Секретная архитектура: великие памятники прошлого

Все мы не раз слышали о Великой китайской стене, Тадж-Махале, Ангкор-Вате и прочих великих архитектурных строениях, которые навсегда останутся символами создавших их цивилизаций. Но мир настолько велик, что большая часть даже искушенных путешественников просто не знает обо всех его чудесах. Перед вами — несколько практически неизвестных памятников великой архитектуры, каждый из которых вполне достоин отдельного путешествия.



Дворец парламента Румынии

Великая мечеть Дженне

Деравар

Чанд Баори

Старый мост

Великая Индийская стена

Мечеть шейха Лютфуллы