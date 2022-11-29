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Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Перед вами серия снимков, которую фотограф Майкл Хьюз (Michael Hughes) собирает с 1999 года. Куда бы фотограф ни приехал, он тут же приступает к поиску подходящих дешевых сувениров, чтобы сфотографировать их на фоне местных туристических достопримечательностей для своей коллекции.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Пизанская башня в Италии.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Эйфелева башня в Париже.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Пенал для карандашей в виде лондонского двухэтажного красного автобуса.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Часовая башня Биг-Бен в Лондоне.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Статуя Свободы в Нью-Йорке.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Пресс-папье в виде пирамиды в Каире, Египет.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Площадь Пьяцца-дель-Кампо в Сиене, изображенная на дне стеклянной пепельницы.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Триумфальная арка на площади Шарля де Голля в Париже.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Большой Будда в Самуи, Таиланд.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Церковь в Карпаче, Польша.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Нью-йоркское такси.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Переход через Эбби-Роуд в Лондоне на обложке альбома группы The Beatles.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Санта Каталина, Гватемала.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Ворота Индии в Мумбаи.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Тематический парк Sea World в Валенсии, Испания.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Музей Trabi-Museum в Берлине.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Масса-Мариттима, Италия.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Фонтан Маджоре в Перудже, Италия.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Версальский дворец во Франции.

Туристические достопримечательности, заслонённые своими дешевыми копиями

Мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско.

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