Для чего амбициозный правитель Цинь Шихуань создал себе Терракотовую армию

Терракотовая армия /Фото:postila.ru

Император Цинь Шихуань/Фото:allsever.ru

Древний Китай /Фото:stranabolgariya.ru

Раньше они были цветными /Фото:tourweek.ru

Раскопки терракотовой армии /Фото:fotostrana.ru

Было найдено не сразу всё /Фото:magmer.ru

Колесница /Фото:dzen.ru

Журавль /Фото:aet.ru

Фигуры очень большие /Фото:flectone.ru

Невероятные масштабы /Фото:w-dog.ru