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Важно знать: помощь при сердечном приступе и других болезнях сердца

Практически ни один человек не знает, что нужно делать при сердечном приступе. Возникает паника и максимум, что удается — это вызвать врача.

А если вы находитесь в одиночестве, без посторонней помощи?

Важно знать: помощь при сердечном приступе и других болезнях сердца

Предполагая, что ближайшая больница находится в нескольких часах езды и нет никого вокруг, чтобы помочь, что бы вы сделали?

Некоторые люди проходят обучение на специальных курсах, чтобы уметь поддержать жизнь пострадавшего и оказать необходимую первую помощь жертвам, при различных видах дорожно-транспортных происшествий, до того как прибудет «скорая».

Но, вероятнее всего, вы никогда не узнавали и не задавались вопросами о том, какие существуют методы и способы, для того чтобы можно было как спасти себя, без посторонней помощи.

Вот основные симптомы сердечного приступа, которые проявляются у большинства людей:


— невыносимая боль в груди (боль в основном с левой стороны тела: в руке, в лопатке, шеи. Боль при этом продолжительная и может носить давящий, режущий, ноющий и жгучий характер.)

— одышка и затруднённое дыхание (появляется слабость, учащенное сердцебиение, может быть потливость.)

— Изжога

У вас есть только 10 секунд до потери сознания. И это, безусловно, время на золото!

Вот как вы должны действовать:


1. Не паникуйте.

Мы знаем, что это очень трудно, но сохранять спокойствие очень необходимо.
Начинайте кашлять неоднократно и очень медленно.

2. Сделайте глубокий вдох между каждым кашлем.

Поймите, что кашель должен быть глубоким и продолжительным. Почему вы должны спровоцировать кашель? Дело в том, что приступ кашля, вызывает движение диафрагмы.

3. Вдох и кашель должны повторяться каждые две секунды без перерывов.

Делайте это до тех пор, пока получите помощь врача или до тех пор, когда сердце успокоится. Глубокое дыхание, помогает доставить кислород в легкие.

Кашель заставляет сжиматься сердце, тем самым способствует циркуляции крови. Такое давление на сердце, полезно для восстановления и стабилизации сердечных ударов.

Следуя этим рекомендациям, ваши шансы выжить очень высоки.

Даже, если вы молоды и вы моложе 30 лет, не игнорируйте эту информацию, так как от сердечного приступа, не застрахован никто.

К сожалению, со стрессом, экологией и плохим питанием современного общества, сердечные приступы стали обычным делом в любом возрасте.

Это очень важная информация. Поделитесь ею с друзьями и близкими, и вы поможете спасти жизни.



И еще немного полезной информации.

Чем различается тахикардия и аритмия или это одно и то же?


В нормальном состояние сердце бьется в спокойном ритме.

Но под действием различных факторов слаженная работа человеческого «мотора» может нарушаться, в результате чего может развиваться аритмия или тахикардия.

Многие путают эти понятия, а между тем эти состояния существенно отличаются друг от друга. При тахикардии наблюдается учащение частоты сокращений, а при аритмии – ритм становится нерегулярным.

Важно знать: помощь при сердечном приступе и других болезнях сердца

И аритмия, и тахикардия – это состояния, которые являются весьма опасными для здоровья, так как они указывают на то, что у человека имеются проблемы с сердцем.

Опасность для здоровья – это то, что объединяет эти понятия, но между ними есть и существенная разница. Так, тахикардия характеризуется учащением, а аритмия нерегулярностью ритмов сокращений.

Определение понятий


Прежде всего стоит разобраться, что подразумевается под терминами, которыми обозначают названия заболеваний.

Тахикардией называют патологию, при которой сердечная мышца начинает сокращаться с повышенной скоростью – 90 и более сокращений в минуту.

Совет! Нормальной скоростью сокращений принято считать от 60 до 80 сокращений в минуту.

Причиной повышения скорости сокращения является появление очага, продуцирующего нервные импульсы, оказывающие влияние на сердечную мышцу.

В результате воздействия на миокард происходит учащение сокращений. Выраженность тахикардии зависит от расположения и обширности патологического очага.

А под термином аритмия подразумевается сбои в нормальной последовательности сокращений, то есть нарушения ритмичности сокращений. Разница между этими двумя нарушениями работы сердца заключается не только в механизме проявления.

ВАЖНО! Совершенно различным является и лечение описанных патологий. Поэтому ни в коем случае нельзя пытаться лечить болезни сердца по рекомендации соседки или по статьям в газетах.

При появлении признаков этих заболеваний, необходимо обратится к врачу.

Важно знать: помощь при сердечном приступе и других болезнях сердца

Разница в терапии различных нарушений порядка сокращений сердечной мышцы заключается не только в дозировке лекарства, но и в том, что для коррекции состояний требуются препараты из разных групп.

Совет! Некоторым больным ставится диагноз – тахиаритмия. При этом состоянии отмечаются проявления обеих форм нарушения сердечных сокращений – учащенность и асинхронность.

Причины


Нарушения частоты и ритмов сердца провоцируется одними и теми же причинами. Это изменения, которые происходят внутри сердечной мышцы, либо внешние факторы, которые оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему.

Чаще всего, нарушения связаны со следующими факторами:

♦ повышенным артериальным давлением;

♦ плохим кровоснабжением миокарда;

♦ воздействием на сердечную мышцу токсинов или инфекций;

♦ изменением соотношения в крови таких микроэлементов как калий, магний и кальций;

♦ заболеваниями сердца и сосудов воспалительного характера;

♦ гипоксией, то есть недостаточным поступлением кислорода;

♦ различными расстройствами центральной нервной системы (инсультом, опухолями мозга, травмами головы и пр.);

♦ эндокринными расстройствами, то есть сбоями в выработке гормонов;

♦ изменения показателей свертываемости крови.

Важно знать: помощь при сердечном приступе и других болезнях сердца

Совет! В группу риска по развитию нарушений ритмов и частоты сокращений сердечной мышцы попадают люди, которые в прошлом перенесли операцию на сердце, а также пациенты с патологическими изменениями в грудном отделе позвоночника.

Клиника


Клинические проявления нарушений ритмов и частоты сокращений сердца схожи, поэтому самостоятельно определить вид патологии практически невозможно.

Диагноз ставится врачом после проведения обследований. Если нарушения в работе сердца серьезные, то больные предъявляют следующие жалобы:

♦ ощущение, что сердце «хочет выпрыгнуть из груди»;

♦ чувство слабости, быструю утомляемость;

♦ появление отдышки;

♦ обмороки;

♦ головокружения;

♦ ощущение сдавливания и боли в груди.

Как проходит обследование?


Важно знать: помощь при сердечном приступе и других болезнях сердца

Чтобы поставить диагноз, недостаточно выслушать жалобы пациента. Необходимо провести комплексное исследование, поставить диагноз и назначить адекватное лечение.

Основным исследованием является снятие электрокардиограммы, с его помощью можно легко отличить тахикардию и аритмию, а также выявить другие патологии.

Совет! Снятие электрокардиограммы – информативное и довольно простое исследование, которое нужно регулярно проходить при профилактических обследованиях.

Это позволит своевременно выявить различные заболевания сердца.

При необходимости, врач может направить пациента и на другие варианты обследований – УЗИ сердца, ангиографию и пр. Дело в том, что в процессе диагностики важно не только выявить нарушения ритма сокращения сердечной мышцы, но и определить причину, которая их вызвала.

Только в этом случае можно будет подобрать эффективные препараты и проводимое лечение принесет результат.

Как лечить?


При выявлении любых сбоев в ритмах сердечных сокращений лечение назначается кардиологом. Подбираются препараты, которые могут устранить или компенсировать причину, вызывающую сбои в работе сердца.

Если выявлены нарушения в легкой степени, то пить лекарства может быть и не понадобиться. На ранней стадии бывает достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

♦ отказаться от курения и приема алкоголя;

♦ перестать пить крепко заваренный чай и кофе;

♦ прекратить пить энергетические коктейли, колу и другие напитки с содержанием кофеина;

♦ больше отдыхать;

♦ регулярно бывать на свежем воздухе.

♦ Кроме того, при нарушениях, проявляющихся в легкой степени, может быть назначено пить такие препараты, как:

настой или таблетки валерианы;
корвалол.

Если же нарушения значительны, потребуются более серьезные препараты и длительное лечение.

Лечение тахикардии


При тахикардии лечение должно быть направлено не только на нормализацию частоты сокращений, но и на устранение причины, которая их вызвала.

Поэтому необходимые лекарства могут быть назначены не только кардиологом, но и другими узкими специалистами, например эндокринологом, неврологом и пр.

Подбираются препараты индивидуально, по результатам проведенного обследования. Нужно обязательно регулярно пить таблетки и периодически проходить контрольное обследование для того чтобы оценить, насколько эффективным является лечение.

При необходимости врач подберет другие препараты или скорректирует дозу лекарства.

Важно знать: помощь при сердечном приступе и других болезнях сердца

Лечение аритмии


Адекватное лечение аритмии назначается строго индивидуально по результатам обследования. Ни в коем случае нельзя пить таблетки, которые посоветовали знакомые, так как такое отношение к собственному здоровью может окончиться плачевно.

Дело в том, что существуют разные виды аритмии, поэтому и препараты для лечения используются разные.

Врач подберет нужные лекарственные средства, которые нужно пить, не прерывая курса и периодически проходя контрольные обследования. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое лечение.

Итак, при аритмии и тахикардии ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

Дело в том, что эти состояния являются крайне опасными для здоровья, поэтому необходимо лечится под контролем медиков, периодически проходя контрольные обследования для оценки результатов предпринимаемых мер.

Это очень важная информация. Поделитесь ею с друзьями и близкими, и вы поможете спасти жизни.

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