отожмите и протрите все полки, стенки, резиновые уплотнители. Для очистки труднодоступных мест используйте ватные палочки, предварительно смоченные в растворе. После того, как полностью помоете холодильник, не закрывайте его – пусть проветрится примерно час-полтора.Для того, чтобы процедура получилась более эффективной, перед тем, как мыть холодильник, разложите в ящиках и на полках страницы газет. Закройте дверцу и оставьте на ночь. Утром уберите газеты и проведите обработку. Бумага впитает в себя большинство запахов, а потому мытье будет гораздо результативнее.Насыпьте овсянку в стаканЕсли вы думаете, что запах исчезнет сразу после того, как вы помоете холодильник, вынуждены вас разочаровать. Со временем он въедается в пластиковые стенки прибора и полностью вымыть его практически невозможно (даже с использованием уксуса). На первый взгляд может показаться, что ситуация патовая, однако решение проблемы есть. Нужно просто найти продукт, которые будет поглощать излишки влаги и неприятный аромат, царящий в холодильнике.Отличный вариант – овсянка, которая есть на каждой кухне. Насыпьте ее в контейнер или небольшую миску, поставьте на полку холодильника и закройте дверцу. Крупа за сутки разберется с неприятными запахами и влагой, но можно оставить ее в холодильнике на постоянной основе. Меняйте содержимое миски примерно раз в две недели, и забудете о резких ароматах.На заметку: Если вы хотите не только избавиться от различных запахов, но также провести дополнительную ароматизацию холодильника, тогда добавьте в овсянку несколько капель эфирного масла. Это может быть мята, лаванда, лимон, апельсин – в общем все, что вашей душе угодно.Сода – отличный абсорбентЕще один простой и эффективный способ для борьбы с запахами. Возьмите контейнер, блюдце или любую другую небольшую емкость, насыпьте в него несколько столовых ложек соды и поставьте в холодильник ближе к задней стенки. На то, чтобы сода впитала в себя неприятный аромат, блуждающий на полках, понадобится 24 часа. Если случай тяжелый, это время может быть увеличено до двух-трех суток.Как и в случае с овсянкой, вы можете добавить несколько капель эфирного масла для легкого аромата в холодильнике. Также можно смешать соду с солью и кусочками лимона, лайма или апельсина. Поставьте эту «ароматическую бомбу» в холодильник и около недели наслаждайтесь потрясающим запахом цитрусовых каждый раз, когда будете открывать дверцу.Таблетки необязательно измельчатьЗнаменитое лекарство также отлично справляется с резкими, интенсивными запахами, которые появляются из-за чрезмерной влаги или испорченных продуктов. Иногда даже продаются специальные средства на его основе, предназначенные для борьбы с различными ароматами, но зачем переплачивать, если можно просто купить пару пластинок в аптеке? Получится гораздо дешевле. Таблетки можно положить в холодильник целыми или измельчить в порошок при помощи ложек. Оставьте активированный уголь на полке на три дня – этого времени хватит для того, чтобы он избавился даже от самых неприятных запахов.Опытные хозяюшки рекомендуют использовать таблетки не только тогда, когда нужно бороться с амбре, но и в повседневной жизни. Измельчите 7-10 таблеток, пересыпьте порошок в маленький контейнер, накройте крышкой, проделайте несколько отверстий и поставьте в холодильник. Адсорбент будет работать около месяца.Лимон в холодильнике устранит неприятный запахНаберите в миску или контейнер теплой воды, выдавите туда сок половины лимона или апельсина, смочите тряпку, протрите «внутренности» холодильника и оставьте дверцы открытыми на несколько часов. Если полностью избавиться от запаха не получилось, разрежьте несколько лимонов на дольки, положите на блюдце и поставьте на среднюю полку. Оставьте продукт на два-три дня – он отлично справиться со стойким запахом чеснока, рыбы, лука и пр.Туалетная бумага отлично впитывает влагуЕсли о предыдущих средствах для борьбы с запахами в холодильнике вы уже могли знать, то об этом вряд ли. В последнее время пользователи TikTok с восторгом рассказывают о том, как решают проблему с помощью…туалетной бумаги. Да-да, вы все правильно поняли. Благодаря тому, что она отлично впитывает лишнюю влагу, исчезают и странные ароматы. Поэтому если вдруг вы откроете холодильник в квартире своих друзей, и увидите на полке рулон туалетной бумаги, не удивляйтесь и ничего не спрашивайте – лучше возьмите с них пример.По этой же схеме можно использовать старые газеты. Вырвите несколько страниц, хорошо скомкайте их, положите на плоскую тарелку и отправьте в холодильник. Газета является прекрасным адсорбентом, который впитывает в себя частички неприятного запаха и нейтрализует их. Обратите внимание, что через неделю газетные комки нужно достать и заменить их новыми.Регулярно мойте холодильникО том, как устранить неприятные запахи, мы рассказали, но будет гораздо лучше, если вы вообще не будете с ними сталкиваться. Для этого важно правильно ухаживать за холодильником, а также регулярно проверять его содержимое. Вот еще несколько советов:• Регулярно мойте холодильник. Не ограничивайтесь протиранием полок влажной тряпкой. Лучше достаньте их и замочите в теплой воде с добавлением уксуса. Также важно очищать сливное отверстие, которое находится у задней стенки (можно сделать это при помощи ватной палочки). Перед тем, как вернуть продукты на место, обязательно проветрите холодильник, а также насухо протрите полки, стенки, лотки, ящики и прочие составляющие.• Располагайте продукты с маленьким сроком годности в поле вашего зрения, иначе вы забудете о них, и через пару недель вытащите из дальнего угла пакет с прокисшим молоком или сгнившие помидоры.• Следите за температурой в холодильнике. В идеале, чтобы она была не выше 4 градусов – в таких условиях бактерии гораздо хуже размножаются. Хотя имейте в виду, что не все продукты чувствуют себя комфортно при этой температуре.• Продукты, которые чувствительны к влаге, нужно хранить в контейнерах или других подобных емкостях. А вот от полиэтиленовых пакетов нужно отказаться – в них постоянно накапливается конденсат, который приводит к скорой порче продуктов.