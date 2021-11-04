Секретная архитектура: великие памятники прошлого

Все мы не раз слышали о Великой китайской стене, Тадж-Махале, Ангкор-Вате и прочих великих архитектурных строениях, которые навсегда останутся символами создавших их цивилизаций. Но мир настолько велик, что большая часть даже искушенных путешественников просто не знает обо всех его чудесах. Перед вами — несколько практически неизвестных памятников великой архитектуры, каждый из которых вполне достоин отдельного путешествия.
Дворец парламента Румынии
Бухарест
Самое большое в мире административное здание стоит в Бухаресте — здесь размещается парламент страны. Построенное еще при ненавистном диктаторе, Николае Чаушеску, оно настолько огромно, что его просто трудно сфотографировать за один раз. Дворец был создан в 1984 году, архитектор предпочел неоклассический стиль. Для постройки парламента пришлось снести 1/5 всех исторических зданий центра Бухареста.
Великая мечеть Дженне
Мали
Построенная еще в 1907 году, Великая мечеть Дженне остается самым великим сооружением, для постройки которого использовалась только, извините, грязь. Все сырцовые кирпичи ее стен рабочие собирали из земли, песка и глины. В 1988 году мечеть была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Минареты мечети украшены классическими для этих мест орнаментами. Но природа Северной Африки не очень благосклонна к постройкам из грязи — даже к самым святым. Поэтому, после каждого сезона дождей, жители города собираются вместе и реставрируют потекшие и растрескавшиеся стены.
Деравар
Пакистан
Крепость монументальных масштабов поднимается перед глазами удивленного путешественника прямо из сердца пустыни. Стены форта образуют окружность в 1500 метров, некоторые из них достигают тридцатиметровой высоты. Чтобы попасть сюда, настойчивому туристу потребуется знающий гид и внедорожник с приводом на все четыре колеса. О существовании Деравара не знают даже некоторые местные жители, что, конечно, поразительно.
Чанд Баори
Индия
Одно из самых недооцененных достопримечательностей Индии, Раджастана Чанд Баори — действительно впечатляющий колодец, спуститься ко дну которого можно по 3 500 ступеням. Вода здесь, конечно же, очень опасна, но паломники следуют сюда просто затем, чтобы поклониться секретным статуям Ганеши и Дурги.
Старый мост
Босния и Герцеговина
Этот пешеходный мост через Неретву является архитектурным символом города и охраняется Юнеско. Отсюда, на потеху туристам, ныряют в непокорные воды реки местные храбрецы — учитывая тридцатиметровую высоту, занятие это считается очень опасным. Однако, муниципалитет города не имеет ничего против: освященная временем традиция берет свое начало еще в 1667 году.
Великая Индийская стена
Индия
Все, конечно же, наслышаны о существовании Великой Китайской стены, но мало кто знает, что Индия также имеет свою собственную стену, простирающуюся на целых тридцать шесть километров. Ширина ее достигает четырех метров. Рана Кумбха, местный правитель, построил эту стену в 1443 году, чтобы защитить свою крепость, расположенную выше на холме. Стена была увеличена в 19-ом веке и теперь охраняет более 360 храмов, расположенных в ее уютной тени.
Мечеть шейха Лютфуллы
Иран
Мечеть шейха Лютфуллы строилась на протяжении долгих семнадцати лет: здесь погибло бесчисленное множество рабов. До сих пор мечеть считается одним из наиболее выдающихся памятников персидской архитектуры и охраняется ЮНЕСКО.
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