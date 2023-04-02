Посмотрите, что происходит с ледниками Арктики в наше время

Арктика долгое время оставалась для людей загадкой. Но проведенные за последнее столетие исследования раскрыли множество из них.



Шведский журналист Кристиан Осланд нашел в архивах Норвежского полярного института самые первые фотографии Арктики и провел их сравнительный анализ с современными снимками. Современные фото сделаны с тех же местах и с теми же ракурсами, что и старые, но разница между ними невероятно огромна!

















источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram