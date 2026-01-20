Страхи природных явлений и другие странные фобии

Многие из нас боятся зимы, холода, остаться без продуктов, замерзнуть насмерть, какие только ужасы не ассоциируются с холодом. Только почти все понимают, что это лишь выдумка, и шанс перечисленного невероятно мал. Однако те, кто страдает криофобией, так не считает. Они ужасаются всего, что связано с холодом, ненавидят зиму и боятся ее. Как ни странно, страдают от этого заболевания вовсе не жители северных широт - они в холоде живут, и совершенно его не боятся, они знают как в такой обстановке не только выживать, но и жить с удовльствием.Жители южных широт не страдают тоже - просто не знают чего бояться. А вот средние широты, где нет-нет, да и случается по-настоящему суровая зима(ну или неделя реально сильных морозов) - как раз и заболевают иногда.