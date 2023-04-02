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Посмотрите, что происходит с ледниками Арктики в наше время

Арктика долгое время оставалась для людей загадкой. Но проведенные за последнее столетие исследования раскрыли множество из них.

Шведский журналист Кристиан Осланд нашел в архивах Норвежского полярного института самые первые фотографии Арктики и провел их сравнительный анализ с современными снимками. Современные фото сделаны с тех же местах и с теми же ракурсами, что и старые, но разница между ними невероятно огромна!

Посмотрите, что происходит с ледниками Арктики в наше время



Посмотрите, что происходит с ледниками Арктики в наше время

Посмотрите, что происходит с ледниками Арктики в наше время

Посмотрите, что происходит с ледниками Арктики в наше время

Посмотрите, что происходит с ледниками Арктики в наше время

Посмотрите, что происходит с ледниками Арктики в наше время

Посмотрите, что происходит с ледниками Арктики в наше времяисточник


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Посмотрите, что происходит с ледниками Арктики в наше время

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Посмотрите, что происходит с ледниками Арктики в наше времяПодписаться на мой Instagram

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