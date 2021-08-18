Почему тупым ножом порезаться проще, или Кулинарные мифы, которые давно пора развенчать

В кулинарии существует множество мифов. Некоторые из них настолько прочно засели в наших головах, что кажутся незыблемыми правилами. Иногда люди бывают очень удивлены, когда им рассказывают о том, что тупым ножом легче порезаться, или про разный вкус, который может иметь соль. Читайте о самых распространенных кулинарных заблуждениях.
1. Мука может храниться сколько угодно, и при этом она не испортится
Если в муке появились долгоносики или другие насекомые, ее нужно немедленно выбросить. /Фото: justdoits.guru
У некоторых хозяек пакеты с мукой, надежно упрятанные в кладовой, могут храниться по несколько лет. Почему-то многие считают, что муке ничего не будет. Однако она гораздо более уязвима, чем можно подумать, и легко может потерять свое качество и вкус, даже если будет ждать своего часа в плотно закрытой таре.
Как узнать, что мука испортилась? В первую очередь надо ее понюхать – неприятный запах скажет, что употреблять в пищу такой продукт не стоит. Второй признак - присутствие в муке долгоносиков, крошечных насекомых, напоминающих личинки. Если они есть, муку надо выбросить немедленно, то есть ни в коем случае нельзя вынимать насекомых для дальнейшего ее применения.
2. Микроволны убивают все питательные веществ в пище
Микроволновка – прекрасное достижение научно-технического прогресса, не оказывающее вредного влияния на человека. /Фото: tasteofhome.com
Микроволновки прочно вошли в нашу жизнь. Без них невозможно представить современную кухню. Но до сих пор некоторые люди боятся, что микроволновое излучение опасно, что оно может сделать пищу вредной, убив все питательные вещества и витамины. Это совершенно не так - с точки зрения здоровья волны абсолютно безвредны. Когда вы готовите еду в микроволновой печи, вы просто подвергаете ее воздействию тепла в течение более короткого времени, чем на плите. Поэтому некоторые эксперты предполагают, что микроволны наоборот могут помочь вашей пище лучше сохранять свои важные питательные вещества.
3. Макароны нужно ополаскивать водой
Ополаскивать макароны после варки не нужно. /Фото: thespruceeats.com
Пожалуй, найдется немало людей, которые уверены – после варки макароны нужно ополоснуть холодной водой. Есть мнение, что это поможет улучшить вкус и текстуру макарон. Это не так. При промывке макаронных изделий вы смываете натуральный крахмал, который помогает вкусному соусу прилипать к макаронам. В общем-то, можно и ополаскивать. Но тогда приготовьтесь к тому, что ваш ужин будет значительно менее вкусным.
Достаточно просто слить воду из кастрюли, в которой варились макароны, и положить немного масла. Для удобства обычно используется дуршлаг. Убеждение о том, что макароны нужно полоскать в холодной воде, идет из далеких советских времен, когда этот продукт был не слишком высокого качества. Современной пасте из твердой пшеницы это не нужно.
4. Безопасно только сильно прожаренное мясо
Не обязательно сильно зажаривать стейк, чтобы убить бактерии. /Фото: zastavki.com
Вкусный стейк любят многие, но есть одна ошибка при его приготовлении: почему-то люди считают, что бактерии в мясе будут уничтожены только при длительном воздействии очень высокой температуры. В результате получается блюдо, похожее на жареную подошву от ботинка. Оправдано ли такое сильное воздействие на продукт? Нет необходимости жарить мясо слишком долго. Вы получите жесткий стейк, который будет не слишком вкусным. Все, что нужно для того, чтобы убить бактерии - температура около 65° внутри мяса.
5. Соль заставляет воду кипеть быстрее
Соленая вода может закипать медленнее. /Фото: thumbor.food52.com
«Надо посолить воду, и тогда она быстрее закипит», - говорят некоторые хозяйки, и искренне верят, что так оно и есть. Это может приводить к тому, что, например, сваренные овощи будут слишком солеными из-за воды, в которой они кипели, и соуса, в котором тоже есть соль. Если спросить у любого шеф-повара, он ответит, что добавляя в воду соль перед включением плиты, можно добиться только изменения вкуса. А на деле соль может даже увеличить время приготовления пищи из-за явления, известного как «повышение температуры кипения». Потому солить надо только по вкусу.
6. Красная жидкость, которая выходит из мяса - это кровь
Розовый сок, вытекающий из мяса – миоглобин. /Фото: alrightnow.com
В современном мире некоторые люди предпочитают есть мясо и не могут без него жить, а некоторые, то есть вегетарианцы, никогда не употребляют его в пищу. Но и те, и другие могут побледнеть и начать испытывать тошноту при виде розовой жидкости, которая капает из свежего мяса. А бояться тут нечего: выделяемый розовый сок не является кровью. Это миоглобин, то есть белок, который выделяется при нагревании красного мяса. Мясо не так уж и кроваво, как можно подумать.
7. Вся соль одинакова
Поваренная соль имеет более резкий вкус, чем морская. /Фото: i.ytimg.com
Когда в кулинарном рецепте написано «посолить», люди чаще всего просто берут немного соли и добавляют ее в блюдо. Однако есть много видов соли, которые используются по-разному. Например, поваренная намного мельче и поэтому ее вкус более соленый, чем у морской. Просто чаще всего мы используем обычную поваренную соль, которая в изобилии есть в магазинах.
8. Острые ножи самые опасные
Резать продукты тупым ножом очень опасно. /Фото: healthprep.com
Люди стараются осторожно обращаться с острыми ножами, опасаясь порезов. Как ни странно, эти предметы менее опасны, чем тупые ножи. На самом деле кажется, что разрезать продукты и крошить их кубиками с помощью тупого ножа – это безопаснее, чем использовать острый как бритва прибор. А вот по статистике большинство кухонных происшествий на самом деле вызвано тупыми ножами.
Резать таким ножом практически то же самое, что пытаться покрошить ингредиенты для салата ложкой: не очень-то удобно. Когда при готовке используется тупой нож, он чаще соскальзывает при нажиме. Это приводит к неприятным травмам, которых можно избежать очень простым способом: наточить ваши кухонные ножи как следует.
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