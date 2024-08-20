Эксперименты с формами: дом с огромной односкатной крышей

Eaves House - дом с односкатной крышей.
Японские архитекторы очень любят экспериментировать с формами, проектируя весьма удивительные строения. Вот и в этот раз в префектуре Сидзуока появился необычный дом с большой односкатной крышей. Таким образом архитекторы сумели на небольшом участке поместить жилище с запрошенными габаритами.
Архитекторский проект дизайн-студии mA-style Architects.
Японская дизайн-студия mA-style Architects выступила автором дома под названием Eaves House. Особенность строения состоит в том, односкатная крыша спускается практически к самой земле, визуально образуя треугольник. К такому необычному решению архитекторы пришли, узнав, что дом будет находится в непосредственной близости от отеля. Чтобы уберечь будущих хозяев от назойливого внимания со стороны посетителей, дизайнеры сделали стену дома со стороны отеля абсолютно глухой.
Eaves House. Интерьер.
Eaves Housе. Скатная крыша с несколькими окнами.
В самой крыше много окон, сквозь которые беспрепятственно проникает солнечный свет. Планировка выполнена в стиле open space, а это значит, что в доме практически отсутствуют перегородки.
Eaves Hous. Кухня.
Eaves House. План.
По бокам дома установлены не глухие стены, а стеклянные перегородки, благодаря которым, чувствуется сильная связь внутреннего пространства с зеленым салом. А это немаловажно для самих японцев.
Eaves House - дом с односкатной крышей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии