5 крутых рецептов, которые вызовут непреодолимое желание стать вегетарианцем

Даже если вы никогда не понимали вегетарианцев и их систему питания, включающую в себя блюда без мяса, птицы, морепродуктов и рыбы, вас наверняка заинтересуют несколько крутых рецептов из подборки Novate.ru. Блюда получаются интересными, оригинальными и невероятно вкусными.
Рецепт 1: Панна-котта
Этот рецепт оценят не только вегетарианцы, но и приверженцы правильного питания. Десерт готовится быстро, требует минимального количества усилий и выглядит очень празднично.
В список ингредиентов входят следующие продукты:
• 200 мл растительного молока (можно соевое, миндальное, кокосовое);
• чайная ложка чая матча;
• две-три чайных ложки кленового сиропа или сиропа топинамбура;
• половина чайной ложки ванильного экстракта;
• одна чайная ложка агар-агара.
Когда все продукты будут подготовлены, смешайте их в небольшой кастрюльке, поставьте на плиту и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите примерно пять минут, пока масса слегка не загустеет. Далее перелейте в цельную или порционную форму и отправьте в холодильник до полного застывания, можно на ночь. Когда десерт будет готов, переложите его на красивое блюдо и украсьте по своему вкусу ягодами, листьями мяты, орехами или другими ингредиентами.
Рецепт 2: Макароны с зеленым горошком
Макароны с зеленым горошком и соусом из растительного молока. / Фото: smak.ua
Традиционные макароны – это хорошо, но иногда хочется какого-то разнообразия. Специально для этого случая предлагаем оригинальный рецепт вегетарианской пасты.
Ингредиенты для блюда:
• 250 г пасты;
• четыре зубчика измельченного чеснока;
• четыре столовых ложки порошка-загустителя, например, экстракта маранта;
• 450 мл миндального молока;
• одна банка зеленого горошка;
• соль, перец по вкусу;
• три столовых ложки оливкового масла;
• свежая зелень для декора.
Поставьте на плиту кастрюлю с водой, доведите ее до кипения и подсолите. Затем положите пасту и отварите до готовности (она должна быть «аль денте»). Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте чеснок. В чашу блендера налейте молоко, добавьте специи и порошок-загуститель. Хорошо перемешайте ингредиенты, а потом перелейте их в сковороду к чесноку. Готовьте до тех пора, пока масса не загустеет. Выключите плиту, добавьте в сковороду горошек и готовую пасту. Подождите пять минут, пока она пропитается соусом, а затем разложите по тарелкам и подавайте на стол. Пасту можно украсить свежей зеленью, например, базиликом.
Рецепт 3: Сладкий плов
Сладкий плов с курагой, изюмом и черносливом. / Фото: fb.ru
А почему бы не подсластить себе жизнь, но только не десертом, а пловом? Звучит непривычно, однако как только вы его попробуете, то сразу захотите добавить в свою кулинарную копилку.
Для приготовления блюда вам понадобятся:
• один килограмм риса (берите лазер, специально предназначенный для плова);
• 500 г моркови;
• 300 г лука;
• подсолнечное масло для обжарки;
• 100 г нута;
• 30 г черного изюма;
• 20 г белого изюма;
• 60 г сушеного инжира;
• 90 г кураги;
• 150 г тыквы;
• специи по вкусу (зира, куркума, шафран, соль, перец, барбарис).
За сутки до того, как вы будете готовить плов, нужно замочить нут, чтобы он как следует размяк. Овощи измельчите (морковь полосками, тыкву кубиками, лук полукольцами) и обжарьте на растительном масле в сковороде wok или в казане. Сначала нужно довести до золотого цвета лак, затем положить морковь и через несколько минут – тыкву. Когда овощи будут почти готовы, добавьте небольшое количество воды и потушите их под крышкой. Следующий ингредиент, который следует добавить в казан – это нут. Хорошо перемешайте все компоненты и положите сухофрукты – инжир, курагу, изюм. Подождите несколько минут и добавьте рис.
Залейте все кипятком примерно на два сантиметра, посолите, посыпьте куркумой, чтобы готовый плов приобрел красивый золотистый цвет, добавьте другие специи. Плов нужно готовить на большом огне без крышки, до тех пор, пока вся вода не выпарится. Как только жидкости не останется, прикрутите огонь, плотно закройте казан крышкой и томите блюдо около получаса. По истечении времени еще раз все перемешайте и угощайте членов семьи потрясающим пловом.
Рецепт 4: Кутабы с картофелем
Кутабы с начинкой из картофеля, сыра и зелени. / Фото: fresh.ru
Это очень вкусные лепешки азербайджанской кухни. Их можно подавать в качестве самостоятельного блюда или как закуску к любому праздничному застолью.
Для приготовления теста вам понадобится:
• 250 мл воды;
• 600 г муки;
• одна чайная ложка соли;
• одна столовая ложка растительного масла.
Для начинки возьмите:
• 200 г рассольного сыра;
• четыре картофелины;
• 50 г зеленого лука;
• пучок укропа;
• 50 г сливочного масла.
Выложите на стол все продукты из вышеупомянутого списка. В одной глубокой миске смешайте воду, соль, масло и муку, замесите плотное тесто. Когда оно перестанет липнуть к рукам, накройте его полотенцем и оставьте в сторону, чтобы оно немного настоялось. В это время возьмитесь за начинку. Для начала поставьте на плиту кастрюлю с картофелем, дождитесь, пока вода закипит, подсолите воду и отварите овощ до готовности. Сыр раскрошите или измельчите с помощью ножа. С картофеля слейте воду, слегка подсушите его, чтобы начинка не получилась жидкой, добавьте кусочек масла и разомните овощ в пюре. Добавьте сыр и предварительно измельченную зелень, посолите, поперчите и хорошо размешайте.
Разделите тесто на несколько частей. Каждую из них скатайте в жгут и нарежьте на порционные кусочки. Расплющите их в лепешки и тонко раскатайте, чтобы тесто просвечивалось. Вырежьте круг с помощью тарелки, на одну сторону положите начинку, а второй стороной накройте и защепите тесто по краям. По форме кутабы будут напоминать чебуреки. Выложите изделия на разделочную доску, припорошенную мукой, чтобы они не прилипли.
Кутабы по форме напоминают чебуреки. / Фото: 123ru.net
Поставьте сковороду на плиту, дождитесь, пока она разогреется и обжарьте кутабы с обеих стороной. Растительного масла на сковороду добавлять не нужно, а вот когда кутабы будут готовы, смажьте их поверхность сливочным маслом. Подавать блюдо лучше всего с мятным чаем или кисломолочными соусами.
Обратите внимание: Если вы сделали много теста и начинки, не переживайте: сырые кутабы можно сложить в контейнер, завернуть в полиэтиленовый пакет или в пищевую пленку и отправить в морозилку. Там они могут смело храниться несколько недель, пока вы не решите их приготовить.
Рецепт 5: Котлеты из булгура
Котлеты из булгура, грибов и овощей. / Фото: edimdoma.ru
Так как в рационе вегетарианцев отсутствуют мясо, рыба, морепродукты, особое место в их рационе занимают разнообразные крупы, начиная от привычной нам перловки и заканчивая экзотической киноа, родом из Латинской Америки. Предлагаем обратить пристальное внимание на одну из них, а именно – булгур. Из крупы получаются очень вкусные котлеты, которые при правильном приготовлении ничуть не уступают мясным по питательности.
Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты:
• 250 г булгура;
• 100 г свежих грибов (лучше шампиньонов);
• одна головка репчатого лука;
• половина кабачка;
• шпинат по вкусу;
• три зубчика чеснока;
• 130 г муки;
• несколько столовых ложек оливкового масла;
• соль, перец, специи по вкусу;
• 150 г панировочных сухарей;
• салатные листья для подачи по желанию.
Для начала в подсоленной воде следует отварить до готовности булгур. Когда крупа будет готова, остудите ее и на время оставьте в сторону. Кабачок натрите на средней терке, хорошо отожмите руками, чтобы ушла лишняя жидкость. Лук и шпинат следует измельчить, грибы – нарезать небольшим кубиком. Чеснок порубите ножом или пропустите через пресс.
Переложите все подготовленные ингредиенты в глубокую миску, посолите, поперчите, просейте сюда муку. Хорошо вымешайте тесто, сформируйте небольшие аккуратные котлеты и выложите их на разделочную доску. Поставьте на плиту сковороду, налейте оливкового масла, дождитесь, пока она разогреется, и обжарьте котлеты, предварительно обвалянные в панировочных сухарях. Когда они с двух сторон приобретут красивую золотую корочку, можно будет выкладывать на тарелку. Чтобы подача была красивой, украсьте посуду салатными листьями.
