Малобюджетные фильмы, которые неожиданно для всех собрали огромную кассу

Как бы поменьше вложить да побольше получить – этим принципом руководствуются не только экономные домохозяйки, но и воротилы кинобизнеса. Иногда такая экономия не срабатывает, и фильмы проваливаются в прокате. Но случаются и обратные ситуации – кино, снятое начинающими режиссерами и с участием молодых никому не известных актеров вдруг «выстреливает» и становится культовым. Ведь главное – это оригинальная идея и хорошая команда, которая получает настоящее удовольствие от работы. А вместе с ними – и зритель. Сегодня мы сделали подборку именно таких малобюджетных картин, которые не только принесли солидный куш, но и прославили их создателей.
«Безумный Макс», 1979 год
«Безумный Макс», 1979 год
Трудно поверить, что в этом малобюджетном фильме главную роль сыграл сам Мел Гибсон. Тем не менее, это так – в 1979 году начинающий актер еще не просил сумасшедших гонораров (за участие в съемках он получил лишь 15 тысяч долларов), да и картина была всего лишь третьей в его кинокарьере. Этот фильм кинокритики до сих пор называют одним из лучших произведений в стиле дизельпанк. А история ее создания невероятно проста. Однажды доктор Джордж Миллер, который долгое время работал врачом на скорой помощи и насмотрелся последствий дорожных аварий, встретился с начинающим кинооператором и продюсером Байроном Кеннеди. Также в качестве идеи вдохновения была выбрана статья американского журналиста Джеймса Маккаусланда, в которой рассказывалось об автомобильной культуре Австралии и проблемах мировой топливной промышленности.
Миллер поначалу хотел поднять в картине тему огромного числа дорожных аварий из-за того, что качество дорог не соответствует высоким скоростям современных машин. Маккаусланд дополнил ее тезисом о том, что для гонщиков транспортное средство – единственный смысл жизни. Плюс «нефтяное эмбарго» 1973 года и драки в очередях за право заправки бака – вот и сложилась общая концепция боевика. Из-за того, что бюджет был очень уж минимальным, главный сценарист Маккаусланд получил за год работы над сценарием всего 3500 долларов, и ему приходилось совмещать основную работу в издательстве с этой.
Он работал над сценарием по вечерам, а рано утро к нему приходил Миллер для того, чтобы обсудить будущие страницы. Для съемок многие машины были им выделены бесплатно, в работе использовались муляжи, а группа бандитов – это местные байкеры, которым понравилась идея фильма и возможность прославиться. Примечательно, что даже заключительный монтаж и работу со звуком молодые постановщики осуществляли буквально на кухне. Тем не менее фильм был удостоен премий за лучший сценарий, звук и музыку.
А его герои стали культовыми – отсылки к фильму использовали в видеоиграх, музыкальных клипах, мультфильмах, а в Калифорнии даже проводится ежегодный фестиваль на тематику фильма. Итак, бюджет – 300 тыс., сборы – более 100 млн.долларов.
«Музыкант», 1982 год
«Музыкант», 1982 год
Это именно тот фильм, после окончания работы над которым к режиссеру Роберту Родригесу пришла известность. Картина обошлась создателю всего лишь 7 тысяч долларов, которые молодой Родригес заработал сам. Он участвовал в экспериментах медицинской лаборатории, занимающейся разработкой лекарств. На первом показе этого боевика в рамках международного кинофестиваля в Торонто Родригес встретился с Квентином Тарантино. Впоследствии это знакомство переросло в крепкую дружбу и сотрудничество.
Картина повествует о приключениях музыканта-гитариста, приехавшего найти счастье и удачу в небольшом мексиканском городке. По иронии судьбы туда же приезжает и профессиональный убийца, привыкший прятать свое оружие в футляре для музыкального инструмента. Местные мафиози начинают охоту, но по ошибке выслеживают не того «музыканта». В фильме также присутствует любовь, гангстерский юмор, драма – все, что необходимо, чтоб попасть в Национальный реестр фильмов, имеющих культурное, историческое и эстетическое значение».
При минимальных затратах, которые объясняются авторством Родригеса как сценариста, режиссера, оператора и продюсера, картина собрала более двух миллионов долларов и стала первой частью знаменитой «мексиканской трилогии» («Музыкант», «Отчаянный», «Однажды в Мексике»).
«Клуб «Завтрак», 1985 год
«Клуб «Завтрак», 1985 год
Подростковая комедия, которая, тем не менее, благодаря своему глубокому смыслу смогла приобрести статус культовой в молодежной среде. Именно подражая ей следующие десятилетия снимались фильмы в этом жанре, молодые актеры прославились, а музыкальная тема, написанная специально для фильма, приобрела популярность. И все это благодаря сотруднику рекламного агентства Джону Хьюзу и его команде. Начинающий сценарист несколько лет уже создавал удачные юмористические скетчи, и теперь решил попробовать себя в качестве режиссера.
В него поверила тоже молодая кинокомпания A&M Films, и выделила 1 млн. долларов бюджета. В качестве исполнителей подбирались малоизвестные актеры, а местом съемок был выбран спортзал заброшенной школы, который стилизовали списанными книгами под читальный зал библиотеки. В картине также был снят автомобиль режиссера, так как на аренду дорогого BMW денег не было. На съемочной площадке царил дух свободы – актерам разрешалось импровизировать, в перерывах звучала современная музыка, а Джон Хьюз поддерживал живую атмосферу молодежной тусовки, сам одеваясь в яркую толстовку, джинсы и кроссовки.
К тому же, так как согласно законодательству несовершеннолетним актерам нельзя было работать более 4-х часов в день, режиссер часто приглашал их в свой дом - они много общались и сошлись на любви к британской поп-культуре. В итоге получилась необычная молодежная картина, которая неожиданно заработала более 51 млн. долларов. Как отметили кинокритики, ленте удалось выделиться смелым отходом от стереотипов в изображении подростков и их окружения, запомниться нерядовой режиссурой, монтажом, а также живыми диалогами настоящей молодежи с улиц.
«Паранормальное явление», 2009 год
«Паранормальное явление», 2009 год
Фильм ужасов, снятый в псевдодокументальной манере, по меркам Голливуда обошелся создателю в сущие копейки. Вдумайтесь сами – при бюджете в 15 тыс. долларов его кассовые сборы составили 193 млн. долларов. Просто финансовый феномен: прибыль превзошла производственный бюджет почти в 13 тысяч раз! И снова экономия на операторе, сценаристе, продюсере и режиссере - всю работу сделал начинающий режиссер Орен Пели. Кстати, и на декорациях тоже не затрачивались, ведь съемки происходили в собственном доме Орена и длились неделю.
В картине всего двое действующих лиц – молодожены, поселившиеся в странном особняке и решившие снять на камеру Нечто, которое странствует по жилищу и пугает их непонятными звуками. Экспериментальный хоррор стал сенсацией, а ведь первое время его показывали в ограниченном числе американских кинотеатров. Да и за права на прокат компания Paramount заплатила поскромному, оценив фильм и сиквелы в 350 тысяч долларов.
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