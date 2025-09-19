С нами не соску...
Странности знаменитостей

Самый признанный в мире ковбой с примечательным прищуром меткого стрелка впервые получил известность после выхода на экран фильма «За пригоршню долларов». Но это не результат кропотливой работы Клинта Иствуда над ролью по методу Станиславского, а врожденная повышенная чувствительность актера к свету, коего было предостаточно на съемочной площадке вестерна.

Странности знаменитостей

Сэм Рокуэлл, готовность которого танцевать при каждом удобном случае может поспорить только с его умением очень артистично дурачиться в кадре, объясняет свой талант увлечением брейк-дансом в школьные годы и утверждает, что вдохновили его на эти телодвижения Том Круз со своим знаменитым танцем в трусах и розовой рубашке из фильма «Опасный бизнес» и дедушка диско Джеймс Браун. Странности знаменитостей Харизматичная внешность психопата Кристофера Уокена никак не вяжется с его плясками в рекламе и кино. Но поскольку Уокен в первую очередь профессиональный танцор, то его пристрастие к танцам проявляется практически везде, где он появляется. И по сей день он запросто может не только взглядом заморозить кровь в жилах, но и загипнотизировать ритмичными движениями. Странности знаменитостей Теллер из дуэта иллюзионистов-юмористов Пенн и Теллер, пожалуй, самый молчаливый шоумен на телевидении. Еще в детстве американский «тарапунька» приметил, что если не отвечать на провокации и подначки, то подстрекателям становится скучно и они умолкают. Но актер настолько проникся этим методом, что на сцене его иногда принимают за немого. Странности знаменитостей Оскароносный гладиатор Хоакин Феникс получил приметный шрам над губой не вследствие неистового размахивания мечом и даже не после пластической операции, а получил при рождении. Странности знаменитостей Вокалист группы U2 Боно носит солнцезащитные очки веселеньких расцветок а-ля Элтон Джон не по причине ярого фанатизма, а из-за хронической глаукомы, которая сопровождается повышенной чувствительностью к свету.
Странности знаменитостей

Кто бы мог подумать, что ослепительная вампирша Дебора Энн Уолл, будучи с рождения светлокожей блондинкой, всегда была серой мышью и сливалась с окружающим фоном, и, чтобы выделяться из толпы, была вынуждена красить волосы в рыжий. Странности знаменитостей

Однажды маленькая слепая девочка написала в письме ведущему одного старинного семейного шоу, что очень беспокоится о судьбе рыбки в его представлении и попросила громко озвучивать факт кормления питомца-реквизита в прямом эфире. Сам Мистер Роджерс добросовестно исполнял просьбу маленького корреспондента до самого последнего выпуска. И в результате, мы если когда и слышали про это некогда популярное телешоу, то только благодаря фразе «Я кормлю рыбку»!

Странности знаменитостей

Не смотря на отсутствие связей в пиратском мире, Морган Фриман неизменно носит серёжки. Самый колоритный черный дедушка сильно переживает, что может умереть незапланированно в незнакомом месте, а украшения стоят достаточно, чтобы благородные незнакомые люди продали их и похоронили артиста по-человечески. Странности знаменитостей

Всемирно известный ведущий научно-популярной познавательной передачи Билл Най «ученый-шалопай» всегда появляется в кадре в галстуке-бабочке, ставшем визитной карточкой элегантного ученого. Причина особой привязанности к этому аксессуару стало то, что галстук-бабочка не только подчиняется математическому принципу симметрии, но и не мешает при проведении многочисленных физических и химических опытов. Странности знаменитостей

Прародителем направления «гранж» в моде и музыке стал Курт Кобейн, известный своими совершенно не сочетающиеся нарядами. Однако поводом для столь странного выбора одежды стало не наличие дорогостоящих моднявых стилистов, а отсутствие средств на шоппинг в бутиках, поэтому примечательные образы с философско-бунтарским подтекстом были приобретены в секонд-хендах. Странности знаменитостей

Сексуальный шёпот с придыханием Мэрилин Монро был уловкой, к которой вынуждена была прибегнуть певичка, с детства страдающая от заикания.

Странности знаменитостей

Высокий конский хвост таскается за Арианой Гранде как привязанный. Девушка признается, что ради роли Кэт Валентайн в телевизионном сериале «Виктория-победительница» перекрасила свою темную гриву в радикально красный цвет. После этого волосы утратили эластичность и мягкость, и актриса не может позволить себе распустить шевелюру на людях. В итоге, неизменная прическа стала неотъемлемым и самым узнаваемым атрибутом образа певицы. Странности знаменитостей

Майло Энтони Вентимилья – урожденный обладатель заковыристой фамилии и самой обворожительной кривоватой улыбки; происхождение последней объясняется врожденным дефектом, вызванным повреждением нерва на левой стороне лица. Странности знаменитостей




