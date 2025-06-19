Для чего амбициозный правитель Цинь Шихуань создал себе Терракотовую армию

Терракотовая армия, одно из самых впечатляющих открытий двадцатого века, является удивительной коллекцией из более чем восьми тысяч реалистичных фигур солдат, коней и защитников, захороненных вместе с Цинь Шихуанем, первым императором Китая, в III веке до нашей эры. Эти статуи были созданы для защиты императора в загробной жизни или возможно, чтобы помочь осуществить его амбиции в будущих жизнях, и могут символизировать мощь и силу одной из первых централизованных империй в истории. В настоящее время ученые продолжают спорить о назначении этих удивительных скульптур.
Терракотовая армия /Фото:postila.ru
Цинь Шихуань, основатель династии Цинь и первый император объединённого Китая, начал строительство своей гробницы около 246 года до н. э. после того, как он пришёл к власти. Исследования показывают, что создание терракотовой армии заняло примерно 38 лет и привлекло десятки тысяч рабочих рук, включая мастеров по работе с камнем, солдат и заключённых. Название она приобрела из-за материала, из которого сделаны статуи воинов.
Мастера использовали местную глину для создания фигур, которые затем обжигались для увеличения прочности. Последние анализы материалов, из которых изготовлены статуи, показывают, что даже после обжига в глине остаются частицы пыльцы растений. Изучение этой пыльцы позволяет сделать вывод, что статуи были изготовлены в различных областях огромной империи Цинь Шихуанди и затем доставлены на гору Лишань.
Император Цинь Шихуань/Фото:allsever.ru
Каждая фигура имеет уникальные черты лица и детали, что делает их настоящими произведениями искусства. Ноги, руки, тела и головы статуй были изготовлены по отдельности, после чего всё собиралось на месте. Многие из рабочих погибли во время строительства, а некоторых казнили, чтобы сохранить конфиденциальность местонахождения гробницы и её сокровищ.
Во времена своего правления император Цинь Шихуанди завоевал шесть царств на территории Китая, уничтожив всех военных. Он боялся мести со стороны побежденных и опасался, что они будут преследовать его даже после смерти. Однако, сумел вывести страну из двухсотлетнего периода «Воюющих Царств» и стал первым в истории правителем объединенного Китая.
Древний Китай /Фото:stranabolgariya.ru
Именно поэтому он приказал создать Терракотовую армию, которая должна была служить для его защиты в загробной жизни. Армия была размещена таким образом, чтобы смотреть на восток — направление, откуда предположительно могли прийти его враги.
Статуи состоят из нескольких групп, каждая из которых имеет своё назначение. Основная часть армии разделена на командиров, пехоту и кавалерию, что отражает военную структуру того времени. Особое место среди фигур занимают колесницы и лошади, дополняющие общий ансамбль и создающие иллюзию реальной армии, готовой отстаивать своего правителя.
Раньше они были цветными /Фото:tourweek.ru
В 1974 году местные фермеры, копая колодец в городе Сиане, случайно обнаружили Терракотовую армию — каменные скульптуы, которые впоследствии поразил всех. Археологи быстро прибыли на место и начали исследовать эту удивительную находку.
Изначально историки с трудом определили период, к которому относились найденные глиняные воины и одиннадцать коридоров подземных галерей.
Раскопки терракотовой армии /Фото:fotostrana.ru
Армия находится в нескольких хранилищах, и несмотря на огромный временной плат тщательных реставраций, около двух тысяч фигур остаются ещё невыкопанными. Это стало предметом постоянного изучения, как для археологов, так и для историков. Подходы к раскопкам и сохранению артефактов обсуждаются среди специалистов, чья работа призвана предотвратить дальнейшее разрушение исторических объектов из-за воздействия окружающей среды.
Терракотовые статуи не всегда были такими, как их видят туристы, когда-то они были очень ярко и разнообразно окрашены. Во время раскопок краска, подверженная сухому воздуху, скручивалась и отслаивалась, и всего за пять минут следы её просто исчезали. Однако, в ходе раскопок Терракотовой армии, археологи обнаружили около 40 000 единиц бронзового оружия, включая боевые топоры, арбалеты, стрелы и копья. Несмотря на более чем двухтысячелетнее пребывание под землей, оружие терракотовой армии прошло испытание временем без потери первоначального вида и без признаков коррозии.
Было найдено не сразу всё /Фото:magmer.ru
Терракотовая армия стала не только ценным историческим свидетельством, но и объектом глобального интереса и культурного наследия. В 1987 году эта находка была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что привлекло туристов со всего мира, стремящихся увидеть это уникальное историческое достояние. В настоящее время терракотовая армия остаётся одним из главных туристических мест в Китае и символом величия древних китайских цивилизаций.
Каждая фигура была уникальна, терракотовые воины, лошади, колесницы и сама гробница императора занимают обширную территорию, простирающуюся на площади более 50 квадратных километров. Внутри гробницы расположены залы с воинами, кавалерией, пехотой, высокопоставленными офицерами и колесницами, представляющими собой центр управления.
Колесница /Фото:dzen.ru
Помимо восьми тысяч воинов, в трёх залах находится 130 колесниц, 520 лошадей, и 150 кавалерийских коней, большинство из которых погребены возле мавзолея. Там также присутствуют невоенные статуи: акробаты, силовики и музыканты. Есть журавли, бронзовые утки, другие животные и птицы. Несмотря на то, что существует всего восемь разновидностей солдатской формы, каждый воин имеет свои собственные черты и выражение лица, причёску и рост. Однако есть также четвертый зал, который остается пустым, делая гробницу незавершенной. Весили животные около двухсот кг, а воины – более ста тридцати, при росте под два метра, существуют мнения, что это прототипы реальных людей.
Это также отражает иерархию китайской армии того времени: от генералов до простых солдат и даже колесниц. Таким образом, терракотовая армия стала не только выражением веры в загробную жизнь, но и выдающимся произведением искусства и ремесла своего времени. Подобная грандиозная идея также могла быть вдохновлена существующими тогда традициями почитания предков и предвосхищала дальнейшие представления о загробной жизни в китайской культуре.
Журавль /Фото:aet.ru
Гробница императора Цинь Шихуанди остается не раскопанной до сих пор, несмотря на то, что Терракотовая армия была обнаружена более сорока лет назад. Ученые историки выражают опасения относительно сохранности гробницы императора, отмечая, что в настоящее время нет современных технологий, способных открыть мавзолей без ущерба для его содержимого.
Особую тревогу вызывает возможное загрязнение гробницы ртутью. Ртуть является одним из наиболее ядовитых химических элементов, хотя древние китайцы считали ее эликсиром бессмертия. Император Цинь регулярно употреблял ртутные препараты в надежде на вечную жизнь, что, вероятно, привело к его преждевременной кончине в сорок восемь лет. Существуют описания погребального комплекса Терракотовой армии, в которых упоминаются так называемые «ручьи и моря ртути» около гробницы. Научные исследования подтвердили высокий уровень ртути в близлежащей местности.
Фигуры очень большие /Фото:flectone.ru
Стены саркофага огорожены бронзовыми стенами, а внутри находятся реплики дворцов, фигуры чиновников и воинов всех рангов, а также ценные артефакты и драгоценности. Мастера создали специальные луки, которые будут самостоятельно стрелять в тех, кто попытается проникнуть в усыпальницу. На потолке изображена картина неба, а на полу - контуры земли, пересеченные сотней рек, которые и заполнены ртутью.
Невероятные масштабы /Фото:w-dog.ru
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