Жильё для бездомных в Калифорнии

В конце февраля в Калифорнии открыли общину для бездомных. На огороженной территории – 40 крошечных домиков по 7,5 квадратных метров каждый и один общий клубный дом. Между домами проложили дорожки из гравия и высадили растения в горшках. При входе на территорию городка стоят ворота и домик охранника.
Вообще, условия очень серьёзные: нельзя пить, употреблять наркотики, буянить, а возвращаться надо строго до 10 вечера. И самое важное, нужно состоять в программе HomeFirst. Эта организация помогает участникам получить постоянное жильё, предоставляет им медицинскую помощь, даёт консультации по финансам и готовит их к началу карьеры. За участие в программе и аренду домика нужно платить 10% от заработка или 20 долларов в месяц, если ты не работаешь. Такие условия действуют полгода. Потом арендная плата увеличивается на 10% каждые полгода. Получается, что жильё не совсем для бездомных. Это скорее временное пристанище для тех, кто находится в поиске постоянного. Да ещё и платить нужно... Возможно, из-за таких суровых условий пока заняты всего 8 домиков из 40, хотя заселение началось больше месяца назад. Внутри односпальная кровать, кондиционер, письменный стол и шкаф Жильё было построено силами 2000 волонтёров для неправительственной организации Habitat for Humanity, которая строит дома для бедняков по всему миру. В течение первого года через городок пройдёт 120 резидентов. В Сан-Хосе надеются, что каждые 4 месяца 40 человек будут получать полноценное жильё, и на их место будут заселять новых. Всего на строительство городка ушло больше 2 млн долларов. Каждый домик обошёлся в $6,5 тысяч, ещё $35 тысяч стоил клубный дом. Остальные деньги потратили на обустройство участка и аренду земли. На территории клубного дома есть прачечная, компьютерный класс и общая кухня. Не позднее лета 2020-го в Сан-Хосе хотят построить второй такой же городок на 40 домиков.
