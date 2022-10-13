Тайна доисторических картин, созданных в Алжире, когда Сахара ещё не была пустыней

На юго-востоке Алжира, посреди Сахары, находится большое горное плато Тассилин-Аджер. Это древнейший памятник природы и искусства. Здесь невероятные пейзажи и фантастические ландшафты больше похожие на декорации к космическому голливудскому блокбастеру, чем на пустыню. Местные пещеры хранят память о тех временах, когда Сахара ещё не была бескрайними песками. Учёные обнаружили здесь самые древние из существующих на Земле наскальных рисунков. Этим картинам более 12 тысяч лет! Какие секреты первых людей скрывает это потрясающе красивое и загадочное место - далее в обзоре.
Заповедник и национальный парк
Тассилин-Аджер - памятник природы и искусства.
Место, которое занимает площадь больше 70 тысяч квадратных километров, является африканским национальным парком и биосферным заповедником. Начиная с 1982 года Тассилин-Аджер признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Расположение Тассилин-Аджер.
Здешний песчаник способен удерживать влагу и в этом районе есть растительность, которая сильно контрастирует с окружающей пустыней. Тут можно встретить виды деревьев, которые являются весьма редкими и самыми древними в мире. Это сахарские кипарисы и мирты, которым грозит исчезновение.
Вся поверхность песков покрыта образовавшимися в результате эрозии скальными образованиями. Они венчают внушительные дюны и издалека походят на руины древних величественных городов. Эти огромные каменистые равнины, которые иногда сменяются монолитным каменным лесом.
Тассилин-Аджер называют ещё каменным лесом.
Рельеф украшают как отдельно стоящие песчаниковые скалы-останцы, так и их группы в виде стен, естественных «арок» и сочетаний того и другого. В них спрятано множество пещер. Плато покрывает целая сеть высохших давно русел рек и сухих ущелий. Многочисленные каньоны и разломы довершают картину сказочного ландшафта.
Похоже на сказку.
Всё плато и горный массив заселены туарегами. Ближайший отсюда город — это оазис на западной окраине региона под названием Джанет.
Наскальные росписи
Наскальные росписи Тассилин-Аджер - самые древние и обширные.
В 1910 году здесь были обнаружены свидетельства существования доисторической цивилизации — самая большая и древняя коллекция наскального искусства в мире. Здешние пещеры украшают разнообразнейшие изобразительные творения рук человеческих - монохромные и цветные, рельефные и плоские.
Картины здесь разнообразные, есть и рельефные.
Первые образцы этого искусства датируются примерно 12 000 лет назад, между 10 и 9 тысячелетиями до нашей эры. Это период начала неолита и времени ближе к концу последнего ледникового периода. В то далёкое время Сахара была обитаемой саванной, а не пустыней.
Сюжеты большинства древних шедевров свидетельствуют о том, что в эпоху неолита в Сахаре был весьма влажный климат, чрезвычайно богатый и разнообразный растительный и животный мир. Фрески Тассилин-Аджер запечатлели всю эволюцию Сахары от некогда цветущей саванны к безжизненной пустыне. Некогда тут произрастали разные породы лиственных и хвойных деревьев, дубы, олеандр и мирт, цитрусы и оливы. Многочисленные долины, сейчас засыпанные песком, были в то время такими же полноводными реками, как Нил и Нигер.
На картинах много человеческих фигур.
К настоящему времени было идентифицировано около 15 000 наскальных изображений. На них нарисованы крупные дикие животные, такие как антилопы и крокодилы, стада крупного рогатого скота и люди, которые охотятся и танцуют. Самые древние из них соответствуют животным, обитавшим в Сахаре в начале голоцена. Люди, создавшие их, были скорее всего охотниками-собирателями и обитали здесь более 10 тысяч лет назад.
На картинах много животных.
Создали все картины Тассилин-Аджер многие поколения людей, доселе населявших эти некогда благодатные земли. Это были в основном охотники, земледельцы и скотоводы. Прошло время и Сахара стала безводной пустыней. За прошедшие тысячелетия безжалостный ветер и зной сформировали пейзаж в том виде, в каком он существует сегодня.
Ветер и зной довершили превращение.
Эти картины являются одними из старейших и самых больших во всей Африке, причём некоторые рисунки достигают высоты 5 метров. Для некоторых картин характерно изображение фигур, которые как бы парят на поверхности скалы, с круглыми головами и без отличительных черт. Считается, что места, где они появляются, были местами, посвящёнными религиозным ритуалам и церемониям.
С одомашниванием крупного рогатого скота в этом районе около 4500 лет назад, на рисунках стали появляться овцы, коровы, козы и собаки. Рядом с ними изображали охотников с луками, женщин и детишек. Ещё чуть позже на фресках появились лошади и колесницы со всадниками. Стала присутствовать письменность в виде древних ливийско-берберских иероглифов, смысл которых до сих пор не расшифрован.
Необычные картины
Петроглифическая гравюра жирафа.
Примерно 3000 лет назад, когда Сахара окончательно превратилась в бесплодную пустыню, на рисунках появились фигуры верблюдов. Они сменили ранее изображаемых людьми ослов и крупный рогатый скот. По времени это совпадает с развитием дальних торговых путей, по которым караваны перевозили соль и другие товары.
Среди самых известных картин — так называемая «Рогатая богиня». Она была создана в эпоху неолита и изображает идущую женщину с рогами на голове. Руки и ноги её украшают браслеты, одежду – бахрома. Женщина, возможно, является богиней плодородия.
Рогатая богиня.
Есть в Тассилин-Аджер картины, которые даже породили у учёных гипотезу о том, что людям в те времена были знакомы галлюциногенные вещества. Скорее всего грибы. Дело в том, что фрески изображают несколько человек в масках, которые танцуют. Танцоров окружают длинные и разноцветные гирлянды геометрических узоров различных видов. Каждый из них держит в правой руке предмет, похожий на гриб, от него отходят две параллельные линии, которые идут прямо к темени танцора. Некоторые исследователи считают, что это может отражать влияние грибов на человеческий разум.
Рисунок шамана.
Одним из основных рисунков, подтверждающих эту теорию, является фигура шамана, всё тело которого покрыто грибами. Возможно, конечно, что это связано с погребальным ритуалом. Большинство же исследователей считают, что эти представления не соответствуют действительности.
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