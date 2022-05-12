Кулинарные странности: готовим пиццу в чашке и в стеклянной банке

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Пицца в чашке за минуту и оригинальная пицца из стеклянной банки

Горячая пицца с аппетитной корочкой – блюдо не только до жути вкусное, но и одно из самых популярных в мире готовят пиццу в чашке или в стеклянной банке.



Горячая пицца с аппетитной корочкой – блюдо не только до жути вкусное, но и одно из самых популярных в мире . А ещё круг из теста – безграничное поле для творчества. Уже существуют тысячи вариантов приготовления любимой еды Черепашек-ниндзя, а ценители пиццы всё продолжают придумывать новые. Например,

Вариант 1: пицца за минуту

Пицца в чашке за минуту

Пицца в чашке за минуту

Пицца в чашке за минуту и оригинальная пицца из стеклянной банки

Пицца в чашке за минуту

Пицца в чашке за минуту

Пицца в чашке за минуту

Пицца в чашке за минуту

Вариант 2, для оригиналов: пицца в стеклянной банке

Оригинальная пицца из стеклянной банки

Оригинальная пицца из стеклянной банки

Оригинальная пицца из стеклянной банки

Оригинальная пицца из стеклянной банки