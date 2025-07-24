Немецкую овчарку любят миллионы, но не каждый знает о недостатках популярной породы

Немецкая овчарка пользуется большой популярностью среди отечественных собачников. При поверхностном знакомстве данная порода кажется очень умной, послушной и милой. Многие люди начитавшись положительных отзывов о породе принимают преждевременное решение о приобретении овчарки. Однако, проблема заключается в том, что «немец» отнюдь не так прост и мил, как может показаться.
1. (Не)здоровый аппетит
Аппетит как у слона. |Фото: nvkz-tub.ru.
Если кто-то думает, что немецкая овчарка – это небольшая собака, то он опасно заблуждается. Безусловно, «немец» далеко не самый крупный пес. Однако, взрослый кобель в лёгкую достигает 65 см в холке и набирает массу до 40 кг! При этом у овчарки практически нет жира. Это очень сухая, мускулистая и крайней сильная собака. Отсюда и соответствующий аппетит. Ест «немец» за двоих! Особенно в период взросления. Правильное питание собаки может обойтись в копеечку. Об этом стоит помнить, прежде чем заводить овчарку.
2. Повышенная активность
Активность из всех щелей. |Фото: grabfeldgau.com.
«Или ты меня развлекаешь, хозяин, или я развлеку себя сам!». Помните о том, что немецкая овчарка – это не просто служебная собака. Это в первую очередь пастушья собака. А значит она страшно активна на протяжении большей части своей жизни. Щенки овчарок – это не собаки, а стихийное бедствие. Если хотите держать породу в квартире или доме, нужно быть готовым к тому, что мелкие сорванцы попортят немало вещей. Когда же овчарка взрослеет, активности в ней меньше не становится… Поэтому для породы критически важны очень долгие прогулки с основательными физическими нагрузками.
3. Исключительная недоверчивость
Отнюдь не лапочка. |Фото: mykaleidoscope.ru.
Те, кто рассказывает о том, что немецкая овчарка исключительно агрессивна, все-таки сгущают краски. С другой стороны, нельзя не признать, что темперамент породы – это один из тех случаев, когда дыма без огня не бывает. Дело в том, что овчарка исключительно недоверчива по отношению к незнакомцам. Поэтому «спонтанная» агрессия в отношении окружающих и других животных отнюдь не невозможна. Как и многие другие крупные породы, немецкая овчарка нуждается в правильном воспитании и дрессуре. Только они помогут сформировать у собаки уравновешенный характер. При этом даже дрессированную овчарку настоятельно не рекомендуется оставлять с маленькими детьми.
4. Неправильное воспитание
Без правильной дрессировки никак. |Фото: macho-ster.com.
Часто приходится слышать, что овчарка – очень умная собака. С одной стороны, это действительно так. С другой стороны, следует добавить, что «немец» всегда себе на уме. Невоспитанные молодые собаки нередко сбегают от своих хозяев в «поисках приключений». Овчарка без правильной дрессуры – потенциально опасна для окружающих, в том числе для членов семьи. В купе с небывалой прожорливостью и врожденной гиперактивностью невоспитанный немец может наделать еще тех дел! Поэтому каждый, кто решает завести эту породу должен быть готов не только морально, но и материально к курсу интенсивной дрессировки с привлечением квалифицированного специалиста.
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