Посмотрите, что происходит с ледниками Арктики в наше время

Арктика долгое время оставалась для людей загадкой. Но проведенные за последнее столетие исследования раскрыли множество из них.
Шведский журналист Кристиан Осланд нашел в архивах Норвежского полярного института самые первые фотографии Арктики и провел их сравнительный анализ с современными снимками. Современные фото сделаны с тех же местах и с теми же ракурсами, что и старые, но разница между ними невероятно огромна!
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Арктика долгое время оставалась для людей загадкой. Но проведенные за последнее столетие исследования раскрыли множество из них.
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