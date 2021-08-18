Почему тупым ножом порезаться проще, или Кулинарные мифы, которые давно пора развенчать

1. Мука может храниться сколько угодно, и при этом она не испортится

Если в муке появились долгоносики или другие насекомые, ее нужно немедленно выбросить. /Фото: justdoits.guru

2. Микроволны убивают все питательные веществ в пище

/Фото: tasteofhome.com Микроволновка – прекрасное достижение научно-технического прогресса, не оказывающее вредного влияния на человека./Фото: tasteofhome.com

3. Макароны нужно ополаскивать водой

Ополаскивать макароны после варки не нужно. /Фото: thespruceeats.com

4. Безопасно только сильно прожаренное мясо

Не обязательно сильно зажаривать стейк, чтобы убить бактерии. /Фото: zastavki.com

5. Соль заставляет воду кипеть быстрее

Соленая вода может закипать медленнее. /Фото: thumbor.food52.com

6. Красная жидкость, которая выходит из мяса - это кровь

Розовый сок, вытекающий из мяса – миоглобин. /Фото: alrightnow.com

7. Вся соль одинакова

Поваренная соль имеет более резкий вкус, чем морская. /Фото: i.ytimg.com

8. Острые ножи самые опасные

Резать продукты тупым ножом очень опасно. /Фото: healthprep.com