Мир без границ: реплики мировых шедевров которые смогут увидеть даже незрячие

Легендарная Джоконда и её 3D-реплика.
Шведский дизайнер запустил уникальный проект, благодаря которому незрячие люди получат возможности узнать, как выглядит загадочная улыбка Джоконды, которая не первое столетие покоряет сердца людей, и увидят другие мировые шедевры живопись. Это станет возможным благодаря инновационным технологиям.
Шедевры, которые можно потрогать.
Слабовидящие и слепые люди среди множества ограничений, связанных со своим недугом, лишены возможности увидеть знаменитые произведения искусства Так было до недавнего времени, но благодаря новым технологиям вскоре появятся трехмерные копии этих шедевров, которые слепые люди смогут «посмотреть», ощупав.
Экспонат выставки для незрячих.
Дизайнер из Хельсинки Марк Диллон основал арт-проект The Unseen Art Project, чтобы дать всем незрячим людям возможность насладиться миром искусства. Собирается он сделать это, создавая реплики классических картин в 3D. Любители искусства, у которых дома есть 3D принтер, смогут бесплатно напечатать их у себя дома.
Я знаю все твои трещинки...
Недавно Марк Диллон запустил краудфандинг-кампанию, чтобы собрать средства для реализации проекта The Unseen Art Project, после чего собирается разослать свои 3D-модели университетам, библиотекам и школам по всему миру.
К выставке готовы...
Людям, которые пожертвовали $ 30, будет отправлена самая известная работа Леонардо да Винчи — "Мона Лиза" (также известная под названием "Джоконда"). А за $ 1500 можно приобрести целую коллекцию 3D-реплик произведений искусств.
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