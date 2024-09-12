Бытовые привычки иностранцев, от которых у россиян дёргается глаз

Прежде чем отправляться в отпуск или планировать переезд в другую страну, необходимо потратить немало времени на то, чтобы изучить особенности быта иностранцев. Только на первый взгляд кажется, что они мало, чем отличаются от наших привычек, но на самом деле между разными народами лежит целая пропасть.

1. Прачечные и отсутствие пододеяльников в США

2. Отдельный холодильник для кимчи в Южной Корее

3. Воскресенье без магазинов в Германии и шаббат в Израиле

4. Деревянная ванна в Японии

5. Водопроводная вода из термальных источников в Исландии

6. Чай в микроволновке в Испании

Сегодня расскажем о самых странных обычаях иностранцев, чтобы вы были готовы ко всему.Сцена из американского ситкома «Теория большого взрыва».И речь идет не о прачечной в собственной квартире – такую комнату часто можно увидеть и в российских домах – а об общественной прачечной. Если вы смотрели знаменитый ситком «Теория большого взрыва», то наверняка помните, что главные герои часто встречались в подвале своей многоэтажки, где загружали грязную одежду в стиральную машину. Так вот это не «киношный» трюк, а суровая реальность.Американские прачечные – все равно что наши лавочки у подъезда: там возникают дискуссии, обсуждаются разные вопросы и даже решаются судьбы (и да, соседям тоже перемывают косточки, куда же без этого). Но если говорить откровенно, то прачечные являются сугубо утилитарным изобретением: во-первых, они экономят место в квартире, а во-вторых, позволяют сократить плату за коммунальные услуги.Первые прачечные в США появились после Великой депрессии. Тогда большинству людей были недоступны личные стиральные машинки, поэтому такая «тайная комната» в каждом жилом доме стала настоящим спасением. Впрочем сейчас, когда экономическая ситуация изменилась в лучшую сторону и люди стали хорошо зарабатывать, популярность прачечных все равно не падает. Возможно, все дело в привычке, а возможно люди просто не хотят терять шанс сэкономить.Одеяло без пододеяльника на кровати.Еще одна странность американского быта – отсутствие пододеяльников. Точнее, в некоторых магазинах вы, конечно, сможете их найти, но это будет тот еще квест. Чаще всего в Америке продают комплекты белья, состоящие из двух наволочек и двух простыней, на одну из которых крепится одеяло с помощью застежек или липучек. А теперь представьте, во что к утру превращается этот «сэндвич». Интересно, что американцы сами осознают, насколько нелепым и неудобным является отсутствие пододеяльников, поэтому в кино показывают привычные всем постели.Корейский холодильник для кимчи.Мы привыкли, что на кухне есть только один холодильник, в который мы старательно пытаемся запихнуть все продукты, заготовки, полуфабрикаты и пр. А теперь представьте, что кроме него в уголочке стоит еще один похожий агрегат, но исключительно для квашеной капусты. Странно, правда?Но для жителей Южной Кореи это вполне обычное явление, ведь в «запасном» холодильнике они хранят кимчи – ферментированные овощи, приправленные острыми специями. Кимчи для корейцев – то же самое, что для нас пельмени, они едят его много и часто. Поэтому приходится думать, где хранить многочисленные запасы, чтобы овощи не испортились. Вот так и появились холодильники, специально предназначенные для кимчи. Очень удобно, а главное – ночью по ошибке точно не вытащишь с полки что-нибудь другое.В воскресенье в Германии не работают магазины.Любите воскресный шопинг? Тогда вам точно не стоит переезжать в Германию, ведь в этой стране воскресенье – день отдыха, и от магазинов в том числе. Все торговые точки закрываются, чтобы люди могли расслабиться дома, насладиться прогулкой по городу или заняться своими делами. Немцы привыкли закупаться продуктами и ходить по ТЦ в субботу, чтобы не ждать понедельника. Если же в воскресенье срочно понадобился хлеб или зубная паста, единственный вариант – отправиться на ближайшую бензоколонку, где всегда есть товары первой необходимости. Впрочем, из каждого правила существует исключение: четыре раза в год магазины в Германии все же открывают свои двери для посетителей в воскресенье, но наплыв покупателей при этом сумасшедший.Шаббат – это время для близких.Нечто похожее происходит и в Израиле, но там все еще жестче: магазины закрываются ближе к вечеру пятницы, а открываются лишь в воскресенье или даже в понедельник. В маленьких городках жизнь и вовсе замирает – люди стараются не делать ничего лишнего, чтобы не нагрешить. Даже садится за руль считается неправильным. Шаббат предназначен для того, чтобы проводить время с семьей и близкими друзьями, веселиться, ходить в гости и прославлять Создателя, не отвлекаясь на дела и заботы. Считаем, что это прекрасная традиция.Офуро по форме напоминает бочку.В Японии вообще очень интересные отношения с водными процедурами и ванными комнатами в целом. Рассказываем по порядку. Дело в том, что японские жилища практически не отапливаются, поэтому в холодное время года их лучшими друзьями являются кондиционеры и обогреватели. По этой причине невероятно популярной среди местных жителей является офуро – деревянная ванна, которая позволяет по-настоящему согреться. Интересным является тот факт, что в ней не принято мыться – офуро выступает конкретно в качестве источника тепла. Сначала все члены семьи ходят в душ, а потом по очереди принимают ванну, которую набирают один раз за вечер.А еще японцы никогда не откроют кран и не будут задумчиво чистить зубы под успокаивающее журчание воды, как это делают многие россияне. Они закроют слив, наберут воду в раковину и будут выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры. Что-то напоминает, правда? Да-да, те самые доводопроводные времена, которые застали наши бабушки.В Исландии можно пить воду из-под крана.Пить воду из-под крана в России – все равно, что подписать себе смертный приговор. Увы, фонд труб во многих городах изношен на 70 процентов, поэтому там встречается и окалина, и бактерии, и еще много чего интересного. А вот в Исландии люди не боятся пить такую воду и готовить на ней. Дело в том, что местная система водоснабжения работает за счет термальных источников, поэтому вода не только вкусная, но и полезная, без всяких примесей.Кстати, если вы попросите в ресторане принести вам стакан воды, официант сделает это абсолютно бесплатно, потому что наберет ее в кране. Единственная проблема, с которой сталкиваются местные жители – специфический запах сероводорода. Однако его наличие не является признаком того, что с водой какие-то проблемы. Наоборот, она наполнена полезными витаминами, минералами и ее регулярное употребление положительно сказывается на состоянии здоровья.Интересный факт: В Исландии не существует такого понятия, как отопительный сезон. Горячая вода курсирует по системе отопления круглый год, поэтому жителям нужно лишь убавить или, наоборот, увеличить подачу тепла в радиаторах.Воду для чая разогревают в микроволновке.В испанских квартирах редко можно увидеть прибор, без которого мы не представляем свою кухню. Мы говорим о чайнике. Оказывается, местные жители греют воду для чая в микроволновке. Это связано с тем, что напряжение подаваемого электричества в Испании составляет всего лишь 110 вольт, поэтому вода в электрическом чайнике закипает очень долго. Кстати, такая проблема наблюдается и в других странах, в частности, в Италии и Северной Америке.