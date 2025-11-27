Вещи, которые нельзя стирать вместе

Незнание некоторых тонкостей может привести к катастрофе.







Появление стиральных машинок в разы упростило женщинам ведение быта. Даже страшно подумать, что еще наши бабушки и даже мамы вынуждены были стирать одежду вручную. Сейчас невозможно представить себе комфортную жизнь без стиральной машинки. Однако достижения технологического прогресса требуют внимательного подхода.

Шерстяные вещи

Джинсовая одежда

Вещи с сильными загрязнениями

Новая одежда

Темные вещи

Например, безалаберная отправка в барабан машинки всех грязных вещей подряд может закончиться весьма плачевно. Нужно помнить, что некоторые предметы гардероба нельзя стирать вместе.Следует запомнить, что шерсть – очень прихотливая ткань, которая требует бережного отношения. Шерстяные вещи категорически нельзя стирать с другой одеждой. В первую очередь, нельзя забывать, что очищение таких вещей предполагает особый щадящий режим. В противном случае любимый свитер очень быстро может превратиться в непрезентабельную тряпку.Не забывайте, что когда-то джинсовую одежду носили исключительно американские фермеры. Однако со временем эта грубая, но плотная и практичная ткань завоевала мир моды. В целом, джинсы не стоит стирать слишком часто. Отправлять их в машинку нужно только в случае выявления видимых загрязнений. Джинсы – ткань грубая, так что ее всегда следует стирать отдельно. Более того, многочисленные кнопки, молнии, клепки и так далее могут оставить зацепки на более хрупких предметах гардероба. Также не стоит забывать, что джинсовая ткань часто красится.Стандартная стиральная машинка редко способна справиться с очень сильными загрязнениями.Пятно от машинного масла или сок от травы на одежде пришедшего с прогулки ребенка требуют дополнительного внимания опытной хозяйки. Бездумно отправлять такие вещи в стиральную машинку нельзя. Скорее всего, справиться с пятном ей все равно не удастся. Более того, грязь от него может испортить и другие вещи. В таком случае правильным будет отдельно замочить особо грязную вещь, простирнуть ее руками и только потом отдельно постирать в машинке.А еще негласным правилом каждой опытной хозяйки должно быть своего рода «подозрительное» отношение к новым вещам. К сожалению, сегодня высокая цена и даже модный бренд не гарантируют, что вещь окажется качественной. Так что к любой обновке нужно относиться с особым вниманием. Новые вещи всегда следует стирать отдельно. Только тогда вы поймете, как ведет себя новенький свитер или футболка в воде при воздействии высоких температур. В принципе, если вещь сразу вызывает подозрения, можно намочить ее в раковине и посмотреть, начинает ли обновка давать цветную воду.Разумеется, темные вещи никогда нельзя стирать вместе со светлыми. Даже если свитер уже прошел огонь и воду, кажется, что он точно не красится, при соседстве с белоснежной блузкой последняя все равно может пострадать. Очевидно, что даже легкий темный оттенок безвозвратно испортит любимую блузку. Так что правилом «темные вещи отдельно, а светлые отдельно» никогда нельзя пренебрегать. Такие простые рекомендации помогут надолго сохранить первозданный вид вещей. Конечно же, испорченная одежда может очень сильно расстроить. Так что лучше потратить несколько минут и отсортировать вещи.