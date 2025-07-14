Как зонировать маленькую квартиру, чтобы использовать площадь по максимуму

Разграничить маленькую квартиру, чтобы в ней поместились все нужные зоны – это задача со звездочкой. Конечно, всегда можно возвести несколько картонных перегородок, но они сильно ограничивают и без того небольшое пространство.







Предлагаем более актуальные приемы зонирования, которые подойдут для однушек, студий и прочих малогабариток.

Идея 1: Перегородка

Идея 2: Ковер

Идея 3: Разные напольные покрытия

Идея 4: Раздвижные двери

Идея 5: Разные уровни потолка

Идея 6: Подиум

Идея 7: Акцентные обои

Идея 8: Штора

Идея 9: Диван в качестве разделителя

Самые популярные – стеклянные и реечные перегородкиЭто базовый прием, которым чаще всего пользуются дизайнеры. Он не самый дешевый, зато максимально эффективный, ведь после установки перегородки становится наглядно видно, где какая зона находится. Варианты из гипсокартона лучше сразу отмести, так как они громоздкие, массивные и «съедают» много пространства, а вот прозрачные и решетчатые модели идеально подойдут для небольшой площади. Они смотрятся легко, воздушно, не препятствуют попаданию естественного света в комнату. Боитесь, что стекло не даст нужное количество приватности? Можете затемнить его, сделать матовым или просто повесить занавеску.Популярный вариант – перегородка из деревянных реек. Они неплотно прилегают друг к другу за счет чего отлично пропускают свет и воздух. С такими конструкциями пространство не кажется перегруженным. Еще одно преимущество реек состоит в том, что вы легко можете подобрать цвет и ширину ламелей конкретно под свой интерьер. Если вам не нравится оттенок дерева, покрасьте их в любой цвет, который впишется в обстановку комнаты. А чтобы перегородка смотрелась более оригинально, можете встроить внутрь камин, телевизор, полки для книг.С помощью ковра выделили зону отдыхаЕсли размер комнаты или ее планировка не позволяют осуществить зонирование при помощи ширм, перегородок, мебели и прочих «физических» объектов, используйте ковер. Он станет настоящей палочкой-выручалочкой в том случае, если у вас кухня-гостиная и нужно отделить обеденную зону от зоны отдыха. Для своих целей используйте крупное изделие, которое по площади будет в два раза больше дивана. Такой ковер создаст островок мягкой зоны, отделяя ее от места, где вы трапезничаете.Выбирайте разные материалы для прихожей и гостиной, кухни и гостинойЕсли на этапе ремонта вы решили не только сделать перепланировку, но еще и убрать дверь, ведущую из коридора в гостиную, самое время подумать, как разграничить эти два помещения. Отличное решение – выбрать для комнат разные напольные покрытия. Это рационально не только с точки зрения визуального зонирования, но также с практической стороны. В прихожей лучше не класть паркет и ламинат низкого класса, так как грязь, пыль и влажность, которые постоянно присутствуют во входной зоне, могут повредить покрытие. А вот в гостиной такие варианты хорошо приживутся.По этой причине лучше выбирать для коридора плитку, а для гостиной – ламинат, паркет или линолеум. Но не забывайте, что покрытия должны хорошо сочетаться между собой. Например, если доски ламината широкие, то и кафель должен быть крупным. А если в гостиной уложили паркет из мелких дощечек, для оставшейся части пола можно подобрать мелкую мозаичную плитку, чтобы общая картинка смотрелась гармонично.Раздвижные двери устанавливают между разными зонамиТакое решение часто можно встретить в маленьких квартирах, где кухня объединена с гостиной. Во-первых, согласно законодательству, если у вас газовая плита, она не может находиться в жилой комнате. Во-вторых, двери нужны, чтобы резкие запахи от лука, рыбы, подгоревшей каши и прочих продуктов не попадали с кухни в другие части квартиры.Чтобы избежать ощущения замкнутости, которое возникает из-за установки сплошных деревянных дверей, выбирайте полностью прозрачные раздвижные конструкции или варианты со стеклянными вставками. Они смотрятся намного легче, не перегружают интерьер своей массивностью.На заметку: Если на кухне нет газа и вам не нужна полная изоляция комнаты, сделайте контрастную перегородку-рамку между двумя зонами из реек. А чтобы усилить эффект, используйте на кухне и в гостиной разные напольные покрытия, например, плитку и ламинат. Получится не только красиво, но и практично.В комнате разные уровни потолка над кроватью и софойМы привыкли, что зонирование обязательно должно быть вертикальным: шторы, стеллажи, перегородки и пр. Но можно пойти и другим путем, например, обозначить разные зоны при помощи разной высоты потолка. Сделать перепады нужного размера можно при помощи гипсокартона. Главное преимущество такого приема состоит в том, что он не уменьшает высоту и ширину комнаты, а наоборот, подчеркивает ее геометрию. Используйте его для визуального разделения спальни и гостиной, кабинета и зоны ТВ.Подиумы могут быть разных размеровВ однокомнатных квартирах и крохотных студиях обычно нет места лишним перегородкам, поэтому проблему приходится решать при помощи разной высоты пола. Подиум – прекрасное решение, которое работает не только как метод зонирования, место расположения кровати, но также как эффективная система хранения. Его можно оборудовать полками, ящиками и даже целой гардеробной. Если базовый вариант размещения мебели вам не нравится, можете спрятать спальное место в выкатном механизме подиума, а наверху расположить диван, кресло и другую мебель, которой вы часто пользуетесь в гостиной.Акцентные обои – отличный способ визуального разделения пространстваЕще одним визуальным способом разделить квартиру на зоны, который не перегружает пространство, являются акцентные обои. Преимущество такого приема состоит в том, что во время перестановки вы не будете зависеть от перегородки, и сможете установить мебель там, где вам захочется.При выборе обоев для интерьера пользуйтесь следующим правилом: для зоны, которая ближе к окну, больше подходят темные варианты, а для дальней – светлые. Кстати, при желании вы вполне можете выбрать яркие обои. Например, если квартира оформлена в нейтральных серых тонах, выделите обеденную или ТВ-зону с помощью желтых или голубых обоев с орнаментом.Шторы могут быть плотными или полупрозрачнымиШторы – популярный метод разделения спальни и гостиной. У них есть ряд преимуществ, благодаря которым дизайнеры часто используют текстиль в своих проектах. Во-первых, они не перегружают пространство (при желании вы вообще можете закрывать их только ночью). Во-вторых, не требуют возведения дополнительных конструкций и сложного монтажа. В-третьих, в магазинах и на маркетплейсах представлен большой выбор изделий – вы можете выбрать шторы любого цвета и плотности, главное, чтобы они были достаточно длинными и обеспечивали вам нужный уровень приватности. Эксперты рекомендуют отказаться от тяжелых гардин из бархата, которые собирают пыль, в пользу легких, полупрозрачных, простых в уходе занавесок.Поставьте диван спинкой к кухонному гарнитуруПожалуй, самое простое решение, не требующее дополнительных затрат – это зонирование комнаты при помощи имеющейся мебели. Для этого следует выбирать нестандартную расстановку – не по периметру комнаты. Например, установите в зоне кухни обеденную группу, а в центре гостиной расположите диван нейтрального цвета, который будет стоять «спиной» к столу и стульям. Чтобы объединить зоны, используйте яркие аксессуары: например, можно выбрать диванные подушки и скатерть на стол в единой цветовой гамме.