Лучшие растения-сидераты

Сидераты – это растения, которые помогают восстанавливать плодородие почвы. Их высаживают на участки до и после овощной (или любой другой) культуры. Самые известные среди огородников и дачников сидераты – это крестоцветные. У них есть свои преимущества среди других растений.

Это самые жизнеспособные и неприхотливые растения. Они не нуждаются в качественных почвах, им не важен их минеральный состав. Сидераты из семейства крестоцветных могут оздоровить любую почву. Их корневые выделения отпугивают многих известных вредителей (например, гороховую плодожорку и слизней), а также мешают развитию многих инфекционных болезней (например, фитофтороза).

К сожалению, они имеют один недостаток – это расположенность к таким же заболеваниям, какими болеет капуста. Но, соблюдая севооборот и чередуя посадку растений, этого можно избежать.

Сидераты семейства крестоцветных высаживают на участки, на которых будут расти баклажаны, помидоры, сладкий перец и картофель. Самыми популярными сидератами считаются салатная горчица, сурепица и редька.







Лучшие сидераты из семейства крестоцветных

Горчица

Рапс

Редька масличная

Сурепица (сурепка)

Семена горчицы можно приобрести в специализированных магазинах по приемлемым ценам. Они быстро всходят и хорошо набирают в росте.Высевать семена горчицы нужно в августе-сентябре месяце. Это однолетнее травянистое растение устойчиво к заморозкам (до 5 градусов мороза). На каждую сотку участка необходимо приблизительно 120 граммов семян.Горчица растет очень быстро. Срезать ее можно тогда, когда ее рост достигнет примерно 20 сантиметров в высоту. Все срезанные растения в дальнейшем используют для мульчирования почвы.С помощью горчицы происходит структурирование почвы на глубину до трех метров. Этот сидерат нормализует влаго- и воздухообмен почвы, не допускает ее промерзания в зимний период.Это растение плохо растет на глинистых и заболоченных почвах. Рапс холодоустойчивый, легко переживет небольшие морозы. Это высокое растение имеет очень длинные корни, которые помогают «брать» из почвы необходимые полезные вещества и превращать их в более легкую для усвоения растениями форму.На участок в одну сотку понадобится приблизительно 350 граммов семян. На каждые 50 граммов семян при посеве добавляют 150 граммов сухого песка.Срезать рапс можно будет уже через один месяц. За это время сидерат подрастет почти на 30 сантиметров.Этот однолетний сидерат имеет раскидистые ветви. Редька считается самым неприхотливым растением среди крестоцветных. Может отлично себя чувствовать как в засушливые периоды, так и при сильном снижении температуры воздуха. Отлично выносит теневые условия произрастания. Растет очень быстро и не дает развиваться никаким сорнякам, даже пырею.Редька растет практически на любых почвах, положительно реагирует на обильный полив, но в особенно жарких и знойных погодных условиях может при помощи корневой системы сама себе добыть необходимую влагу.На каждую сотку участка потребуется около четырехсот граммов семян. Перед началом посева их нужно смешать с высушенным песком. Семена высаживают после уборки урожая самых последних по срокам созревания культур. Этот сидерат так быстро растет, что успеет нарастить необходимую зеленую массу.Масличная редька идеально подходит для слабокислой почвы. Она отлично рыхлит ее верхний слой. В ее составе находятся такие полезные составляющие, как калий, азот и фосфор.Это самое распространенное растение, которое каждый знает с самого раннего детства. Оно растет везде, на самых разных почвах. Этот сидерат очень любит поливы. С каждым обильным поливом зеленая масса стремительно набирает силу, и растение быстро увеличивается в росте.Высевать семена можно до середины сентября. На одну сотку земли их потребуется примерно сто пятьдесят граммов. Необходимого роста сурепица достигает через полтора месяца. В ее составе содержится калий, азот и фосфор. Этот сидерат отлично обогащает почву.Помните, что процессу сидерации может помочь препарат с эффективными микроорганизмами. Достаточно будет проводить поливы с добавлением раствора ЭМ-препарата.