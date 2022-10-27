Важно знать: помощь при сердечном приступе и других болезнях сердца

Практически ни один человек не знает, что нужно делать при сердечном приступе. Возникает паника и максимум, что удается — это вызвать врача.
А если вы находитесь в одиночестве, без посторонней помощи?
Предполагая, что ближайшая больница находится в нескольких часах езды и нет никого вокруг, чтобы помочь, что бы вы сделали?
Некоторые люди проходят обучение на специальных курсах, чтобы уметь поддержать жизнь пострадавшего и оказать необходимую первую помощь жертвам, при различных видах дорожно-транспортных происшествий, до того как прибудет «скорая».
Но, вероятнее всего, вы никогда не узнавали и не задавались вопросами о том, какие существуют методы и способы, для того чтобы можно было как спасти себя, без посторонней помощи.
Вот основные симптомы сердечного приступа, которые проявляются у большинства людей:
— невыносимая боль в груди (боль в основном с левой стороны тела: в руке, в лопатке, шеи. Боль при этом продолжительная и может носить давящий, режущий, ноющий и жгучий характер.)
— одышка и затруднённое дыхание (появляется слабость, учащенное сердцебиение, может быть потливость.)
— Изжога
У вас есть только 10 секунд до потери сознания. И это, безусловно, время на золото!
Вот как вы должны действовать:
1. Не паникуйте.
Мы знаем, что это очень трудно, но сохранять спокойствие очень необходимо. Начинайте кашлять неоднократно и очень медленно.
2. Сделайте глубокий вдох между каждым кашлем.
Поймите, что кашель должен быть глубоким и продолжительным. Почему вы должны спровоцировать кашель? Дело в том, что приступ кашля, вызывает движение диафрагмы.
3. Вдох и кашель должны повторяться каждые две секунды без перерывов.
Делайте это до тех пор, пока получите помощь врача или до тех пор, когда сердце успокоится. Глубокое дыхание, помогает доставить кислород в легкие.
Кашель заставляет сжиматься сердце, тем самым способствует циркуляции крови. Такое давление на сердце, полезно для восстановления и стабилизации сердечных ударов.
Следуя этим рекомендациям, ваши шансы выжить очень высоки.
Даже, если вы молоды и вы моложе 30 лет, не игнорируйте эту информацию, так как от сердечного приступа, не застрахован никто.
К сожалению, со стрессом, экологией и плохим питанием современного общества, сердечные приступы стали обычным делом в любом возрасте.
Это очень важная информация. Поделитесь ею с друзьями и близкими, и вы поможете спасти жизни.
И еще немного полезной информации.
Чем различается тахикардия и аритмия или это одно и то же?
В нормальном состояние сердце бьется в спокойном ритме.
Но под действием различных факторов слаженная работа человеческого «мотора» может нарушаться, в результате чего может развиваться аритмия или тахикардия.
Многие путают эти понятия, а между тем эти состояния существенно отличаются друг от друга. При тахикардии наблюдается учащение частоты сокращений, а при аритмии – ритм становится нерегулярным.
И аритмия, и тахикардия – это состояния, которые являются весьма опасными для здоровья, так как они указывают на то, что у человека имеются проблемы с сердцем.
Опасность для здоровья – это то, что объединяет эти понятия, но между ними есть и существенная разница. Так, тахикардия характеризуется учащением, а аритмия нерегулярностью ритмов сокращений.
Определение понятий
Прежде всего стоит разобраться, что подразумевается под терминами, которыми обозначают названия заболеваний.
Тахикардией называют патологию, при которой сердечная мышца начинает сокращаться с повышенной скоростью – 90 и более сокращений в минуту.
Совет! Нормальной скоростью сокращений принято считать от 60 до 80 сокращений в минуту.
Причиной повышения скорости сокращения является появление очага, продуцирующего нервные импульсы, оказывающие влияние на сердечную мышцу.
В результате воздействия на миокард происходит учащение сокращений. Выраженность тахикардии зависит от расположения и обширности патологического очага.
А под термином аритмия подразумевается сбои в нормальной последовательности сокращений, то есть нарушения ритмичности сокращений. Разница между этими двумя нарушениями работы сердца заключается не только в механизме проявления.
ВАЖНО! Совершенно различным является и лечение описанных патологий. Поэтому ни в коем случае нельзя пытаться лечить болезни сердца по рекомендации соседки или по статьям в газетах.
При появлении признаков этих заболеваний, необходимо обратится к врачу.
Разница в терапии различных нарушений порядка сокращений сердечной мышцы заключается не только в дозировке лекарства, но и в том, что для коррекции состояний требуются препараты из разных групп.
Совет! Некоторым больным ставится диагноз – тахиаритмия. При этом состоянии отмечаются проявления обеих форм нарушения сердечных сокращений – учащенность и асинхронность.
Причины
Нарушения частоты и ритмов сердца провоцируется одними и теми же причинами. Это изменения, которые происходят внутри сердечной мышцы, либо внешние факторы, которые оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему.
Чаще всего, нарушения связаны со следующими факторами:
♦ повышенным артериальным давлением;
♦ плохим кровоснабжением миокарда;
♦ воздействием на сердечную мышцу токсинов или инфекций;
♦ изменением соотношения в крови таких микроэлементов как калий, магний и кальций;
♦ заболеваниями сердца и сосудов воспалительного характера;
♦ гипоксией, то есть недостаточным поступлением кислорода;
♦ различными расстройствами центральной нервной системы (инсультом, опухолями мозга, травмами головы и пр.);
♦ эндокринными расстройствами, то есть сбоями в выработке гормонов;
♦ изменения показателей свертываемости крови.
Совет! В группу риска по развитию нарушений ритмов и частоты сокращений сердечной мышцы попадают люди, которые в прошлом перенесли операцию на сердце, а также пациенты с патологическими изменениями в грудном отделе позвоночника.
Клиника
Клинические проявления нарушений ритмов и частоты сокращений сердца схожи, поэтому самостоятельно определить вид патологии практически невозможно.
Диагноз ставится врачом после проведения обследований. Если нарушения в работе сердца серьезные, то больные предъявляют следующие жалобы:
♦ ощущение, что сердце «хочет выпрыгнуть из груди»;
♦ чувство слабости, быструю утомляемость;
♦ появление отдышки;
♦ обмороки;
♦ головокружения;
♦ ощущение сдавливания и боли в груди.
Как проходит обследование?
Чтобы поставить диагноз, недостаточно выслушать жалобы пациента. Необходимо провести комплексное исследование, поставить диагноз и назначить адекватное лечение.
Основным исследованием является снятие электрокардиограммы, с его помощью можно легко отличить тахикардию и аритмию, а также выявить другие патологии.
Совет! Снятие электрокардиограммы – информативное и довольно простое исследование, которое нужно регулярно проходить при профилактических обследованиях.
Это позволит своевременно выявить различные заболевания сердца.
При необходимости, врач может направить пациента и на другие варианты обследований – УЗИ сердца, ангиографию и пр. Дело в том, что в процессе диагностики важно не только выявить нарушения ритма сокращения сердечной мышцы, но и определить причину, которая их вызвала.
Только в этом случае можно будет подобрать эффективные препараты и проводимое лечение принесет результат.
Как лечить?
При выявлении любых сбоев в ритмах сердечных сокращений лечение назначается кардиологом. Подбираются препараты, которые могут устранить или компенсировать причину, вызывающую сбои в работе сердца.
Если выявлены нарушения в легкой степени, то пить лекарства может быть и не понадобиться. На ранней стадии бывает достаточно придерживаться следующих рекомендаций:
♦ отказаться от курения и приема алкоголя;
♦ перестать пить крепко заваренный чай и кофе;
♦ прекратить пить энергетические коктейли, колу и другие напитки с содержанием кофеина;
♦ больше отдыхать;
♦ регулярно бывать на свежем воздухе.
♦ Кроме того, при нарушениях, проявляющихся в легкой степени, может быть назначено пить такие препараты, как:
настой или таблетки валерианы;
корвалол.
Если же нарушения значительны, потребуются более серьезные препараты и длительное лечение.
Лечение тахикардии
При тахикардии лечение должно быть направлено не только на нормализацию частоты сокращений, но и на устранение причины, которая их вызвала.
Поэтому необходимые лекарства могут быть назначены не только кардиологом, но и другими узкими специалистами, например эндокринологом, неврологом и пр.
Подбираются препараты индивидуально, по результатам проведенного обследования. Нужно обязательно регулярно пить таблетки и периодически проходить контрольное обследование для того чтобы оценить, насколько эффективным является лечение.
При необходимости врач подберет другие препараты или скорректирует дозу лекарства.
Лечение аритмии
Адекватное лечение аритмии назначается строго индивидуально по результатам обследования. Ни в коем случае нельзя пить таблетки, которые посоветовали знакомые, так как такое отношение к собственному здоровью может окончиться плачевно.
Дело в том, что существуют разные виды аритмии, поэтому и препараты для лечения используются разные.
Врач подберет нужные лекарственные средства, которые нужно пить, не прерывая курса и периодически проходя контрольные обследования. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое лечение.
Итак, при аритмии и тахикардии ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.
Дело в том, что эти состояния являются крайне опасными для здоровья, поэтому необходимо лечится под контролем медиков, периодически проходя контрольные обследования для оценки результатов предпринимаемых мер.
Это очень важная информация. Поделитесь ею с друзьями и близкими, и вы поможете спасти жизни.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии