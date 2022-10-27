Важно знать: помощь при сердечном приступе и других болезнях сердца

Практически ни один человек не знает, что нужно делать при сердечном приступе. Возникает паника и максимум, что удается — это вызвать врача.



А если вы находитесь в одиночестве, без посторонней помощи?







Предполагая, что ближайшая больница находится в нескольких часах езды и нет никого вокруг, чтобы помочь, что бы вы сделали?



Некоторые люди проходят обучение на специальных курсах, чтобы уметь поддержать жизнь пострадавшего и оказать необходимую первую помощь жертвам, при различных видах дорожно-транспортных происшествий, до того как прибудет «скорая».



Но, вероятнее всего, вы никогда не узнавали и не задавались вопросами о том, какие существуют методы и способы, для того чтобы можно было как спасти себя, без посторонней помощи.



Вот основные симптомы сердечного приступа, которые проявляются у большинства людей:

Вот как вы должны действовать:

Чем различается тахикардия и аритмия или это одно и то же?

Определение понятий

Причины

Клиника

Как проходит обследование?

Как лечить?

Лечение тахикардии

Лечение аритмии