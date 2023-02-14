Если вы до сих пор не решили, куда отправитесь в отпуск этим летом, наш вам совет: поезжайте в Хорватию, ведь именно в этой стране находится пляж, занявший первую строчку в рейтинге лучших пляжей Европы «Best Beach in Europe 2016», составляемом организацией European Best Destinations.
Пляж Стинива на острове Вис в Хорватии, названный лучшим пляжем Европы.
Кристально чистые воды, белый песок и живописные отвесные утёсы не оставляют сомнений: Стинива по праву занимает первую строчку в рейтинге лучших пляжей Европы.
На остров Вис отходит паром из гавани в хорватском городе Сплит. Путешествие занимает два часа.
На пляж можно добраться пешком по крутой узкой тропе или на катере из находящейся неподалёку бухты Рукавац.
Стинива находится в стороне от переполненных туристами пляжей Хорватии.
Пляж Стинива находится на южном побережье острова Вис недалеко от посёлка Жужец.
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Добро пожаловать в рай: назван лучший пляж Европы
Если вы до сих пор не решили, куда отправитесь в отпуск этим летом, наш вам совет: поезжайте в Хорватию, ведь именно в этой стране находится пляж, занявший первую строчку в рейтинге лучших пляжей Европы «Best Beach in Europe 2016», составляемом организацией European Best Destinations.
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