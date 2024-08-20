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Эксперименты с формами: дом с огромной односкатной крышей


Eaves House - дом с односкатной крышей.

Eaves House - дом с односкатной крышей.

Японские архитекторы очень любят экспериментировать с формами, проектируя весьма удивительные строения. Вот и в этот раз в префектуре Сидзуока появился необычный дом с большой односкатной крышей. Таким образом архитекторы сумели на небольшом участке поместить жилище с запрошенными габаритами.

Архитекторский проект дизайн-студии mA-style Architects.

Архитекторский проект дизайн-студии mA-style Architects.

Японская дизайн-студия mA-style Architects выступила автором дома под названием Eaves House. Особенность строения состоит в том, односкатная крыша спускается практически к самой земле, визуально образуя треугольник. К такому необычному решению архитекторы пришли, узнав, что дом будет находится в непосредственной близости от отеля. Чтобы уберечь будущих хозяев от назойливого внимания со стороны посетителей, дизайнеры сделали стену дома со стороны отеля абсолютно глухой.
Eaves House. Интерьер.

Eaves House. Интерьер.

 
Eaves Housе. Скатная крыша с несколькими окнами.

Eaves Housе. Скатная крыша с несколькими окнами.

В самой крыше много окон, сквозь которые беспрепятственно проникает солнечный свет. Планировка выполнена в стиле open space, а это значит, что в доме практически отсутствуют перегородки.
Eaves Hous. Кухня.

Eaves Hous. Кухня.

 
Eaves House. План.

Eaves House. План.

По бокам дома установлены не глухие стены, а стеклянные перегородки, благодаря которым, чувствуется сильная связь внутреннего пространства с зеленым салом. А это немаловажно для самих японцев.
Eaves House - дом с односкатной крышей.

Eaves House - дом с односкатной крышей.

 

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