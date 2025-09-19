Странности знаменитостей

Самый признанный в мире ковбой с примечательным прищуром меткого стрелка впервые получил известность после выхода на экран фильма «За пригоршню долларов». Но это не результат кропотливой работы Клинта Иствуда над ролью по методу Станиславского, а врожденная повышенная чувствительность актера к свету, коего было предостаточно на съемочной площадке вестерна.

Сэм Рокуэлл, готовность которого танцевать при каждом удобном случае может поспорить только с его умением очень артистично дурачиться в кадре, объясняет свой талант увлечением брейк-дансом в школьные годы и утверждает, что вдохновили его на эти телодвижения Том Круз со своим знаменитым танцем в трусах и розовой рубашке из фильма «Опасный бизнес» и дедушка диско Джеймс Браун. Харизматичная внешность психопата Кристофера Уокена никак не вяжется с его плясками в рекламе и кино. Но поскольку Уокен в первую очередь профессиональный танцор, то его пристрастие к танцам проявляется практически везде , где он появляется. И по сей день он запросто может не только взглядом заморозить кровь в жилах, но и загипнотизировать ритмичными движениями. Теллер из дуэта иллюзионистов-юмористов Пенн и Теллер, пожалуй, самый молчаливый шоумен на телевидении. Еще в детстве американский «тарапунька» приметил, что если не отвечать на провокации и подначки, то подстрекателям становится скучно и они умолкают. Но актер настолько проникся этим методом, что на сцене его иногда принимают за немого. Оскароносный гладиатор Хоакин Феникс получил приметный шрам над губой не вследствие неистового размахивания мечом и даже не после пластической операции, а получил при рождении . Вокалист группы U2 Боно носит солнцезащитные очки веселеньких расцветок а-ля Элтон Джон не по причине ярого фанатизма, а из-за хронической глаукомы, которая сопровождается повышенной чувствительностью к свету.Кто бы мог подумать, что ослепительная вампирша Дебора Энн Уолл, будучи с рождения светлокожей блондинкой, всегда была серой мышью и сливалась с окружающим фоном , и, чтобы выделяться из толпы, была вынуждена красить волосы в рыжий. Однажды маленькая слепая девочка написала в письме ведущему одного старинного семейного шоу, что очень беспокоится о судьбе рыбки в его представлении и попросила громко озвучивать факт кормления питомца-реквизита в прямом эфире. Сам Мистер Роджерс добросовестно исполнял просьбу маленького корреспондента до самого последнего выпуска. И в результате, мы если когда и слышали про это некогда популярное телешоу, то только благодаря фразе «Я кормлю рыбку»!Не смотря на отсутствие связей в пиратском мире, Морган Фриман неизменно носит серёжки. Самый колоритный черный дедушка сильно переживает, что может умереть незапланированно в незнакомом месте, а украшения стоят достаточно, чтобы благородные незнакомые люди продали их и похоронили артиста по-человечески.Всемирно известный ведущий научно-популярной познавательной передачи Билл Най «ученый-шалопай» всегда появляется в кадре в галстуке-бабочке, ставшем визитной карточкой элегантного ученого. Причина особой привязанности к этому аксессуару стало то, что галстук-бабочка не только подчиняется математическому принципу симметрии, но и не мешает при проведении многочисленных физических и химических опытов . Прародителем направления «гранж» в моде и музыке стал Курт Кобейн, известный своими совершенно не сочетающиеся нарядами. Однако поводом для столь странного выбора одежды стало не наличие дорогостоящих моднявых стилистов, а отсутствие средств на шоппинг в бутиках, поэтому примечательные образы с философско-бунтарским подтекстом были приобретены в секонд-хендах. Сексуальный шёпот с придыханием Мэрилин Монро был уловкой, к которой вынуждена была прибегнуть певичка, с детства страдающая от заикания.Высокий конский хвост таскается за Арианой Гранде как привязанный. Девушка признается, что ради роли Кэт Валентайн в телевизионном сериале «Виктория-победительница» перекрасила свою темную гриву в радикально красный цвет . После этого волосы утратили эластичность и мягкость, и актриса не может позволить себе распустить шевелюру на людях. В итоге, неизменная прическа стала неотъемлемым и самым узнаваемым атрибутом образа певицы. Майло Энтони Вентимилья – урожденный обладатель заковыристой фамилии и самой обворожительной кривоватой улыбки; происхождение последней объясняется врожденным дефектом, вызванным повреждением нерва на левой стороне лица .