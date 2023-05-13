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Малобюджетные фильмы, которые неожиданно для всех собрали огромную кассу


Малобюджетные фильмы, которые неожиданно для всех собрали огромную кассу

Как бы поменьше вложить да побольше получить – этим принципом руководствуются не только экономные домохозяйки, но и воротилы кинобизнеса. Иногда такая экономия не срабатывает, и фильмы проваливаются в прокате. Но случаются и обратные ситуации – кино, снятое начинающими режиссерами и с участием молодых никому не известных актеров вдруг «выстреливает» и становится культовым. Ведь главное – это оригинальная идея и хорошая команда, которая получает настоящее удовольствие от работы. А вместе с ними – и зритель. Сегодня мы сделали подборку именно таких малобюджетных картин, которые не только принесли солидный куш, но и прославили их создателей.

«Безумный Макс», 1979 год


Малобюджетные фильмы, которые неожиданно для всех собрали огромную кассу

«Безумный Макс», 1979 год


Трудно поверить, что в этом малобюджетном фильме главную роль сыграл сам Мел Гибсон. Тем не менее, это так – в 1979 году начинающий актер еще не просил сумасшедших гонораров (за участие в съемках он получил лишь 15 тысяч долларов), да и картина была всего лишь третьей в его кинокарьере. Этот фильм кинокритики до сих пор называют одним из лучших произведений в стиле дизельпанк. А история ее создания невероятно проста. Однажды доктор Джордж Миллер, который долгое время работал врачом на скорой помощи и насмотрелся последствий дорожных аварий, встретился с начинающим кинооператором и продюсером Байроном Кеннеди. Также в качестве идеи вдохновения была выбрана статья американского журналиста Джеймса Маккаусланда, в которой рассказывалось об автомобильной культуре Австралии и проблемах мировой топливной промышленности.

Миллер поначалу хотел поднять в картине тему огромного числа дорожных аварий из-за того, что качество дорог не соответствует высоким скоростям современных машин. Маккаусланд дополнил ее тезисом о том, что для гонщиков транспортное средство – единственный смысл жизни. Плюс «нефтяное эмбарго» 1973 года и драки в очередях за право заправки бака – вот и сложилась общая концепция боевика. Из-за того, что бюджет был очень уж минимальным, главный сценарист Маккаусланд получил за год работы над сценарием всего 3500 долларов, и ему приходилось совмещать основную работу в издательстве с этой.

Он работал над сценарием по вечерам, а рано утро к нему приходил Миллер для того, чтобы обсудить будущие страницы. Для съемок многие машины были им выделены бесплатно, в работе использовались муляжи, а группа бандитов – это местные байкеры, которым понравилась идея фильма и возможность прославиться. Примечательно, что даже заключительный монтаж и работу со звуком молодые постановщики осуществляли буквально на кухне. Тем не менее фильм был удостоен премий за лучший сценарий, звук и музыку.

А его герои стали культовыми – отсылки к фильму использовали в видеоиграх, музыкальных клипах, мультфильмах, а в Калифорнии даже проводится ежегодный фестиваль на тематику фильма. Итак, бюджет – 300 тыс., сборы – более 100 млн.долларов.

«Музыкант», 1982 год


Малобюджетные фильмы, которые неожиданно для всех собрали огромную кассу

«Музыкант», 1982 год

Это именно тот фильм, после окончания работы над которым к режиссеру Роберту Родригесу пришла известность. Картина обошлась создателю всего лишь 7 тысяч долларов, которые молодой Родригес заработал сам. Он участвовал в экспериментах медицинской лаборатории, занимающейся разработкой лекарств. На первом показе этого боевика в рамках международного кинофестиваля в Торонто Родригес встретился с Квентином Тарантино. Впоследствии это знакомство переросло в крепкую дружбу и сотрудничество.

Картина повествует о приключениях музыканта-гитариста, приехавшего найти счастье и удачу в небольшом мексиканском городке. По иронии судьбы туда же приезжает и профессиональный убийца, привыкший прятать свое оружие в футляре для музыкального инструмента. Местные мафиози начинают охоту, но по ошибке выслеживают не того «музыканта». В фильме также присутствует любовь, гангстерский юмор, драма – все, что необходимо, чтоб попасть в Национальный реестр фильмов, имеющих культурное, историческое и эстетическое значение».



При минимальных затратах, которые объясняются авторством Родригеса как сценариста, режиссера, оператора и продюсера, картина собрала более двух миллионов долларов и стала первой частью знаменитой «мексиканской трилогии» («Музыкант», «Отчаянный», «Однажды в Мексике»).

«Клуб «Завтрак», 1985 год


Малобюджетные фильмы, которые неожиданно для всех собрали огромную кассу

«Клуб «Завтрак», 1985 год

Подростковая комедия, которая, тем не менее, благодаря своему глубокому смыслу смогла приобрести статус культовой в молодежной среде. Именно подражая ей следующие десятилетия снимались фильмы в этом жанре, молодые актеры прославились, а музыкальная тема, написанная специально для фильма, приобрела популярность. И все это благодаря сотруднику рекламного агентства Джону Хьюзу и его команде. Начинающий сценарист несколько лет уже создавал удачные юмористические скетчи, и теперь решил попробовать себя в качестве режиссера.

В него поверила тоже молодая кинокомпания A&M Films, и выделила 1 млн. долларов бюджета. В качестве исполнителей подбирались малоизвестные актеры, а местом съемок был выбран спортзал заброшенной школы, который стилизовали списанными книгами под читальный зал библиотеки. В картине также был снят автомобиль режиссера, так как на аренду дорогого BMW денег не было. На съемочной площадке царил дух свободы – актерам разрешалось импровизировать, в перерывах звучала современная музыка, а Джон Хьюз поддерживал живую атмосферу молодежной тусовки, сам одеваясь в яркую толстовку, джинсы и кроссовки.

К тому же, так как согласно законодательству несовершеннолетним актерам нельзя было работать более 4-х часов в день, режиссер часто приглашал их в свой дом - они много общались и сошлись на любви к британской поп-культуре. В итоге получилась необычная молодежная картина, которая неожиданно заработала более 51 млн. долларов. Как отметили кинокритики, ленте удалось выделиться смелым отходом от стереотипов в изображении подростков и их окружения, запомниться нерядовой режиссурой, монтажом, а также живыми диалогами настоящей молодежи с улиц.

«Паранормальное явление», 2009 год


Малобюджетные фильмы, которые неожиданно для всех собрали огромную кассу

«Паранормальное явление», 2009 год

Фильм ужасов, снятый в псевдодокументальной манере, по меркам Голливуда обошелся создателю в сущие копейки. Вдумайтесь сами – при бюджете в 15 тыс. долларов его кассовые сборы составили 193 млн. долларов. Просто финансовый феномен: прибыль превзошла производственный бюджет почти в 13 тысяч раз! И снова экономия на операторе, сценаристе, продюсере и режиссере - всю работу сделал начинающий режиссер Орен Пели. Кстати, и на декорациях тоже не затрачивались, ведь съемки происходили в собственном доме Орена и длились неделю.

В картине всего двое действующих лиц – молодожены, поселившиеся в странном особняке и решившие снять на камеру Нечто, которое странствует по жилищу и пугает их непонятными звуками. Экспериментальный хоррор стал сенсацией, а ведь первое время его показывали в ограниченном числе американских кинотеатров. Да и за права на прокат компания Paramount заплатила поскромному, оценив фильм и сиквелы в 350 тысяч долларов.

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Малобюджетные фильмы, которые неожиданно для всех собрали огромную кассу

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Малобюджетные фильмы, которые неожиданно для всех собрали огромную кассуПодписаться на мой Instagram
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