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Секретер 200-летней давности, которому современная мебель-трансформер и в подметки не годится


Замочная скважина секретера конца XVIII века.

Замочная скважина секретера конца XVIII века.

На сегодняшний день дизайнеры удивляют обывателей мебелью, которая способна трансформироваться одним нажатием кнопки. Многие подобные предметы интерьера преподносятся как уникальные ультрасовременные разработки, однако, пожалуй, стоит взглянуть на этот секретер 200-летней давности. Всего лишь один поворот ключа, и начинает происходить нечто удивительное.

Секретер, сделанный мастером Абрахамом Рентгеном и его сыном Давидом.

Секретер, сделанный мастером Абрахамом Рентгеном и его сыном Давидом.

В конце XVIII века мастер Абрахам Ренген и его сын Давид создали уникальный секретер для короля Пруссии Фридриха Вильгельма II. Всего один поворот ключа запускает механизм, который позволяет открываться дверцам, выдвигаться всевозможным ящичкам. Если нажимать на определенные кнопки, то автоматически выдвинется столешница, потайные отсеки.
При нажатии на кнопку откидываются ящики.

При нажатии на кнопку откидываются ящики.

 
При нажатии на кнопку автоматически открываются отделы бюро.

При нажатии на кнопку автоматически открываются отделы бюро.

Сам секретер сделан из ценных пород дерева. Верх конструкции венчают хромированные часы. На сегодняшний день этот предмет находится в Берлинском музее, и он до сих пор в рабочем состоянии.
Секретер 200-летней давности.

Секретер 200-летней давности.

 

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Секретер 200-летней давности, которому современная мебель-трансформер и в подметки не годится

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Секретер 200-летней давности, которому современная мебель-трансформер и в подметки не годитсяПодписаться на мой Instagram
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