О чём нужно знать дачнику, задумываясь о водоносной скважине

Лучший способ обеспечить себя источником чистой воды на даче – это пробурить скважину. Однако, прежде чем подходить к столь серьёзному мероприятию, было бы не лишним узнать некоторые «тонкости» относительно процесса бурения, стоимости подобных работ, а также правовой базы.







1. Как бурят скважины и сколько это стоит?

2. Можно ли бурить зимой?

3. Нужна ли лицензия на скважину?

Скважина — лучший способ обеспечить себя водой.Создание водоносной скважины состоит из нескольких этапов. В целом весь фронт работ можно поделить на две части. Первая – непосредственно бурение. Вторая – обустройство скважины для обеспечения участка водой. При этом каждая из них состоит из нескольких собственных этапов работ. Например, при бурении сначала создаётся так называемый ствол, затем производится укрепление стенок отверстия, после чего осуществляется установка обсадной трубы. В дальнейшем скважину придётся также оснастить специальным оборудованием, в первую очередь насосом. Соответственно, цена на скважину может серьёзно варьироваться в зависимости от того каков её тип, глубина, а также какое оснащение было использовано для её последующей эксплуатации.Установка состоит из нескольких операций.Цены на бурение относительно стабильны от региона к региону. Как правило, метр бурения стоит в России между 2.5 и 3 тысячами рублей. При этом важно учитывать, что в некоторых случаях на конечный прайс может серьёзно повлиять тип грунта и некоторые другие входящие обстоятельства. Поэтому всегда внимательно уточняйте все подробности и аспекты работ у менеджера. Исключение составляют абиссинские скважины.За такие в большинстве случаев платят не за метры бурения, а за скважину как таковую. Порядок средних цен от 18 до 30 тысяч рублей за скважину. Отдельно придётся заплатить за обустройство скважины. «Летний» вариант обойдётся примерно в 40 тысяч рублей. В то время как адаптер и кессон увеличат ценник на 70 и 90 тысяч рулей соответственно. Ещё одна статья расходов – система очистки. Минимальный порядок цифр – 40-50 тысяч рублей. При этом за систему с смягчителем воды, удалением железа и марганца, а также органики придётся выложить уже минимум 90 тысяч.Можно бурить и зимой.Наверняка каждый слышал о том, что не рекомендуется бурить скважину в межсезонье. Особенно это касается весны. В противном случае уже через несколько месяцев скважина может остаться без воды… Конечно, лучше всего бурить летом. Но что по поводу зимы? На самом деле бурить в холодную пору можно точно так же, как и в жаркую. Более того, в теории стоимость такого бурения не должна отличаться от цены на летнее бурение. Однако, это не точно. В некоторых случаях, компании согласные работать в холодное время года, по тем или иным причинам пытаются накрутить ценник. Хотя для работы современной буровой техники время года имеет крайне мало значения. В любом случае, этот вопрос стоит лишний раз проговорить с менеджером конкретной компании, предоставляющей соответствующие услуги.С лицензией всё просто.Это, пожалуй, самый щепетильный вопрос в нашей теме! Люди, до сих пор не имевшие дел с бурением, обычно слышали одну из двух версий. Первая – лицензия нужна, так как вся вода государственная. Вторая – лицензия не нужна, если вы физическое лицо. Беда в том, что оба варианта – это даже не половина правды. Дело в том, что не лгут оба варианта. Просто, как водится, дьявол в мелочах и на практике ситуация несколько сложнее. Вот, что нужно знать на этот счёт простому дачнику:Скорее всего дачнику никакое разрешение не понадобится.Лицензия на скважину на дачном участке НЕ НУЖНА физическим лицам при СОБЛЮДЕНИИ трёх условий. Первое – суточный объем добываемой воды не превышает 100 куб.м (для наглядности: объём стандартной ванны – 0.18-0.25 куб.м). Второе – добыча воды ведётся выше водоносного слоя. Третья – вода добывается для собственных (личных) нужд и не используется гражданином в коммерческих целях. Справедливости ради все перечисленные условия соблюдаются гражданами при бурении 9.9 из 10 дачных скважин.