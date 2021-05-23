6 интригующих тайн мировой истории, которые до сих пор будоражат умы учёных

«Мария Целеста».

Более ста лет прошло с момента этого мощного космического явления, когда-либо описанного в современной истории.

Остаётся загадкой, почему Тунгусский метеорит не оставил кратера вроде этого, обнаруженного в Аризоне.

Метеориты падают на Землю чаще, чем мы себе представляем.

#4. Сонная болезнь

Шотландский бактериолог, паразитолог и эпидемиолог Сэр Дэвид Брюс, который предположил, что возбудителя и переносчика этой болезни.

#3. Инцидент на перевале Дятлова

Перевал Дятлова.

Группа Игоря Дятлова.

Могила группы погибших при загадочных обстоятельствах на северном Урале.

#2. Рукопись Войнича

Рукопись Войнича.

Некоторые страницы рукописи разворачиваются, чтобы показать более крупные схемы.

#1. Таинственное исчезновение на маяке Фланнан

Острова Фланнан в Шотландии.

Маяк.

Вразумительных объяснений исчезновения смотрителей маяка до сих пор нет.