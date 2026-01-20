С нами не соску...
Страхи природных явлений и другие странные фобии

К стандартной боязни пауков и темноты у современного человека прибавилось пару сотен изощрённых фобий, которые удивляют, смешат и даже шокируют. Но о каких бы видах фобий мы не слышали, абсолютно абсурдной и не обоснованной кажется боязнь цветов или же солнца. Далее вас ждут 14 фобий, подаренных нам матушкой-природой.



 




Боязнь облаков - нефофобия (Nephophobia)

 

Страхи природных явлений и другие странные фобии люди, страх, фобии







Вряд ли болеющие нефофобией так радовались «белогривым лошадкам» из мультфильма «Трям! Здравствуйте!», ведь вид облаков вызывает у них суверенный ужас. Скорее, вместо фигур животных из белых воздушных хлопьев, они представляют монстров, готовых напасть на них в любой момент. Определить больного нефофобией человека несложно – он в основном всегда смотрит под ноги, когда небо чистое, может полюбоваться на него, но когда на нем есть хоть одно облако, то он боится поднимать голову. Если же он увидит во время фильма, на картинках или где-либо еще облако, то у него начнется если не паника, то, как минимум, неприятное состояние с учащенным пульсом и дрожащими ладонями.

Боязнь холода, льда и мороза - криофобия (Cryophobia)

Страхи природных явлений и другие странные фобии люди, страх, фобии








Многие из нас боятся зимы, холода, остаться без продуктов, замерзнуть насмерть, какие только ужасы не ассоциируются с холодом. Только почти все понимают, что это лишь выдумка, и шанс перечисленного невероятно мал. Однако те, кто страдает криофобией, так не считает. Они ужасаются всего, что связано с холодом, ненавидят зиму и боятся ее. Как ни странно, страдают от этого заболевания вовсе не жители северных широт - они в холоде живут, и совершенно его не боятся, они знают как в такой обстановке не только выживать, но и жить с удовльствием.
Жители южных широт не страдают тоже - просто не знают чего бояться. А вот средние широты, где нет-нет, да и случается по-настоящему суровая зима(ну или неделя реально сильных морозов) - как раз и заболевают иногда.

Боязнь дня - эозофобия (Eosophobia)

Страхи природных явлений и другие странные фобии люди, страх, фобии







«Мы с каждым днём всё ближе к смерти». Для кого-то это почти ничего не значащая цитата, но для больных эозофобией, она полностью характеризует их состояние. Боязнь наступления нового дня – именно это подразумевает данная патология. Что случиться завтра? Чем может закончиться следующий день? В какой-то степени это боязнь неизвестности. Больные опасаются того, что несет в себе следующий рассвет.

Боязнь солнечного света - фенгофобия (Phengophobia)

Страхи природных явлений и другие странные фобии люди, страх, фобии







Болезнь вампиров – фенгофобия. Боясь солнечного света, который причиняет им боль физическую, вампиры и в книгах и в фильмах не могли долго на нем находится, хотя обычный свет не вызывал у них никаких реакций. В реальной жизни больные фенгофобией испытывают душевные страдания от солнечного света, которые сложились у них в результате какой-то длительной болезни, например, болезни глаз (яркий свет режет и причиняет боль).

Боязнь луны - селенофобия (Selenophobia)

Страхи природных явлений и другие странные фобии люди, страх, фобии







Волки, оборотни, НЛО, - кого только себе не представляют болеющие селенофобией. Боязнь луны распространена и была распространена в районах с близлежащим лесом. Полная луна всегда ассоциировалась с пробуждающимся зверьем, желающим поесть человечинки. Да еще и эти вои собак, волков во время полной луны – все это, несомненно, навевает ужас.

Боязнь северных сияний - аурорафобия (Auroraphobia)

Страхи природных явлений и другие странные фобии люди, страх, фобии







Очень редкая патология и одна из самых «безболезненных». Вызывает резкое чувство страха и паники при виде северного сияния. Встречается аурорафобия нечасто из-за большой удаленности самой объекта, вызывающего отрицательные эмоции. Как известно, северные сияния можно увидеть лишь над полярными частями Земли и лишь в северном полушарии, особенно часто в северных частях Аляски, Финляндии, Сибири, США, Канады и Скандинавии. Да и то, только в определенные периоды времени, чаще всего зимой между 10 и 12 часами ночи. К тому же небо обязательно должно быть безоблачным. Так что шанс увидеть северное сияние не так велик.

Боязнь солнца - гелиофобия (Heliophobia)

Страхи природных явлений и другие странные фобии люди, страх, фобии







Патология связана с боязнью солнца и его лучей. Обычно является следствием страха перед другими заболеваниями, например, перед раком кожи. Иногда патология возникает после заболеваний глаз, которые, в свою очередь, очень остро реагируют на яркий свет. Гелиофобия часто приводит к агорафобии (боязни открытых пространств).

Боязнь дождя - омброфобия (Ombrophobia)

Страхи природных явлений и другие странные фобии люди, страх, фобии







Существует одна очень интересная болезнь – омброфобия. Заключается она в боязни попасть под дождь. Именно попасть под него, ведь вид дождя, его изображение или он сам, идущий рядом с больным, но не попадающий на него, не вызывает абсолютно никаких отрицательных эмоций. Однако стоит лишь одной капле упасть на страдающего этой патологией человека, как он заходится в панике и испытывает жуткий страх.

Боязнь леса - гилофобия (Hylophobia)

Страхи природных явлений и другие странные фобии люди, страх, фобии







«Волков бояться – в лес не ходить» - идеальная поговорка для описания гилофобии, боязни леса. Только гилофобы боятся не только волков, но и маньяков, диких животных, убийц, даже монстров, то есть всех, кто может скрываться в лесу и навредить им. Прогрессирующая болезнь способна вызывать страх у больного, который находится даже в небольшой посадке.

Боязнь грибов - микофобия (Mycophobia)

Страхи природных явлений и другие странные фобии люди, страх, фобии







В наше время с таким обилием различных фобий люди боятся буквально всего. Некоторые страхи чем-то обоснованы, а некоторые не имеют под собой никакой силы. Микофобия – боязнь отравления грибами, которая появлялась под влиянием многочисленных факторов и мучает огромное количество людей.

Боязнь цветов — антрофобия (Anthrophobia)

Страхи природных явлений и другие странные фобии люди, страх, фобии







Причины возникновения антофобии могут быть различны, начиная от конкретной ситуации в жизни человека (например, ребёнок собирал цветы, из букета вылетела пчела и укусила малыша, в подсознании ребёнка отложился страх перед букетами цветов) и заканчивая наследственностью. Именно наследственности должны сказать спасибо большинство антофобов. Ведь, как известно гены отвечают не только за внешность человека, но и за его эмоциональные характеристики.

Боязнь запахов — ольфактофобия (Offactophobia)

Страхи природных явлений и другие странные фобии люди, страх, фобии







Большинство людей живут и не обращают особого внимания на окружающие их запахи. Но есть и такие люди, для которых запахи играют достаточно серьёзную роль. Ольфактофобы - это люди, которые испытывают страх перед запахами. Как правило, они боятся каких-то определённых ароматов, которые вызывают у них неприятные ассоциации или воспоминания (обычно это острые, пряные запахи, или запахи пота). Последствия от этой, казалось бы, забавной фобии могут быть очень серьёзными, в некоторых случаях ольфактофобия может довести больного до помешательства.

Боязнь животных — зоофобия (Zoophobia)

Страхи природных явлений и другие странные фобии люди, страх, фобии







Далеко не у каждого человека вид маленького щенка или котёнка может вызвать умиление. Встречаются такие люди, которые на дух не переносят животных. И это совсем не означает, что такие люди чёрствые и злые, вполне возможно, что они страдают от зоофобии, а проще говоря, боятся животных. Зоофобия довольно распространённая форма иррациональных страхов. К тому же, она может иметь множество различных форм (например, боязнь собак, птиц, рептилий и т.п.). Обычно панику у зоофобов вызывает какой-то конкретный вид животного, хотя в редких и особо запущенных случаях такие люди могут бояться животных в целом.

Боязнь насекомых - энтомофобия (Entomophobia)

Страхи природных явлений и другие странные фобии люди, страх, фобии







Среди различных фобий встречаются и такие как боязнь насекомых или энтомофобия Люди, страдающие от этой фобии, по-настоящему ненавидят лето, ведь именно в это время начинают жить активной жизнью различные букахи, мошки и прочие жучки-паучки. Следует заметить, что арахнофобия (боязнь пауков)- это другое. В случае энтомофобии больному абсолютно всё равно кто перед ним ползает, важен тот факт, что это существо шевелится, прыгает, летает и соответственно пугает энтомофоба.




